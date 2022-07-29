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00215 和記電訊香港
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大手異動

29/07/2022 09:36

《異動股》電盈跌逾２％，ＭＩＲＲＯＲ演唱會釀意外，需暫停舉行

　　《經濟通通訊社２９日專訊》電盈（００００８）現價跌２﹒１３％，報４﹒１３元，該股
成交約５０２萬股，涉資２０８０萬元，盤中高見４﹒１７元，最低見４﹒１１元；和電
（００２１５）跌１﹒３８％，報１﹒４３元；數碼通（００３１５）無升跌，報４﹒１５元；
中電信（００７２８）跌０﹒３７％，報２﹒６９元。
　　男子組合ＭＩＲＲＯＲ紅館演唱會昨晚發生意外，表演期間舞台一塊大屏幕突然跌落，擊中
兩名舞蹈員，兩人受傷送往伊利沙伯醫院治理，演唱會要腰斬。
　　行政長官李家超對紅館發生的嚴重事故感到震驚，已指示康文署全面調查事件。政府已指示
演唱會暫停舉行，直至舞台結構證實安全。
　
＊主辦單位：盡快公布退票安排＊
　
　　ＭＩＲＲＯＲ演唱會主辦單位電盈旗下Ｍａｋｅｒｖｉｌｌｅ行政總裁魯庭暉凌晨到醫院，
探望意外中受傷的兩名舞蹈員，他對意外致歉，指兩名傷者目前清醒，將盡力協助傷者及其家人
，同時會徹查意外原因。
　　魯庭暉說，其中一名受傷的舞蹈員阿Ｍｏ，目前在深切治療部治理，他清醒可與醫生溝通。
另一名叫阿Ｆｕｎｇ的舞蹈員則受輕傷，有少許擦損及拉傷肌肉，醫生建議他留院觀察，無大礙
的話可以出院。
　　魯庭暉稱，會非常認真處理會事件，亦承諾會徹底找出原因。他說現時最重要是與傷者及其
家人溝通，提供所需協助，希望傷者早日康復。
　　Ｍａｋｅｒｖｉｌｌｅ與大國文化聯合公布，將會取消餘下所有場次的演出及網上直播，有
關退票安排會盡快公布；至於持有７月２８日演唱會門票的觀眾，可以憑票退款，詳情稍後公布

　　現時，恒生指數報２０６１１，跌１０點或跌０﹒０５％，主板成交６３﹒７６億元。國企
指數報７０８８，升６點或升０﹒０９％。恒生科技指數報４５５３，升０點或升０﹒０１％。
　　即月期指新報２０５９４，跌１０點，低水１８點。即月國指期貨報７０９４，升２點，高
水５點。即月科指期貨新報４５５１，跌８點，低水２點。
　　上證綜合指數報３２８３，升０點或升０﹒０３％，成交３０８﹒７６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４２４，跌４點或跌０﹒０４％，成交１９０﹒３２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　電盈（００００８）　　　　４﹒１３元　跌２﹒１３％
　　和電（００２１５）　　　　１﹒４３元　跌１﹒３８％
　　數碼通（００３１５）　　　４﹒１５元　　　　無升跌
　　中電信（００７２８）　　　２﹒６９元　跌０﹒３７％
　　中移動（００９４１）　　　４９﹒５元　升０﹒５１％
　　香港寬頻（０１３１０）　　　８﹒７元　跌０﹒４６％
　　香港電訊（０６８２３）　１０﹒９６元　跌０﹒１８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:51
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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