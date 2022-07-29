《中概異動》萬國數據（０９６９８）跌近５％，報２６﹒２元

《經濟通通訊社２９日專訊》萬國數據（０９６９８）跌４﹒７３％，報２６﹒２元，較

ＡＤＲ收市低４﹒８７％，最低價２６﹒０５元，最高價２８﹒８元；成交２１３﹒６９萬股，

成交金額５７７１﹒０１萬元；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出２２４６﹒２８萬元

。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額９８３﹒３萬元，加權平均成交價

２７﹒０２６元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額３０１﹒３４萬元，加權平均

成交價２７﹒０６６元。

現時，恒生指數報２０１１９，跌５０３點或２﹒４４％；恒生中國企業指數報６８７０，

跌２１２點或３％；恒生科技指數報４３４３，跌２０８點或４﹒５９％；主板成交

６５９﹒２６億元。

上證綜合指數報３２５３，跌２９點或０﹒８９％，成交２５８７﹒１６億元人民幣。

深證成份指數報１２２６８，跌１５９點或１﹒２９％，成交１６８５﹒３３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２６﹒２００ 變動 －４﹒７３％

最高價 ２８﹒８００ 最低價 ２６﹒０５０

成交股數 ２１３﹒６９萬股 成交金額 ５７７１﹒０１萬

１０天平均 ２７﹒８０５ 歷史波幅％ ５５﹒４１２

２０天平均 ２８﹒９５５ 加權平均價 ２７﹒００６

５０天平均 ２９﹒３１６ ＲＳＩ１４ ３８﹒４９３

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股份狀態：主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出２２４６﹒２８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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萬國數據（０９６９８） ２６﹒２０ －４﹒７３

騰訊（００７００） ３０８﹒６０ －３﹒８０

快手（０１０２４） ７８﹒７５ －７﹒４１

小米（０１８１０） １２﹒４２ －４﹒４６

理想汽車（０２０１５） １２６﹒５０ －２﹒７７

美團（０３６９０） １７７﹒５０ －５﹒５９

京東集團（０９６１８） ２３４﹒６０ －４﹒２４

小鵬汽車（０９８６８） ９２﹒１０ －４﹒０１

阿里（０９９８８） ９２﹒８５ －６﹒３５

網易（０９９９９） １４５﹒１０ －３﹒９１

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（ｅｄ）

