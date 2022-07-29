《異動股》舜宇光學科技跌近３％失守１０天線，報１０６﹒９元

《經濟通通訊社２９日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）跌２﹒９１％，報１０６﹒９元
，跌穿１０天線（１０８﹒７７元），最低價１０６﹒６元，最高價１１０﹒８元；成交
１７４﹒３２萬股，成交金額１﹒９億元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額
１２１６﹒１３萬元，加權平均成交價１０８﹒４１４元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂
證券，金額１６０８﹒２６萬元，加權平均成交價１０９﹒０９２元。
現時，恒生指數報２０１３２，跌４８９點或２﹒３８％；恒生中國企業指數報６８７５，
跌２０７點或２﹒９２％；恒生科技指數報４３５１，跌２００點或４﹒４１％；主板成交
６４３﹒８５億元。
上證綜合指數報３２５３，跌２８點或０﹒８８％，成交２５３３﹒５億元人民幣。
深證成份指數報１２２７２，跌１５６點或１﹒２６％，成交１６４７﹒４６億元人民幣。
基本資料
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現價 １０６﹒９００ 變動 －２﹒９１％
最高價 １１０﹒８００ 最低價 １０６﹒６００
成交股數 １７４﹒３２萬股 成交金額 １﹒９億
１０天平均 １０８﹒７７０ 歷史波幅％ ４６﹒０９２
２０天平均 １１０﹒５８５ 加權平均價 １０８﹒８０７
５０天平均 １１４﹒９１８ ＲＳＩ１４ ４３﹒６８３
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股份狀態：跌穿１０天線
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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舜宇光學科技（０２３８２） １０６﹒９０ －２﹒９１
賽晶科技（００５８０） ２﹒３８ －０﹒４２
萬裕科技（００８９４） ０﹒８４ 無升跌
高偉電子（０１４１５） １３﹒５６ －４﹒２４
丘鈦科技（０１４７８） ４﹒５５ －０﹒６６
匯聚科技（０１７２９） １﹒７３ ＋０﹒５８
瑞聲科技（０２０１８） １５﹒４６ －３﹒１３
威勝控股（０３３９３） ２﹒７６ －３﹒１６
光麗科技（０６０３６） ０﹒４３ 無升跌
洪橋集團（０８１３７） ０﹒３１ －１﹒５９
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（ｅｄ）
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