《異動股》商湯（２０）跌逾４％失守２０天線，報２﹒３６元

《經濟通通訊社２９日專訊》商湯（０００２０）跌４﹒４５％，報２﹒３６元，跌穿２０
天線（２﹒４０６元），最低價２﹒３３元，最高價２﹒５２元；成交７０１８萬股，成交金額
１﹒７１億元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出２７８８﹒２１萬元。現時最大淨被
動買入券商為摩根大通，金額５１６﹒８５萬元，加權平均成交價２﹒４４３元；現時最大淨被
動賣出券商為中信里昂證券，金額１０４５﹒２８萬元，加權平均成交價２﹒４５元。
現時，恒生指數報２０１５１，跌４７１點或２﹒２９％；恒生中國企業指數報６８８２，
跌２００點或２﹒８３％；恒生科技指數報４３５７，跌１９５點或４﹒２９％；主板成交
６２７﹒３億元。
上證綜合指數報３２５８，跌２３點或０﹒７２％，成交２４８３﹒６７億元人民幣。
深證成份指數報１２２９９，跌１２９點或１﹒０４％，成交１６１４﹒３３億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒３６０ 變動 －４﹒４５％
最高價 ２﹒５２０ 最低價 ２﹒３３０
成交股數 ７０１８萬股 成交金額 １﹒７１億
１０天平均 ２﹒３２３ 歷史波幅％ ２３９﹒１８６
２０天平均 ２﹒４０６ 加權平均價 ２﹒４４１
５０天平均 ４﹒２２５ ＲＳＩ１４ ３２﹒９１２
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出２７８８﹒２１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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商湯（０００２０） ２﹒３６０ －４﹒４５
瘋狂體育（０００８２） ０﹒２８５ －３﹒３９
金蝶國際（００２６８） １７﹒５２０ －１﹒１３
方正控股（００４１８） ０﹒４４０ －４﹒３５
浪潮國際（００５９６） ２﹒７２０ －１﹒０９
明源雲（００９０９） ７﹒４１０ －５﹒６０
亞信科技（０１６７５） １２﹒５８０ ＋１﹒７８
魯大師（０３６０１） １﹒５００ －３﹒２３
金山軟件（０３８８８） ２６﹒４５０ －２﹒７６
赤子城（０９９１１） ２﹒３４０ －４﹒８８
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（ｅｄ）
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