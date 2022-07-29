《異動股》新東方（９９０１）高開逾１１％，績後獲大和花旗唱好

《經濟通通訊社２９日專訊》新東方（０９９０１）現價升１１﹒２２％，報２２﹒８元，

以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２２﹒１９％。該股成交約１１萬股，涉資２５０萬元。

新東方早前公布，截至５月３１日止年度虧損約１１﹒８８億美元，去年度盈利３﹒３４億

美元，每股虧損０﹒７美元，其中第四季度虧損１﹒８９億美元。另外，該集團指，預計

２０２３財年第一季度，即６月１日至８月３１日淨營收總額將約６﹒４１億至６﹒８１億美元

，同比下降４８％至５１％。



＊大和：第一季業績指引高於預期＊



多間大行績後接連唱好新東方，其中大和發表研報指，儘管新東方截至今年５月３１日止之

２０２２財年第四季度收入和盈利表現遜預期，但集團對２０２３財年第一季的業績指引較該行

的預估高１０％。而由於非學科類輔導業務表現好轉，新東方上調２３財年的盈利指引，並尋求

於首財季及全年回復盈利。該行將新東方２０２３－２４財年的每股盈利上調１１％－２３％，

重申其「買入」評級，目標價由２３元調升８﹒７％至２５元。

另外，花旗亦將新東方目標價由２５元升２０％至３０元，維持「買入」評級。

現時，恒生指數報２０６４７，升２４點或升０﹒１２％，主板成交１６﹒５４億元。國企

指數報７０９５，升１３點或升０﹒１９％。恒生科技指數報４５６１，升８點或升０﹒２０％

。

即月期指新報２０６０７，升３點，低水４０點。即月國指期貨報７０９６，升４點，平水

。即月科指期貨新報４５５４，跌５點，高水３點。

上證綜合指數報３２８２，升０點或升０﹒０１％，成交２７﹒１７億元人民幣。

深證成份指數報１２４３９，升１０點或升０﹒０９％，成交５５﹒６２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新東方（０９９０１） ２２﹒８０元 升１１﹒２２％

新東方在線（０１７９７） ２１﹒５５元 升０﹒７０％

天立國際控股（０１７７３） １﹒１６元 升０﹒８７％

中教控股（００８３９） ６﹒７２元 升０﹒１５％

偉祿集團（０１１９６） １０﹒０４元 升０﹒２０％

希望教育（０１７６５） ０﹒６９元 升１﹒４７％

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（ｈｃ）

