《異動股》百威（１８７６）回吐逾２％，惟績後大行看法傾向正面

《經濟通通訊社２９日專訊》百威亞太（０１８７６）現價跌２﹒１１％，報２３﹒２元，

該股成交約８０萬股，涉資１８５０萬元。

日前百威亞太公布截至２０２２年６月３０日止六個月的未經審核業績，期內股東應佔溢利

６﹒２５億美元，按年上升２４﹒３％，每股基本盈利４﹒７３美仙，不派息。公司期內收入

３４﹒５３億美元，跌０﹒７％，毛利１７﹒５２億美元，減少６﹒７％，經營溢利７﹒８６億

美元，上升１﹒７％。

績後眾大行調整對百威亞太目標價，有升亦有跌，下表列部分大行對百威亞太最新評級：



大行╱券商 目標價變動 評級變動

（元）

星展 ３２﹒７３→３２﹒３７ 維持買入

麥格理 ２８﹒００→３２﹒００ 維持跑贏大市

中銀國際 ３２﹒８１→３０﹒３０ 維持買入

大摩 維持３０﹒００ 維持增加比重

花旗 維持２９﹒８０ 維持買入

大和 ２５﹒８０→２６﹒１０ 維持買入

摩通 維持２６﹒００ 維持增加比重

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現時，恒生指數報２０６１５，跌７點或跌０﹒０３％，主板成交３９﹒８６億元。國企指

數報７０９１，升８點或升０﹒１３％。恒生科技指數報４５６０，升７點或升０﹒１７％。

即月期指新報２０５９１，跌１３點，低水２５點。即月國指期貨報７０９５，升３點，高

水４點。即月科指期貨新報４５６０，升１點，高水５點。

上證綜合指數報３２８０，跌１點或跌０﹒０５％，成交１４２﹒４６億元人民幣。

深證成份指數報１２４３１，升２點或升０﹒０２％，成交２４２﹒５２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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百威亞太（０１８７６） ２３﹒２元 跌２﹒１１％

潤啤（００２９１） ５６﹒０元 跌０﹒３６％

青啤（００１６８） ７９﹒４元 跌０﹒７５％

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（ｈｃ）

