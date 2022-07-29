  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01797 新東方在綫
即時 按盤價 跌21.100 -0.300 (-1.402%)
大手異動

29/07/2022 09:31

《異動股》新東方（９９０１）高開逾１１％，績後獲大和花旗唱好

　　《經濟通通訊社２９日專訊》新東方（０９９０１）現價升１１﹒２２％，報２２﹒８元，
以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２２﹒１９％。該股成交約１１萬股，涉資２５０萬元。
　　新東方早前公布，截至５月３１日止年度虧損約１１﹒８８億美元，去年度盈利３﹒３４億
美元，每股虧損０﹒７美元，其中第四季度虧損１﹒８９億美元。另外，該集團指，預計
２０２３財年第一季度，即６月１日至８月３１日淨營收總額將約６﹒４１億至６﹒８１億美元
，同比下降４８％至５１％。
　
＊大和：第一季業績指引高於預期＊
　
　　多間大行績後接連唱好新東方，其中大和發表研報指，儘管新東方截至今年５月３１日止之
２０２２財年第四季度收入和盈利表現遜預期，但集團對２０２３財年第一季的業績指引較該行
的預估高１０％。而由於非學科類輔導業務表現好轉，新東方上調２３財年的盈利指引，並尋求
於首財季及全年回復盈利。該行將新東方２０２３－２４財年的每股盈利上調１１％－２３％，
重申其「買入」評級，目標價由２３元調升８﹒７％至２５元。
　　另外，花旗亦將新東方目標價由２５元升２０％至３０元，維持「買入」評級。
　　現時，恒生指數報２０６４７，升２４點或升０﹒１２％，主板成交１６﹒５４億元。國企
指數報７０９５，升１３點或升０﹒１９％。恒生科技指數報４５６１，升８點或升０﹒２０％

　　即月期指新報２０６０７，升３點，低水４０點。即月國指期貨報７０９６，升４點，平水
。即月科指期貨新報４５５４，跌５點，高水３點。
　　上證綜合指數報３２８２，升０點或升０﹒０１％，成交２７﹒１７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３９，升１０點或升０﹒０９％，成交５５﹒６２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新東方（０９９０１）　　　　２２﹒８０元　升１１﹒２２％
　　新東方在線（０１７９７）　　２１﹒５５元　　升０﹒７０％
　　天立國際控股（０１７７３）　　１﹒１６元　　升０﹒８７％
　　中教控股（００８３９）　　　　６﹒７２元　　升０﹒１５％
　　偉祿集團（０１１９６）　　　１０﹒０４元　　升０﹒２０％
　　希望教育（０１７６５）　　　　０﹒６９元　　升１﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰28/07/2022 10:53  《異動股》新東方在綫（１７９７）升逾１０％，報２０﹒２５元

其他大手異動
More

28/07/2022 09:23  《異動股》新東方開升５％，上年度盈轉虧惟將斥４億美元回購

26/07/2022 14:58  《異動股》新東方在綫漲逾１０％突破２０天線，報１７﹒４８元

15/07/2022 11:56  《異動股》新東方在綫（１７９７）挫近１０％，報１６﹒０４元

06/07/2022 10:15  《異動股》新東方在綫（０１７９７）漲逾１０％，報２０﹒３元

06/07/2022 09:44  《異動股》新東方在綫揚１２％，東方甄選直播間銷售額近７億人幣

備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金