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01378 中國宏橋
即時 按盤價 跌8.160 -0.050 (-0.609%)
大手異動

29/07/2022 12:00

《異動股》中國宏橋跌近３％失守１０天線，報７﹒９８元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國宏橋（０１３７８）跌２﹒８％，報７﹒９８元，跌穿
１０天線（８﹒０５６元），最低價７﹒９６元，最高價８﹒２７元；成交４３１﹒４５萬股，
成交金額３５０８﹒７６萬元；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出８６３﹒８４萬元。
現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額２８６﹒８８萬元，加權平均成交價８﹒１３３
元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１７８﹒４５萬元，加權平均成交價８﹒１２８
元。
　　現時，恒生指數報２０１４８，跌４７３點或２﹒３％；恒生中國企業指數報６８８２，跌
２００點或２﹒８３％；恒生科技指數報４３５８，跌１９３點或４﹒２５％；主板成交
６３３﹒５９億元。
　　上證綜合指數報３２５８，跌２３點或０﹒７２％，成交２４８３﹒６７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９９，跌１２９點或１﹒０４％，成交１６１４﹒３３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　７﹒９８０　變動　　　　　　－２﹒８０％
　　最高價　　　　　　８﹒２７０　最低價　　　　　　７﹒９６０
　　成交股數　　４３１﹒４５萬股　成交金額　　３５０８﹒７６萬
　　１０天平均　　　　８﹒０５６　歷史波幅％　　　３９﹒６２３
　　２０天平均　　　　８﹒２３３　加權平均價　　　　８﹒１３２
　　５０天平均　　　　８﹒８８５　ＲＳＩ１４　　　４１﹒５９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３７：６３，資金淨主動賣出８６３﹒８４萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國宏橋（０１３７８）　　７﹒９８０　－２﹒８０
　　易生活控股（００２２３）　０﹒１５３　－０﹒６５
　　俄鋁（００４８６）　　　　３﹒２３０　－０﹒６２
　　榮陽實業（０２０７８）　　０﹒１９５　＋１﹒０４
　　中鋁（０２６００）　　　　２﹒８４０　－１﹒０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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