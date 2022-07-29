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02888 渣打集團
即時 按盤價 升56.050 +0.150 (+0.268%)
大手異動

29/07/2022 13:10

《異動股》渣打（０２８８８）轉升逾１％，中期息增至４美仙

　　《經濟通通訊社２９日專訊》渣打（０２８８８）現價升１﹒２５％，報５６﹒６元，以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒８２％。該股成交約４３萬股，涉資２３８０萬元。
　　渣打集團公布截至６月底止中期業績，期內，收入上升８％至８２億美元，按固定匯率基準
、撇除債務價值調整並按２０２１年國際財務報告準則第９號利率調整正常化計算則上升１０％
。支出按年增加４％至５３億元，按固定匯率基準計算則上升７％，按固定匯率基準計算並撇除
與表現掛鈎的應計薪酬支出增加則上升６％。派中期息４美仙，較去年同期增加３３﹒３３％。
　　淨利息收入增加８％至３６﹒４２億美元，按固定匯率基準計算及就不再出現的２０２１年
國際財務報告準則第９號調整作出調整後則增加１３％。淨息差按年上升１０個基點至
１﹒３２％，乃得益於加息。
　
＊更新全年指引料收入增長約一成＊
　
　　因應當前表現及外圍環境，該行更新２０２２年的全年指引，收入（撇除債務價值調整）增
長約１０％，按固定匯率基準計算；負面的貨幣匯兌影響估計達４億美元；本年度下半年淨息差
將進一步擴闊，預期本年度全年的平均數將約為１４０個基點，２０２３年則為１６０個基點；
開支（不包括英國銀行徵費）約為１０６億美元；包括現時估計為３億元的正面貨幣匯兌影響。
　　現時，恒生指數報２０１１９，跌５０３點或跌２﹒４４％，主板成交６５０﹒４１億元。
國企指數報６８６８，跌２１３點或跌３﹒０２％。恒生科技指數報４３４２，跌２１０點或跌
４﹒６２％。
　　即月期指新報２００９４，跌５１０點，低水２５點。即月國指期貨報６８７２，跌２２０
點，高水３點。即月科指期貨新報４３４２，跌２１７點，高水２８點。
　　上證綜合指數報３２５２，跌２９點或跌０﹒９１％，成交２５５６﹒８５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６３，跌１６４點或跌１﹒３３％，成交３８３９﹒２３億元人民幣

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　渣打（０２８８８）　　　　　　５６﹒６０元　升１﹒２５％
　　匯控（００００５）　　　　　　４９﹒２０元　跌０﹒８１％
　　恒生（０００１１）　　　　　１２６﹒４０元　跌０﹒８６％
　　東亞（０００２３）　　　　　　　９﹒９９元　跌０﹒８９％
　　大新銀行集團（０２３５６）　　　５﹒９８元　跌１﹒１６％
　　友邦（０１２９９）　　　　　　７９﹒１０元　跌１﹒００％
　　港交所（００３８８）　　　　３５８﹒２０元　跌２﹒５６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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