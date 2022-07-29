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09988 阿里巴巴－ＳＷ
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大手異動

29/07/2022 09:25

《異動股》美團開市微升，杭州市監局約談美團、餓了麼

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美團（０３６９０）現價升０﹒４８％，報１８８﹒９元，該
股成交約２３萬股，涉資４４３３萬元。
　　近日，主打低價外賣的美團「拼好飯」入駐商家因食品安全問題被媒體曝光，事件反映外賣
送餐平台對商家資質審核不嚴、對商家低價惡性競爭管理引導不夠等問題。杭州市場監管局２８
日公布，已約談美團、餓了麼等外賣送餐平台，要求相關平台落實食品安全管理責任、嚴禁餐飲
商家低價惡性競爭。
　　杭州市監局表示，外賣平台將食品安全問題與老百姓的生命健康安全息息相關，外賣平台要
把食品安全問題放在重中之重；低價惡性競爭往往伴隨潛在的食品安全問題，餐飲行業要進一步
規範經營秩序，嚴格禁止惡性競爭，更不允許低價傾銷擾亂市場秩序。
　　現時，恒生指數報２０６４７，升２４點或升０﹒１２％，主板成交１６﹒５４億元。國企
指數報７０９５，升１３點或升０﹒１９％。恒生科技指數報４５６１，升８點或升０﹒２０％

　　即月期指新報２０６１５，升１１點，低水３２點。即月國指期貨報７１０１，升９點，高
水５點。即月科指期貨新報４５６０，升１點，低水１點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１８８﹒９０元　升０﹒４８％
　　阿里（０９９８８）　　　　９８﹒７０元　跌０﹒４５％
　　海底撈（０６８６２）　　　１６﹒１６元　升１﹒００％
　　九毛九（０９９２２）　　　１８﹒５６元　升１﹒５３％
　　呷哺呷哺（００５２０）　　　３﹒５２元　跌０﹒２８％
　　奈雪的茶（０２１５０）　　　５﹒８０元　　　　無升跌
　　海倫司（０９８６９）　　　１５﹒３８元　跌０﹒５２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:52
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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