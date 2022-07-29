《中概異動》萬國數據（０９６９８）跌近５％，報２６﹒２元

《經濟通通訊社２９日專訊》萬國數據（０９６９８）跌４﹒７３％，報２６﹒２元，較
ＡＤＲ收市低４﹒８７％，最低價２６﹒０５元，最高價２８﹒８元；成交２１３﹒６９萬股，
成交金額５７７１﹒０１萬元；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出２２４６﹒２８萬元
。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額９８３﹒３萬元，加權平均成交價
２７﹒０２６元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額３０１﹒３４萬元，加權平均
成交價２７﹒０６６元。
現時，恒生指數報２０１１９，跌５０３點或２﹒４４％；恒生中國企業指數報６８７０，
跌２１２點或３％；恒生科技指數報４３４３，跌２０８點或４﹒５９％；主板成交
６５９﹒２６億元。
上證綜合指數報３２５３，跌２９點或０﹒８９％，成交２５８７﹒１６億元人民幣。
深證成份指數報１２２６８，跌１５９點或１﹒２９％，成交１６８５﹒３３億元人民幣。
基本資料
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現價 ２６﹒２００ 變動 －４﹒７３％
最高價 ２８﹒８００ 最低價 ２６﹒０５０
成交股數 ２１３﹒６９萬股 成交金額 ５７７１﹒０１萬
１０天平均 ２７﹒８０５ 歷史波幅％ ５５﹒４１２
２０天平均 ２８﹒９５５ 加權平均價 ２７﹒００６
５０天平均 ２９﹒３１６ ＲＳＩ１４ ３８﹒４９３
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股份狀態：主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出２２４６﹒２８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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萬國數據（０９６９８） ２６﹒２０ －４﹒７３
騰訊（００７００） ３０８﹒６０ －３﹒８０
快手（０１０２４） ７８﹒７５ －７﹒４１
小米（０１８１０） １２﹒４２ －４﹒４６
理想汽車（０２０１５） １２６﹒５０ －２﹒７７
美團（０３６９０） １７７﹒５０ －５﹒５９
京東集團（０９６１８） ２３４﹒６０ －４﹒２４
小鵬汽車（０９８６８） ９２﹒１０ －４﹒０１
阿里（０９９８８） ９２﹒８５ －６﹒３５
網易（０９９９９） １４５﹒１０ －３﹒９１
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（ｅｄ）
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