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00020 商湯－Ｗ
即時 按盤價 跌2.330 -0.140 (-5.668%)
大手異動

29/07/2022 11:57

《異動股》商湯（２０）跌逾４％失守２０天線，報２﹒３６元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》商湯（０００２０）跌４﹒４５％，報２﹒３６元，跌穿２０
天線（２﹒４０６元），最低價２﹒３３元，最高價２﹒５２元；成交７０１８萬股，成交金額
１﹒７１億元；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出２７８８﹒２１萬元。現時最大淨被
動買入券商為摩根大通，金額５１６﹒８５萬元，加權平均成交價２﹒４４３元；現時最大淨被
動賣出券商為中信里昂證券，金額１０４５﹒２８萬元，加權平均成交價２﹒４５元。
　　現時，恒生指數報２０１５１，跌４７１點或２﹒２９％；恒生中國企業指數報６８８２，
跌２００點或２﹒８３％；恒生科技指數報４３５７，跌１９５點或４﹒２９％；主板成交
６２７﹒３億元。
　　上證綜合指數報３２５８，跌２３點或０﹒７２％，成交２４８３﹒６７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９９，跌１２９點或１﹒０４％，成交１６１４﹒３３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２﹒３６０　變動　　　　　－４﹒４５％
　　最高價　　　　２﹒５２０　最低價　　　　　２﹒３３０
　　成交股數　　７０１８萬股　成交金額　　　　１﹒７１億
　　１０天平均　　２﹒３２３　歷史波幅％　２３９﹒１８６
　　２０天平均　　２﹒４０６　加權平均價　　　２﹒４４１
　　５０天平均　　４﹒２２５　ＲＳＩ１４　　３２﹒９１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出２７８８﹒２１萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商湯（０００２０）　　　　２﹒３６０　－４﹒４５
　　瘋狂體育（０００８２）　　０﹒２８５　－３﹒３９
　　金蝶國際（００２６８）　１７﹒５２０　－１﹒１３
　　方正控股（００４１８）　　０﹒４４０　－４﹒３５
　　浪潮國際（００５９６）　　２﹒７２０　－１﹒０９
　　明源雲（００９０９）　　　７﹒４１０　－５﹒６０
　　亞信科技（０１６７５）　１２﹒５８０　＋１﹒７８
　　魯大師（０３６０１）　　　１﹒５００　－３﹒２３
　　金山軟件（０３８８８）　２６﹒４５０　－２﹒７６
　　赤子城（０９９１１）　　　２﹒３４０　－４﹒８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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