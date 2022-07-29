《異動股》中國宏橋跌近３％失守１０天線，報７﹒９８元

《經濟通通訊社２９日專訊》中國宏橋（０１３７８）跌２﹒８％，報７﹒９８元，跌穿
１０天線（８﹒０５６元），最低價７﹒９６元，最高價８﹒２７元；成交４３１﹒４５萬股，
成交金額３５０８﹒７６萬元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出８６３﹒８４萬元。
現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額２８６﹒８８萬元，加權平均成交價８﹒１３３
元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１７８﹒４５萬元，加權平均成交價８﹒１２８
元。
現時，恒生指數報２０１４８，跌４７３點或２﹒３％；恒生中國企業指數報６８８２，跌
２００點或２﹒８３％；恒生科技指數報４３５８，跌１９３點或４﹒２５％；主板成交
６３３﹒５９億元。
上證綜合指數報３２５８，跌２３點或０﹒７２％，成交２４８３﹒６７億元人民幣。
深證成份指數報１２２９９，跌１２９點或１﹒０４％，成交１６１４﹒３３億元人民幣。
基本資料
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現價 ７﹒９８０ 變動 －２﹒８０％
最高價 ８﹒２７０ 最低價 ７﹒９６０
成交股數 ４３１﹒４５萬股 成交金額 ３５０８﹒７６萬
１０天平均 ８﹒０５６ 歷史波幅％ ３９﹒６２３
２０天平均 ８﹒２３３ 加權平均價 ８﹒１３２
５０天平均 ８﹒８８５ ＲＳＩ１４ ４１﹒５９０
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出８６３﹒８４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國宏橋（０１３７８） ７﹒９８０ －２﹒８０
易生活控股（００２２３） ０﹒１５３ －０﹒６５
俄鋁（００４８６） ３﹒２３０ －０﹒６２
榮陽實業（０２０７８） ０﹒１９５ ＋１﹒０４
中鋁（０２６００） ２﹒８４０ －１﹒０５
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（ｅｄ）
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