《異動股》舜宇光學科技跌近３％失守１０天線，報１０６﹒９元

《經濟通通訊社２９日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）跌２﹒９１％，報１０６﹒９元

，跌穿１０天線（１０８﹒７７元），最低價１０６﹒６元，最高價１１０﹒８元；成交

１７４﹒３２萬股，成交金額１﹒９億元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額

１２１６﹒１３萬元，加權平均成交價１０８﹒４１４元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂

證券，金額１６０８﹒２６萬元，加權平均成交價１０９﹒０９２元。

現時，恒生指數報２０１３２，跌４８９點或２﹒３８％；恒生中國企業指數報６８７５，

跌２０７點或２﹒９２％；恒生科技指數報４３５１，跌２００點或４﹒４１％；主板成交

６４３﹒８５億元。

上證綜合指數報３２５３，跌２８點或０﹒８８％，成交２５３３﹒５億元人民幣。

深證成份指數報１２２７２，跌１５６點或１﹒２６％，成交１６４７﹒４６億元人民幣。



基本資料

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現價 １０６﹒９００ 變動 －２﹒９１％

最高價 １１０﹒８００ 最低價 １０６﹒６００

成交股數 １７４﹒３２萬股 成交金額 １﹒９億

１０天平均 １０８﹒７７０ 歷史波幅％ ４６﹒０９２

２０天平均 １１０﹒５８５ 加權平均價 １０８﹒８０７

５０天平均 １１４﹒９１８ ＲＳＩ１４ ４３﹒６８３

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股份狀態：跌穿１０天線



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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舜宇光學科技（０２３８２） １０６﹒９０ －２﹒９１

賽晶科技（００５８０） ２﹒３８ －０﹒４２

萬裕科技（００８９４） ０﹒８４ 無升跌

高偉電子（０１４１５） １３﹒５６ －４﹒２４

丘鈦科技（０１４７８） ４﹒５５ －０﹒６６

匯聚科技（０１７２９） １﹒７３ ＋０﹒５８

瑞聲科技（０２０１８） １５﹒４６ －３﹒１３

威勝控股（０３３９３） ２﹒７６ －３﹒１６

光麗科技（０６０３６） ０﹒４３ 無升跌

洪橋集團（０８１３７） ０﹒３１ －１﹒５９

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（ｅｄ）

