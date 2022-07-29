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09698 萬國數據－ＳＷ
即時 按盤價 跌26.100 -1.400 (-5.091%)
大手異動

29/07/2022 13:06

《中概異動》萬國數據（０９６９８）跌近５％，報２６﹒２元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》萬國數據（０９６９８）跌４﹒７３％，報２６﹒２元，較
ＡＤＲ收市低４﹒８７％，最低價２６﹒０５元，最高價２８﹒８元；成交２１３﹒６９萬股，
成交金額５７７１﹒０１萬元；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出２２４６﹒２８萬元
。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額９８３﹒３萬元，加權平均成交價
２７﹒０２６元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額３０１﹒３４萬元，加權平均
成交價２７﹒０６６元。
　　現時，恒生指數報２０１１９，跌５０３點或２﹒４４％；恒生中國企業指數報６８７０，
跌２１２點或３％；恒生科技指數報４３４３，跌２０８點或４﹒５９％；主板成交
６５９﹒２６億元。
　　上證綜合指數報３２５３，跌２９點或０﹒８９％，成交２５８７﹒１６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６８，跌１５９點或１﹒２９％，成交１６８５﹒３３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２６﹒２００　變動　　　　　　－４﹒７３％
　　最高價　　　　　２８﹒８００　最低價　　　　　２６﹒０５０
　　成交股數　　２１３﹒６９萬股　成交金額　　５７７１﹒０１萬
　　１０天平均　　　２７﹒８０５　歷史波幅％　　　５５﹒４１２
　　２０天平均　　　２８﹒９５５　加權平均價　　　２７﹒００６
　　５０天平均　　　２９﹒３１６　ＲＳＩ１４　　　３８﹒４９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出２２４６﹒２８萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬國數據（０９６９８）　　２６﹒２０　－４﹒７３
　　騰訊（００７００）　　　３０８﹒６０　－３﹒８０
　　快手（０１０２４）　　　　７８﹒７５　－７﹒４１
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒４２　－４﹒４６
　　理想汽車（０２０１５）　１２６﹒５０　－２﹒７７
　　美團（０３６９０）　　　１７７﹒５０　－５﹒５９
　　京東集團（０９６１８）　２３４﹒６０　－４﹒２４
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９２﹒１０　－４﹒０１
　　阿里（０９９８８）　　　　９２﹒８５　－６﹒３５
　　網易（０９９９９）　　　１４５﹒１０　－３﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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