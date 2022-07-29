《異動股》中國宏橋跌近３％失守１０天線，報７﹒９８元

《經濟通通訊社２９日專訊》中國宏橋（０１３７８）跌２﹒８％，報７﹒９８元，跌穿

１０天線（８﹒０５６元），最低價７﹒９６元，最高價８﹒２７元；成交４３１﹒４５萬股，

成交金額３５０８﹒７６萬元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出８６３﹒８４萬元。

現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額２８６﹒８８萬元，加權平均成交價８﹒１３３

元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１７８﹒４５萬元，加權平均成交價８﹒１２８

元。

現時，恒生指數報２０１４８，跌４７３點或２﹒３％；恒生中國企業指數報６８８２，跌

２００點或２﹒８３％；恒生科技指數報４３５８，跌１９３點或４﹒２５％；主板成交

６３３﹒５９億元。

上證綜合指數報３２５８，跌２３點或０﹒７２％，成交２４８３﹒６７億元人民幣。

深證成份指數報１２２９９，跌１２９點或１﹒０４％，成交１６１４﹒３３億元人民幣。



基本資料

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現價 ７﹒９８０ 變動 －２﹒８０％

最高價 ８﹒２７０ 最低價 ７﹒９６０

成交股數 ４３１﹒４５萬股 成交金額 ３５０８﹒７６萬

１０天平均 ８﹒０５６ 歷史波幅％ ３９﹒６２３

２０天平均 ８﹒２３３ 加權平均價 ８﹒１３２

５０天平均 ８﹒８８５ ＲＳＩ１４ ４１﹒５９０

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出８６３﹒８４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國宏橋（０１３７８） ７﹒９８０ －２﹒８０

易生活控股（００２２３） ０﹒１５３ －０﹒６５

俄鋁（００４８６） ３﹒２３０ －０﹒６２

榮陽實業（０２０７８） ０﹒１９５ ＋１﹒０４

中鋁（０２６００） ２﹒８４０ －１﹒０５

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（ｅｄ）

