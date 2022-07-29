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01876 百威亞太
即時 按盤價 跌21.750 -1.950 (-8.228%)
大手異動

29/07/2022 09:39

《異動股》百威（１８７６）回吐逾２％，惟績後大行看法傾向正面

　　《經濟通通訊社２９日專訊》百威亞太（０１８７６）現價跌２﹒１１％，報２３﹒２元，
該股成交約８０萬股，涉資１８５０萬元。
　　日前百威亞太公布截至２０２２年６月３０日止六個月的未經審核業績，期內股東應佔溢利
６﹒２５億美元，按年上升２４﹒３％，每股基本盈利４﹒７３美仙，不派息。公司期內收入
３４﹒５３億美元，跌０﹒７％，毛利１７﹒５２億美元，減少６﹒７％，經營溢利７﹒８６億
美元，上升１﹒７％。
　　績後眾大行調整對百威亞太目標價，有升亦有跌，下表列部分大行對百威亞太最新評級：
　
　　大行╱券商　　　　目標價變動　　　　　評級變動　
　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　
　　　星展　　　３２﹒７３→３２﹒３７　　維持買入　
　　　麥格理　　２８﹒００→３２﹒００　維持跑贏大市
　　中銀國際　　３２﹒８１→３０﹒３０　　維持買入　
　　　大摩　　　　　維持３０﹒００　　　維持增加比重
　　　花旗　　　　　維持２９﹒８０　　　　維持買入　
　　　大和　　　２５﹒８０→２６﹒１０　　維持買入　
　　　摩通　　　　　維持２６﹒００　　　維持增加比重
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　現時，恒生指數報２０６１５，跌７點或跌０﹒０３％，主板成交３９﹒８６億元。國企指
數報７０９１，升８點或升０﹒１３％。恒生科技指數報４５６０，升７點或升０﹒１７％。
　　即月期指新報２０５９１，跌１３點，低水２５點。即月國指期貨報７０９５，升３點，高
水４點。即月科指期貨新報４５６０，升１點，高水５點。
　　上證綜合指數報３２８０，跌１點或跌０﹒０５％，成交１４２﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３１，升２點或升０﹒０２％，成交２４２﹒５２億元人民幣。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百威亞太（０１８７６）　２３﹒２元　跌２﹒１１％
　　潤啤（００２９１）　　　５６﹒０元　跌０﹒３６％
　　青啤（００１６８）　　　７９﹒４元　跌０﹒７５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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