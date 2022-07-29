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08606 倢冠控股
即時 按盤價 跌0.083 -0.013 (-13.542%)
大手異動

29/07/2022 11:33

《異動股》倢冠控股漲近７０％突破１００天線，報０﹒１６３元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》倢冠控股（０８６０６）升６９﹒７９％，報０﹒１６３元，
升穿１００天線（０﹒１１元），最高價０﹒１６４元，創１個月新高，最低價０﹒０８８元；
成交３６４５萬股，成交金額４９７﹒７１萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入
１７３﹒９８萬元。現時最大淨被動買入券商為輝立證券香港，金額７﹒５２萬元，加權平均成
交價０﹒１４６元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額３８﹒６３萬元，加權平均
成交價０﹒１３４元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１１４﹒４７％。
　　現時，恒生指數報２０１６９，跌４５２點或２﹒２％；恒生中國企業指數報６８８７，跌
１９４點或２﹒７５％；恒生科技指數報４３６５，跌１８６點或４﹒１％；主板成交
５６４﹒２４億元。
　　上證綜合指數報３２５８，跌２３點或０﹒７２％，成交２４８３﹒６７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９９，跌１２９點或１﹒０４％，成交１６１４﹒３３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒１６３　變動　　　　＋６９﹒７９％
　　最高價　　　　０﹒１６４　最低價　　　　　０﹒０８８
　　成交股數　　３６４５萬股　成交金額　　４９７﹒７１萬
　　１０天平均　　０﹒０８６　歷史波幅％　１０８﹒４１０
　　２０天平均　　０﹒０８３　加權平均價　　　０﹒１３６
　　５０天平均　　０﹒０９１　ＲＳＩ１４　　８４﹒４４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入
１７３﹒９８萬元；暫連升２日，累計升幅１１４﹒４７％
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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