《異動股》久泰邦達（２７９８）升逾９％，料半年多賺最少３倍

《經濟通通訊社２９日專訊》久泰邦達能源（０２７９８）現價升９﹒１４％，報２﹒０３

元，該股成交約２０７３萬股，涉資４３２６萬元。

久泰邦達能源預期，截至今年６月底止六個月，除稅後純利將按年增長不少於３００％，去

年同期除稅後純利８５５０萬元人民幣。

集團指，增長主要由於煤炭產品的產量因本集團煤炭工作面的小型斷層而有所下降，惟在精

煤平均售價上升的推動下，有關期間的收益及毛利率與２０２１年同期相比錄得強勁增長；於

２０２１年同期，由於謝家河溝煤礦的預期業績超過溢利保證，因此就２０２０年收購謝家河溝

煤礦的應付或然代價確認大額公平值虧損，為數１﹒３４億元人民幣，然而，經考量截至

２０２２年１２月３１日止年度達至溢利保證的可能性後，預期在有關期間僅會確認較小額之應

付或然代價公平值虧損。

現時，恒生指數報２０４３２，跌１９０點或跌０﹒９２％，主板成交２９４﹒４６億元。

國企指數報６９９８，跌８３點或跌１﹒１８％。恒生科技指數報４４６２，跌９０點或跌

１﹒９８％。

即月期指新報２０４１４，跌１９０點，低水１８點。即月國指期貨報７００４，跌８８點

，高水５點。即月科指期貨新報４４６３，跌９６點，高水１０點。

上證綜合指數報３２８５，升３點或升０﹒０９％，成交１４１９﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報１２４３３，升４點或升０﹒０４％，成交２１８６﹒７５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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久泰邦達能源（０２７９８） ２﹒０３元 升９﹒１４％

兗礦能源（０１１７１） ２５﹒５０元 升１﹒３９％

神華（０１０８８） ２２﹒８０元 升０﹒６６％

首鋼資源（００６３９） ２﹒９０元 無升跌

中煤能源（０１８９８） ６﹒２９元 跌０﹒７９％

兗煤澳大利亞（０３６６８） ２７﹒４５元 跌１﹒４４％

中國旭陽集團（０１９０７） ３﹒２３元 跌０﹒９２％

易大宗（０１７３３） １﹒８３元 跌１﹒０８％

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（ｈｃ）

