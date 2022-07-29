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01177 中國生物製藥
即時 按盤價 跌4.540 -0.140 (-2.991%)
大手異動

29/07/2022 13:04

《異動股》中國生物製藥跌逾３％失守５０天線，報４﹒５３元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國生物製藥（０１１７７）跌３﹒２１％，報４﹒５３元，
跌穿５０天線（４﹒５８４元），最低價４﹒５３元，創１個月新低，最高價４﹒７元；成交
１０３７﹒９萬股，成交金額４７９２﹒０２萬元；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出
１７０２﹒５４萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額８０８﹒３６萬元，加權平均
成交價４﹒６１６元；現時最大淨被動賣出券商為法國巴黎證券，金額２１１﹒６４萬元，加權
平均成交價４﹒６３９元。
　　現時，恒生指數報２０１１５，跌５０７點或２﹒４６％；恒生中國企業指數報６８６７，
跌２１５點或３﹒０４％；恒生科技指數報４３４２，跌２１０點或４﹒６１％；主板成交
６５２﹒３１億元。
　　上證綜合指數報３２５２，跌２９點或０﹒９１％，成交２５６１﹒９６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６３，跌１６５點或１﹒３３％，成交１６６７﹒９２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　４﹒５３０　變動　　　　　　－３﹒２１％
　　最高價　　　　　　４﹒７００　最低價　　　　　　４﹒５３０
　　成交股數　　１０３７﹒９萬股　成交金額　　４７９２﹒０２萬
　　１０天平均　　　　４﹒７２０　歷史波幅％　　　４４﹒０１９
　　２０天平均　　　　４﹒９５８　加權平均價　　　　４﹒６１７
　　５０天平均　　　　４﹒５８４　ＲＳＩ１４　　　４０﹒６０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線，創１個月新低；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出
１７０２﹒５４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒５３　　－３﹒２１
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒６３　　－７﹒７７
　　中國中藥（００５７０）　　　　３﹒３２　　－３﹒４９
　　信達生物（０１８０１）　　　３１﹒９５　　－５﹒６１
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　６﹒０３　　－５﹒１９
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２８﹒３５　　－３﹒７４
　　藥明生物（０２２６９）　　　７３﹒５５　　－４﹒４２
　　海吉亞醫療（０６０７８）　　４５﹒０５　　－６﹒１５
　　京東健康（０６６１８）　　　５８﹒８０　－１０﹒０２
　　康方生物（０９９２６）　　　２１﹒２０　　－５﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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