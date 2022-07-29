《異動股》電盈跌逾２％，ＭＩＲＲＯＲ演唱會釀意外，需暫停舉行

《經濟通通訊社２９日專訊》電盈（００００８）現價跌２﹒１３％，報４﹒１３元，該股

成交約５０２萬股，涉資２０８０萬元，盤中高見４﹒１７元，最低見４﹒１１元；和電

（００２１５）跌１﹒３８％，報１﹒４３元；數碼通（００３１５）無升跌，報４﹒１５元；

中電信（００７２８）跌０﹒３７％，報２﹒６９元。

男子組合ＭＩＲＲＯＲ紅館演唱會昨晚發生意外，表演期間舞台一塊大屏幕突然跌落，擊中

兩名舞蹈員，兩人受傷送往伊利沙伯醫院治理，演唱會要腰斬。

行政長官李家超對紅館發生的嚴重事故感到震驚，已指示康文署全面調查事件。政府已指示

演唱會暫停舉行，直至舞台結構證實安全。



＊主辦單位：盡快公布退票安排＊



ＭＩＲＲＯＲ演唱會主辦單位電盈旗下Ｍａｋｅｒｖｉｌｌｅ行政總裁魯庭暉凌晨到醫院，

探望意外中受傷的兩名舞蹈員，他對意外致歉，指兩名傷者目前清醒，將盡力協助傷者及其家人

，同時會徹查意外原因。

魯庭暉說，其中一名受傷的舞蹈員阿Ｍｏ，目前在深切治療部治理，他清醒可與醫生溝通。

另一名叫阿Ｆｕｎｇ的舞蹈員則受輕傷，有少許擦損及拉傷肌肉，醫生建議他留院觀察，無大礙

的話可以出院。

魯庭暉稱，會非常認真處理會事件，亦承諾會徹底找出原因。他說現時最重要是與傷者及其

家人溝通，提供所需協助，希望傷者早日康復。

Ｍａｋｅｒｖｉｌｌｅ與大國文化聯合公布，將會取消餘下所有場次的演出及網上直播，有

關退票安排會盡快公布；至於持有７月２８日演唱會門票的觀眾，可以憑票退款，詳情稍後公布

。

現時，恒生指數報２０６１１，跌１０點或跌０﹒０５％，主板成交６３﹒７６億元。國企

指數報７０８８，升６點或升０﹒０９％。恒生科技指數報４５５３，升０點或升０﹒０１％。

即月期指新報２０５９４，跌１０點，低水１８點。即月國指期貨報７０９４，升２點，高

水５點。即月科指期貨新報４５５１，跌８點，低水２點。

上證綜合指數報３２８３，升０點或升０﹒０３％，成交３０８﹒７６億元人民幣。

深證成份指數報１２４２４，跌４點或跌０﹒０４％，成交１９０﹒３２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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電盈（００００８） ４﹒１３元 跌２﹒１３％

和電（００２１５） １﹒４３元 跌１﹒３８％

數碼通（００３１５） ４﹒１５元 無升跌

中電信（００７２８） ２﹒６９元 跌０﹒３７％

中移動（００９４１） ４９﹒５元 升０﹒５１％

香港寬頻（０１３１０） ８﹒７元 跌０﹒４６％

香港電訊（０６８２３） １０﹒９６元 跌０﹒１８％

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（ｅｒ）

