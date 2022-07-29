  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
09988 阿里巴巴－ＳＷ
即時 按盤價 跌87.200 -2.400 (-2.679%)
大手異動

29/07/2022 14:38

《異動股》恒指午後跌幅再次擴大至逾５００點，ＡＴＭＸＪ皆墨

　　《經濟通通訊社２９日專訊》恒指午後跌幅再次擴大至逾５００點，目前已再創即時新低至
２００７０點，ＡＴＭＸＪ全軍盡墨。阿里健康（００２４１）現價跌７﹒７７％，報４﹒６３
元，該股成交約６８７７萬股，涉資３﹒２５億元，盤中高見５﹒０４元，最低見４﹒６１元；
阿里（０９９８８）跌７﹒０６％，報９２﹒１５元；美團（０３６９０）跌６﹒６５％，報
１７５﹒５元；小米（０１８１０）跌５﹒２３％，報１２﹒３２元。
　　外電引述知情人士表示，馬雲計劃放棄對螞蟻集團的控制，拖累阿里股價大跌；投資者擔心
蔓延至其他科技股，騰訊（００７００）股價亦受挫，騰訊有持股的美團（０３６９０）亦難逃
一跌。
　　現時，恒生指數報２００７８，跌５４４點或跌２﹒６４％，主板成交９１６﹒０２億元。
國企指數報６８５０，跌２３２點或跌３﹒２８％。恒生科技指數報４３０８，跌２４３點或跌
５﹒３６％。
　　即月期指新報２００４５，跌５５９點，低水３３點。即月國指期貨報６８５３，跌２３９
點，高水３點。即月科指期貨新報４３１１，跌２４８點，高水２點。
　　上證綜合指數報３２５０，跌３２點或跌０﹒９９％，成交３７２６﹒２７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６０，跌１６８點或跌１﹒３５％，成交２４０９﹒５７億元人民幣

　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里健康（００２４１）　　　４﹒６３元　跌７﹒７７％
　　阿里（０９９８８）　　　　９２﹒１５元　跌７﹒０６％
　　美團（０３６９０）　　　　１７５﹒５元　跌６﹒６５％
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒３２元　跌５﹒２３％
　　京東集團（０９６１８）　　２３３﹒２元　跌４﹒８２％
　　百威亞太（０１８７６）　　　２１﹒６元　跌８﹒８６％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１７﹒４元　跌６﹒２５％
　　龍湖（００９６０）　　　　２６﹒１５元　跌５﹒９４％
　　匯控（００００５）　　　　　４９﹒２元　跌０﹒８１％
　　友邦（０１２９９）　　　　　７８﹒９元　跌１﹒２５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）
　

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰01/08/2022 09:01  《大手成交》騰訊等５家公司上午９：００大手交易

下一篇新聞︰29/07/2022 10:30  《中概異動》阿里（９９８８）擴大至跌逾５％，市值復跌穿兩萬億

其他大手異動
More

01/08/2022 14:40  《大手成交》阿里一手３６萬股非自動對盤，涉資３２６５萬元

01/08/2022 09:22  《中概異動》阿里低開５％，美國未能調查審計底稿惹退市危機

01/08/2022 09:21  《異動股》和電等６家公司開市競價異動

29/07/2022 09:40  《異動股》碧桂園等２家公司上午９：３９異動

29/07/2022 09:25  《異動股》美團開市微升，杭州市監局約談美團、餓了麼

備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:52
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金