《異動股》商湯（２０）跌逾４％失守２０天線，報２﹒３６元

《經濟通通訊社２９日專訊》商湯（０００２０）跌４﹒４５％，報２﹒３６元，跌穿２０

天線（２﹒４０６元），最低價２﹒３３元，最高價２﹒５２元；成交７０１８萬股，成交金額

１﹒７１億元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出２７８８﹒２１萬元。現時最大淨被

動買入券商為摩根大通，金額５１６﹒８５萬元，加權平均成交價２﹒４４３元；現時最大淨被

動賣出券商為中信里昂證券，金額１０４５﹒２８萬元，加權平均成交價２﹒４５元。

現時，恒生指數報２０１５１，跌４７１點或２﹒２９％；恒生中國企業指數報６８８２，

跌２００點或２﹒８３％；恒生科技指數報４３５７，跌１９５點或４﹒２９％；主板成交

６２７﹒３億元。

上證綜合指數報３２５８，跌２３點或０﹒７２％，成交２４８３﹒６７億元人民幣。

深證成份指數報１２２９９，跌１２９點或１﹒０４％，成交１６１４﹒３３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒３６０ 變動 －４﹒４５％

最高價 ２﹒５２０ 最低價 ２﹒３３０

成交股數 ７０１８萬股 成交金額 １﹒７１億

１０天平均 ２﹒３２３ 歷史波幅％ ２３９﹒１８６

２０天平均 ２﹒４０６ 加權平均價 ２﹒４４１

５０天平均 ４﹒２２５ ＲＳＩ１４ ３２﹒９１２

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出２７８８﹒２１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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商湯（０００２０） ２﹒３６０ －４﹒４５

瘋狂體育（０００８２） ０﹒２８５ －３﹒３９

金蝶國際（００２６８） １７﹒５２０ －１﹒１３

方正控股（００４１８） ０﹒４４０ －４﹒３５

浪潮國際（００５９６） ２﹒７２０ －１﹒０９

明源雲（００９０９） ７﹒４１０ －５﹒６０

亞信科技（０１６７５） １２﹒５８０ ＋１﹒７８

魯大師（０３６０１） １﹒５００ －３﹒２３

金山軟件（０３８８８） ２６﹒４５０ －２﹒７６

赤子城（０９９１１） ２﹒３４０ －４﹒８８

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（ｅｄ）

