  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02382 舜宇光學科技
即時 按盤價 跌106.100 -4.000 (-3.633%)
大手異動

29/07/2022 13:02

《異動股》舜宇光學科技跌近３％失守１０天線，報１０６﹒９元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）跌２﹒９１％，報１０６﹒９元
，跌穿１０天線（１０８﹒７７元），最低價１０６﹒６元，最高價１１０﹒８元；成交
１７４﹒３２萬股，成交金額１﹒９億元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額
１２１６﹒１３萬元，加權平均成交價１０８﹒４１４元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂
證券，金額１６０８﹒２６萬元，加權平均成交價１０９﹒０９２元。
　　現時，恒生指數報２０１３２，跌４８９點或２﹒３８％；恒生中國企業指數報６８７５，
跌２０７點或２﹒９２％；恒生科技指數報４３５１，跌２００點或４﹒４１％；主板成交
６４３﹒８５億元。
　　上證綜合指數報３２５３，跌２８點或０﹒８８％，成交２５３３﹒５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２７２，跌１５６點或１﹒２６％，成交１６４７﹒４６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１０６﹒９００　變動　　　　　－２﹒９１％
　　最高價　　　　１１０﹒８００　最低價　　　１０６﹒６００
　　成交股數　　１７４﹒３２萬股　成交金額　　　　　１﹒９億
　　１０天平均　　１０８﹒７７０　歷史波幅％　　４６﹒０９２
　　２０天平均　　１１０﹒５８５　加權平均價　１０８﹒８０７
　　５０天平均　　１１４﹒９１８　ＲＳＩ１４　　４３﹒６８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿１０天線
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學科技（０２３８２）　１０６﹒９０　－２﹒９１
　　賽晶科技（００５８０）　　　　　２﹒３８　－０﹒４２
　　萬裕科技（００８９４）　　　　　０﹒８４　　　無升跌
　　高偉電子（０１４１５）　　　　１３﹒５６　－４﹒２４
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　　　４﹒５５　－０﹒６６
　　匯聚科技（０１７２９）　　　　　１﹒７３　＋０﹒５８
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　１５﹒４６　－３﹒１３
　　威勝控股（０３３９３）　　　　　２﹒７６　－３﹒１６
　　光麗科技（０６０３６）　　　　　０﹒４３　　　無升跌
　　洪橋集團（０８１３７）　　　　　０﹒３１　－１﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰28/07/2022 10:41  《異動股》舜宇光學科技升近５％突破２０天線，報１１３﹒５元

其他大手異動
More

28/07/2022 10:22  《異動股》首控集團等３家公司上午１０：２１異動

25/07/2022 09:50  《異動股》藥明生物等３家公司上午９：４９異動

21/07/2022 10:33  《異動股》舜宇光學科技漲近６％突破１０天線，報１１３﹒６元

21/07/2022 09:47  《異動股》舜宇光學科技升近３％突破１０天線，報１１０﹒６元

19/07/2022 09:48  《異動股》首程控股等２家公司上午９：４７異動

備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金