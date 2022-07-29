《異動股》美團開市微升，杭州市監局約談美團、餓了麼

《經濟通通訊社２９日專訊》美團（０３６９０）現價升０﹒４８％，報１８８﹒９元，該

股成交約２３萬股，涉資４４３３萬元。

近日，主打低價外賣的美團「拼好飯」入駐商家因食品安全問題被媒體曝光，事件反映外賣

送餐平台對商家資質審核不嚴、對商家低價惡性競爭管理引導不夠等問題。杭州市場監管局２８

日公布，已約談美團、餓了麼等外賣送餐平台，要求相關平台落實食品安全管理責任、嚴禁餐飲

商家低價惡性競爭。

杭州市監局表示，外賣平台將食品安全問題與老百姓的生命健康安全息息相關，外賣平台要

把食品安全問題放在重中之重；低價惡性競爭往往伴隨潛在的食品安全問題，餐飲行業要進一步

規範經營秩序，嚴格禁止惡性競爭，更不允許低價傾銷擾亂市場秩序。

現時，恒生指數報２０６４７，升２４點或升０﹒１２％，主板成交１６﹒５４億元。國企

指數報７０９５，升１３點或升０﹒１９％。恒生科技指數報４５６１，升８點或升０﹒２０％

。

即月期指新報２０６１５，升１１點，低水３２點。即月國指期貨報７１０１，升９點，高

水５點。即月科指期貨新報４５６０，升１點，低水１點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １８８﹒９０元 升０﹒４８％

阿里（０９９８８） ９８﹒７０元 跌０﹒４５％

海底撈（０６８６２） １６﹒１６元 升１﹒００％

九毛九（０９９２２） １８﹒５６元 升１﹒５３％

呷哺呷哺（００５２０） ３﹒５２元 跌０﹒２８％

奈雪的茶（０２１５０） ５﹒８０元 無升跌

海倫司（０９８６９） １５﹒３８元 跌０﹒５２％

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（ｈｃ）

