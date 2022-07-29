《異動股》中國生物製藥跌逾３％失守５０天線，報４﹒５３元

《經濟通通訊社２９日專訊》中國生物製藥（０１１７７）跌３﹒２１％，報４﹒５３元，
跌穿５０天線（４﹒５８４元），最低價４﹒５３元，創１個月新低，最高價４﹒７元；成交
１０３７﹒９萬股，成交金額４７９２﹒０２萬元；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出
１７０２﹒５４萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額８０８﹒３６萬元，加權平均
成交價４﹒６１６元；現時最大淨被動賣出券商為法國巴黎證券，金額２１１﹒６４萬元，加權
平均成交價４﹒６３９元。
現時，恒生指數報２０１１５，跌５０７點或２﹒４６％；恒生中國企業指數報６８６７，
跌２１５點或３﹒０４％；恒生科技指數報４３４２，跌２１０點或４﹒６１％；主板成交
６５２﹒３１億元。
上證綜合指數報３２５２，跌２９點或０﹒９１％，成交２５６１﹒９６億元人民幣。
深證成份指數報１２２６３，跌１６５點或１﹒３３％，成交１６６７﹒９２億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒５３０ 變動 －３﹒２１％
最高價 ４﹒７００ 最低價 ４﹒５３０
成交股數 １０３７﹒９萬股 成交金額 ４７９２﹒０２萬
１０天平均 ４﹒７２０ 歷史波幅％ ４４﹒０１９
２０天平均 ４﹒９５８ 加權平均價 ４﹒６１７
５０天平均 ４﹒５８４ ＲＳＩ１４ ４０﹒６０１
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股份狀態：跌穿５０天線，創１個月新低；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出
１７０２﹒５４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國生物製藥（０１１７７） ４﹒５３ －３﹒２１
阿里健康（００２４１） ４﹒６３ －７﹒７７
中國中藥（００５７０） ３﹒３２ －３﹒４９
信達生物（０１８０１） ３１﹒９５ －５﹒６１
錦欣生殖（０１９５１） ６﹒０３ －５﹒１９
復星醫藥（０２１９６） ２８﹒３５ －３﹒７４
藥明生物（０２２６９） ７３﹒５５ －４﹒４２
海吉亞醫療（０６０７８） ４５﹒０５ －６﹒１５
京東健康（０６６１８） ５８﹒８０ －１０﹒０２
康方生物（０９９２６） ２１﹒２０ －５﹒７８
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（ｅｄ）
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