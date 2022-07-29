《異動股》恒指午後跌幅再次擴大至逾５００點，ＡＴＭＸＪ皆墨

《經濟通通訊社２９日專訊》恒指午後跌幅再次擴大至逾５００點，目前已再創即時新低至

２００７０點，ＡＴＭＸＪ全軍盡墨。阿里健康（００２４１）現價跌７﹒７７％，報４﹒６３

元，該股成交約６８７７萬股，涉資３﹒２５億元，盤中高見５﹒０４元，最低見４﹒６１元；

阿里（０９９８８）跌７﹒０６％，報９２﹒１５元；美團（０３６９０）跌６﹒６５％，報

１７５﹒５元；小米（０１８１０）跌５﹒２３％，報１２﹒３２元。

外電引述知情人士表示，馬雲計劃放棄對螞蟻集團的控制，拖累阿里股價大跌；投資者擔心

蔓延至其他科技股，騰訊（００７００）股價亦受挫，騰訊有持股的美團（０３６９０）亦難逃

一跌。

現時，恒生指數報２００７８，跌５４４點或跌２﹒６４％，主板成交９１６﹒０２億元。

國企指數報６８５０，跌２３２點或跌３﹒２８％。恒生科技指數報４３０８，跌２４３點或跌

５﹒３６％。

即月期指新報２００４５，跌５５９點，低水３３點。即月國指期貨報６８５３，跌２３９

點，高水３點。即月科指期貨新報４３１１，跌２４８點，高水２點。

上證綜合指數報３２５０，跌３２點或跌０﹒９９％，成交３７２６﹒２７億元人民幣。

深證成份指數報１２２６０，跌１６８點或跌１﹒３５％，成交２４０９﹒５７億元人民幣

。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里健康（００２４１） ４﹒６３元 跌７﹒７７％

阿里（０９９８８） ９２﹒１５元 跌７﹒０６％

美團（０３６９０） １７５﹒５元 跌６﹒６５％

小米（０１８１０） １２﹒３２元 跌５﹒２３％

京東集團（０９６１８） ２３３﹒２元 跌４﹒８２％

百威亞太（０１８７６） ２１﹒６元 跌８﹒８６％

碧桂園服務（０６０９８） １７﹒４元 跌６﹒２５％

龍湖（００９６０） ２６﹒１５元 跌５﹒９４％

匯控（００００５） ４９﹒２元 跌０﹒８１％

友邦（０１２９９） ７８﹒９元 跌１﹒２５％

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（ｐｃ）



