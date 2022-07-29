《異動股》中邦環境（０１８５５）升近１６％破頂，報６﹒２元

《經濟通通訊社２９日專訊》中邦環境（０１８５５）升１５﹒８９％，報６﹒２元，最高
價６﹒２元，創上市新高，最低價５﹒３５元；成交１８﹒４萬股，成交金額１０４﹒４６萬元
；主動買沽比率９７：３，資金淨主動買入９７﹒５萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券
香港，金額１﹒０８萬元，加權平均成交價５﹒３８元；現時最大淨被動賣出券商為華盛資本証
券，金額３４﹒３２萬元，加權平均成交價５﹒６２６元。以現價計，該股暫連升３日，累計升
幅３０﹒８％。
現時，恒生指數報２０１４０，跌４８１點或２﹒３４％；恒生中國企業指數報６８７９，
跌２０３點或２﹒８７％；恒生科技指數報４３５９，跌１９２點或４﹒２４％；主板成交
６１７﹒５３億元。
上證綜合指數報３２５８，跌２３點或０﹒７２％，成交２４８３﹒６７億元人民幣。
深證成份指數報１２２９９，跌１２９點或１﹒０４％，成交１６１４﹒３３億元人民幣。
基本資料
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現價 ６﹒２００ 變動 ＋１５﹒８９％
最高價 ６﹒２００ 最低價 ５﹒３５０
成交股數 １８﹒４萬股 成交金額 １０４﹒４６萬
１０天平均 ５﹒０４４ 歷史波幅％ ７４﹒８１３
２０天平均 ４﹒７９７ 加權平均價 ５﹒６７７
５０天平均 ４﹒５３１ ＲＳＩ１４ ７６﹒１１５
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率９７：３，資金淨主動買入９７﹒５萬元；暫連升３日，
累計升幅３０﹒８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中邦環境（０１８５５） ６﹒２００ ＋１５﹒８９
水發興業能源（００７５０） １﹒１７０ －０﹒８５
澳能建設（０１１８３） ２﹒２９０ －１﹒２９
高陞集團控股（０１２８３） １﹒５７０ ＋２﹒６１
集一控股（０１４９５） ０﹒５４０ 無升跌
承達集團（０１５６８） ０﹒３５０ －１１﹒３９
城建設計（０１５９９） １﹒７７０ －０﹒５６
景聯集團（０１７５１） ０﹒２１２ ＋１﹒９２
盈滙企業控股（０２１９５） ０﹒９００ 無升跌
綠城管理（０９９７９） ６﹒５８０ ＋２﹒０２
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（ｅｄ）
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