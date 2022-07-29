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00700 騰訊控股
即時 按盤價 跌306.800 -14.000 (-4.364%)
大手異動

29/07/2022 11:47

《大手成交》騰訊一手約１６萬股交叉盤，涉資４９９５萬元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》騰訊（００７００）於１１：４６ａｍ錄得１手１６﹒１４萬
股交叉盤，每股造３０９﹒５元，較上日收市價低３﹒５２％，涉資４９９５﹒３３萬元。
　　騰訊現價跌３﹒６２％，報３０９﹒２元；成交１４２１﹒９９萬股，成交金額４４﹒７億
元，主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２﹒７９億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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