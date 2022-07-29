《異動股》百威（１８７６）回吐逾２％，惟績後大行看法傾向正面

《經濟通通訊社２９日專訊》百威亞太（０１８７６）現價跌２﹒１１％，報２３﹒２元，
該股成交約８０萬股，涉資１８５０萬元。
日前百威亞太公布截至２０２２年６月３０日止六個月的未經審核業績，期內股東應佔溢利
６﹒２５億美元，按年上升２４﹒３％，每股基本盈利４﹒７３美仙，不派息。公司期內收入
３４﹒５３億美元，跌０﹒７％，毛利１７﹒５２億美元，減少６﹒７％，經營溢利７﹒８６億
美元，上升１﹒７％。
績後眾大行調整對百威亞太目標價，有升亦有跌，下表列部分大行對百威亞太最新評級：
大行╱券商 目標價變動 評級變動
（元）
星展 ３２﹒７３→３２﹒３７ 維持買入
麥格理 ２８﹒００→３２﹒００ 維持跑贏大市
中銀國際 ３２﹒８１→３０﹒３０ 維持買入
大摩 維持３０﹒００ 維持增加比重
花旗 維持２９﹒８０ 維持買入
大和 ２５﹒８０→２６﹒１０ 維持買入
摩通 維持２６﹒００ 維持增加比重
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現時，恒生指數報２０６１５，跌７點或跌０﹒０３％，主板成交３９﹒８６億元。國企指
數報７０９１，升８點或升０﹒１３％。恒生科技指數報４５６０，升７點或升０﹒１７％。
即月期指新報２０５９１，跌１３點，低水２５點。即月國指期貨報７０９５，升３點，高
水４點。即月科指期貨新報４５６０，升１點，高水５點。
上證綜合指數報３２８０，跌１點或跌０﹒０５％，成交１４２﹒４６億元人民幣。
深證成份指數報１２４３１，升２點或升０﹒０２％，成交２４２﹒５２億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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百威亞太（０１８７６） ２３﹒２元 跌２﹒１１％
潤啤（００２９１） ５６﹒０元 跌０﹒３６％
青啤（００１６８） ７９﹒４元 跌０﹒７５％
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（ｈｃ）
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