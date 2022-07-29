《異動股》中邦環境（０１８５５）升近１６％破頂，報６﹒２元

《經濟通通訊社２９日專訊》中邦環境（０１８５５）升１５﹒８９％，報６﹒２元，最高

價６﹒２元，創上市新高，最低價５﹒３５元；成交１８﹒４萬股，成交金額１０４﹒４６萬元

；主動買沽比率９７：３，資金淨主動買入９７﹒５萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券

香港，金額１﹒０８萬元，加權平均成交價５﹒３８元；現時最大淨被動賣出券商為華盛資本証

券，金額３４﹒３２萬元，加權平均成交價５﹒６２６元。以現價計，該股暫連升３日，累計升

幅３０﹒８％。

現時，恒生指數報２０１４０，跌４８１點或２﹒３４％；恒生中國企業指數報６８７９，

跌２０３點或２﹒８７％；恒生科技指數報４３５９，跌１９２點或４﹒２４％；主板成交

６１７﹒５３億元。

上證綜合指數報３２５８，跌２３點或０﹒７２％，成交２４８３﹒６７億元人民幣。

深證成份指數報１２２９９，跌１２９點或１﹒０４％，成交１６１４﹒３３億元人民幣。



基本資料

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現價 ６﹒２００ 變動 ＋１５﹒８９％

最高價 ６﹒２００ 最低價 ５﹒３５０

成交股數 １８﹒４萬股 成交金額 １０４﹒４６萬

１０天平均 ５﹒０４４ 歷史波幅％ ７４﹒８１３

２０天平均 ４﹒７９７ 加權平均價 ５﹒６７７

５０天平均 ４﹒５３１ ＲＳＩ１４ ７６﹒１１５

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率９７：３，資金淨主動買入９７﹒５萬元；暫連升３日，

累計升幅３０﹒８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中邦環境（０１８５５） ６﹒２００ ＋１５﹒８９

水發興業能源（００７５０） １﹒１７０ －０﹒８５

澳能建設（０１１８３） ２﹒２９０ －１﹒２９

高陞集團控股（０１２８３） １﹒５７０ ＋２﹒６１

集一控股（０１４９５） ０﹒５４０ 無升跌

承達集團（０１５６８） ０﹒３５０ －１１﹒３９

城建設計（０１５９９） １﹒７７０ －０﹒５６

景聯集團（０１７５１） ０﹒２１２ ＋１﹒９２

盈滙企業控股（０２１９５） ０﹒９００ 無升跌

綠城管理（０９９７９） ６﹒５８０ ＋２﹒０２

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（ｅｄ）

