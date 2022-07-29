《異動股》渣打（０２８８８）轉升逾１％，中期息增至４美仙

《經濟通通訊社２９日專訊》渣打（０２８８８）現價升１﹒２５％，報５６﹒６元，以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒８２％。該股成交約４３萬股，涉資２３８０萬元。

渣打集團公布截至６月底止中期業績，期內，收入上升８％至８２億美元，按固定匯率基準

、撇除債務價值調整並按２０２１年國際財務報告準則第９號利率調整正常化計算則上升１０％

。支出按年增加４％至５３億元，按固定匯率基準計算則上升７％，按固定匯率基準計算並撇除

與表現掛鈎的應計薪酬支出增加則上升６％。派中期息４美仙，較去年同期增加３３﹒３３％。

淨利息收入增加８％至３６﹒４２億美元，按固定匯率基準計算及就不再出現的２０２１年

國際財務報告準則第９號調整作出調整後則增加１３％。淨息差按年上升１０個基點至

１﹒３２％，乃得益於加息。



＊更新全年指引料收入增長約一成＊



因應當前表現及外圍環境，該行更新２０２２年的全年指引，收入（撇除債務價值調整）增

長約１０％，按固定匯率基準計算；負面的貨幣匯兌影響估計達４億美元；本年度下半年淨息差

將進一步擴闊，預期本年度全年的平均數將約為１４０個基點，２０２３年則為１６０個基點；

開支（不包括英國銀行徵費）約為１０６億美元；包括現時估計為３億元的正面貨幣匯兌影響。

現時，恒生指數報２０１１９，跌５０３點或跌２﹒４４％，主板成交６５０﹒４１億元。

國企指數報６８６８，跌２１３點或跌３﹒０２％。恒生科技指數報４３４２，跌２１０點或跌

４﹒６２％。

即月期指新報２００９４，跌５１０點，低水２５點。即月國指期貨報６８７２，跌２２０

點，高水３點。即月科指期貨新報４３４２，跌２１７點，高水２８點。

上證綜合指數報３２５２，跌２９點或跌０﹒９１％，成交２５５６﹒８５億元人民幣。

深證成份指數報１２２６３，跌１６４點或跌１﹒３３％，成交３８３９﹒２３億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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渣打（０２８８８） ５６﹒６０元 升１﹒２５％

匯控（００００５） ４９﹒２０元 跌０﹒８１％

恒生（０００１１） １２６﹒４０元 跌０﹒８６％

東亞（０００２３） ９﹒９９元 跌０﹒８９％

大新銀行集團（０２３５６） ５﹒９８元 跌１﹒１６％

友邦（０１２９９） ７９﹒１０元 跌１﹒００％

港交所（００３８８） ３５８﹒２０元 跌２﹒５６％

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（ｈｃ）

