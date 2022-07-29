《異動股》中國生物製藥跌逾３％失守５０天線，報４﹒５３元

《經濟通通訊社２９日專訊》中國生物製藥（０１１７７）跌３﹒２１％，報４﹒５３元，

跌穿５０天線（４﹒５８４元），最低價４﹒５３元，創１個月新低，最高價４﹒７元；成交

１０３７﹒９萬股，成交金額４７９２﹒０２萬元；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出

１７０２﹒５４萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額８０８﹒３６萬元，加權平均

成交價４﹒６１６元；現時最大淨被動賣出券商為法國巴黎證券，金額２１１﹒６４萬元，加權

平均成交價４﹒６３９元。

現時，恒生指數報２０１１５，跌５０７點或２﹒４６％；恒生中國企業指數報６８６７，

跌２１５點或３﹒０４％；恒生科技指數報４３４２，跌２１０點或４﹒６１％；主板成交

６５２﹒３１億元。

上證綜合指數報３２５２，跌２９點或０﹒９１％，成交２５６１﹒９６億元人民幣。

深證成份指數報１２２６３，跌１６５點或１﹒３３％，成交１６６７﹒９２億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒５３０ 變動 －３﹒２１％

最高價 ４﹒７００ 最低價 ４﹒５３０

成交股數 １０３７﹒９萬股 成交金額 ４７９２﹒０２萬

１０天平均 ４﹒７２０ 歷史波幅％ ４４﹒０１９

２０天平均 ４﹒９５８ 加權平均價 ４﹒６１７

５０天平均 ４﹒５８４ ＲＳＩ１４ ４０﹒６０１

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股份狀態：跌穿５０天線，創１個月新低；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出

１７０２﹒５４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國生物製藥（０１１７７） ４﹒５３ －３﹒２１

阿里健康（００２４１） ４﹒６３ －７﹒７７

中國中藥（００５７０） ３﹒３２ －３﹒４９

信達生物（０１８０１） ３１﹒９５ －５﹒６１

錦欣生殖（０１９５１） ６﹒０３ －５﹒１９

復星醫藥（０２１９６） ２８﹒３５ －３﹒７４

藥明生物（０２２６９） ７３﹒５５ －４﹒４２

海吉亞醫療（０６０７８） ４５﹒０５ －６﹒１５

京東健康（０６６１８） ５８﹒８０ －１０﹒０２

康方生物（０９９２６） ２１﹒２０ －５﹒７８

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（ｅｄ）

