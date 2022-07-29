  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01855 中邦環境
即時 按盤價 升6.090 +0.740 (+13.832%)
大手異動

29/07/2022 11:52

《異動股》中邦環境（０１８５５）升近１６％破頂，報６﹒２元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中邦環境（０１８５５）升１５﹒８９％，報６﹒２元，最高
價６﹒２元，創上市新高，最低價５﹒３５元；成交１８﹒４萬股，成交金額１０４﹒４６萬元
；主動買沽比率９７：３，資金淨主動買入９７﹒５萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券
香港，金額１﹒０８萬元，加權平均成交價５﹒３８元；現時最大淨被動賣出券商為華盛資本証
券，金額３４﹒３２萬元，加權平均成交價５﹒６２６元。以現價計，該股暫連升３日，累計升
幅３０﹒８％。
　　現時，恒生指數報２０１４０，跌４８１點或２﹒３４％；恒生中國企業指數報６８７９，
跌２０３點或２﹒８７％；恒生科技指數報４３５９，跌１９２點或４﹒２４％；主板成交
６１７﹒５３億元。
　　上證綜合指數報３２５８，跌２３點或０﹒７２％，成交２４８３﹒６７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９９，跌１２９點或１﹒０４％，成交１６１４﹒３３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　６﹒２００　變動　　　　＋１５﹒８９％
　　最高價　　　　６﹒２００　最低價　　　　　５﹒３５０
　　成交股數　　１８﹒４萬股　成交金額　　１０４﹒４６萬
　　１０天平均　　５﹒０４４　歷史波幅％　　７４﹒８１３
　　２０天平均　　４﹒７９７　加權平均價　　　５﹒６７７
　　５０天平均　　４﹒５３１　ＲＳＩ１４　　７６﹒１１５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新高；主動買沽比率９７：３，資金淨主動買入９７﹒５萬元；暫連升３日，
累計升幅３０﹒８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中邦環境（０１８５５）　　　６﹒２００　＋１５﹒８９
　　水發興業能源（００７５０）　１﹒１７０　　－０﹒８５
　　澳能建設（０１１８３）　　　２﹒２９０　　－１﹒２９
　　高陞集團控股（０１２８３）　１﹒５７０　　＋２﹒６１
　　集一控股（０１４９５）　　　０﹒５４０　　　　無升跌
　　承達集團（０１５６８）　　　０﹒３５０　－１１﹒３９
　　城建設計（０１５９９）　　　１﹒７７０　　－０﹒５６
　　景聯集團（０１７５１）　　　０﹒２１２　　＋１﹒９２
　　盈滙企業控股（０２１９５）　０﹒９００　　　　無升跌
　　綠城管理（０９９７９）　　　６﹒５８０　　＋２﹒０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰28/07/2022 15:04  《異動股》中邦環境升近１６％突破１０天線兼破頂，報５﹒５元

其他大手異動
More

19/05/2022 13:58  《異動股》中邦環境（１８５５）升逾１９％破頂，報３﹒９２元

備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金