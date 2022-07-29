《異動股》倢冠控股漲近７０％突破１００天線，報０﹒１６３元

《經濟通通訊社２９日專訊》倢冠控股（０８６０６）升６９﹒７９％，報０﹒１６３元，
升穿１００天線（０﹒１１元），最高價０﹒１６４元，創１個月新高，最低價０﹒０８８元；
成交３６４５萬股，成交金額４９７﹒７１萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入
１７３﹒９８萬元。現時最大淨被動買入券商為輝立證券香港，金額７﹒５２萬元，加權平均成
交價０﹒１４６元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額３８﹒６３萬元，加權平均
成交價０﹒１３４元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１１４﹒４７％。
現時，恒生指數報２０１６９，跌４５２點或２﹒２％；恒生中國企業指數報６８８７，跌
１９４點或２﹒７５％；恒生科技指數報４３６５，跌１８６點或４﹒１％；主板成交
５６４﹒２４億元。
上證綜合指數報３２５８，跌２３點或０﹒７２％，成交２４８３﹒６７億元人民幣。
深證成份指數報１２２９９，跌１２９點或１﹒０４％，成交１６１４﹒３３億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒１６３ 變動 ＋６９﹒７９％
最高價 ０﹒１６４ 最低價 ０﹒０８８
成交股數 ３６４５萬股 成交金額 ４９７﹒７１萬
１０天平均 ０﹒０８６ 歷史波幅％ １０８﹒４１０
２０天平均 ０﹒０８３ 加權平均價 ０﹒１３６
５０天平均 ０﹒０９１ ＲＳＩ１４ ８４﹒４４２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入
１７３﹒９８萬元；暫連升２日，累計升幅１１４﹒４７％
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動