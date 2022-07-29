《異動股》倢冠控股漲近７０％突破１００天線，報０﹒１６３元

《經濟通通訊社２９日專訊》倢冠控股（０８６０６）升６９﹒７９％，報０﹒１６３元，

升穿１００天線（０﹒１１元），最高價０﹒１６４元，創１個月新高，最低價０﹒０８８元；

成交３６４５萬股，成交金額４９７﹒７１萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入

１７３﹒９８萬元。現時最大淨被動買入券商為輝立證券香港，金額７﹒５２萬元，加權平均成

交價０﹒１４６元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額３８﹒６３萬元，加權平均

成交價０﹒１３４元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１１４﹒４７％。

現時，恒生指數報２０１６９，跌４５２點或２﹒２％；恒生中國企業指數報６８８７，跌

１９４點或２﹒７５％；恒生科技指數報４３６５，跌１８６點或４﹒１％；主板成交

５６４﹒２４億元。

上證綜合指數報３２５８，跌２３點或０﹒７２％，成交２４８３﹒６７億元人民幣。

深證成份指數報１２２９９，跌１２９點或１﹒０４％，成交１６１４﹒３３億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１６３ 變動 ＋６９﹒７９％

最高價 ０﹒１６４ 最低價 ０﹒０８８

成交股數 ３６４５萬股 成交金額 ４９７﹒７１萬

１０天平均 ０﹒０８６ 歷史波幅％ １０８﹒４１０

２０天平均 ０﹒０８３ 加權平均價 ０﹒１３６

５０天平均 ０﹒０９１ ＲＳＩ１４ ８４﹒４４２

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入

１７３﹒９８萬元；暫連升２日，累計升幅１１４﹒４７％



（ｅｄ）

