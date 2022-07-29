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02269 藥明生物
即時 按盤價 跌74.550 -2.400 (-3.119%)
大手異動

29/07/2022 13:10

《異動股》藥明生物（０２２６９）跌近５％，報７３﹒１５元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》藥明生物（０２２６９）跌４﹒９４％，報７３﹒１５元，最
低價７３﹒１元，最高價７７﹒３５元；成交１１７７﹒５８萬股，成交金額８﹒８２億元；主
動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出１﹒６２億元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額
４９６２﹒１６萬元，加權平均成交價７４﹒４２３元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信
息，金額３３２４﹒３４萬元，加權平均成交價７４﹒９８３元。以現價計，該股暫連跌３日，
累計跌幅９﹒８６％。
　　現時，恒生指數報２００９７，跌５２５點或２﹒５５％；恒生中國企業指數報６８６２，
跌２２０點或３﹒１１％；恒生科技指數報４３３５，跌２１７點或４﹒７７％；主板成交
６７２﹒１３億元。
　　上證綜合指數報３２５１，跌３１點或０﹒９６％，成交２６３６﹒８７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６１，跌１６７點或１﹒３５％，成交１７１７﹒３１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　７３﹒１５０　變動　　　　－４﹒９４％
　　最高價　　　　　　７７﹒３５０　最低價　　　７３﹒１００
　　成交股數　　１１７７﹒５８萬股　成交金額　　　８﹒８２億
　　１０天平均　　　　７８﹒３７０　歷史波幅％　５４﹒８０８
　　２０天平均　　　　７８﹒６４５　加權平均價　７４﹒９２２
　　５０天平均　　　　６９﹒９２２　ＲＳＩ１４　４５﹒６３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出１﹒６２億元；暫連跌３日，累計跌幅
９﹒８６％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　７３﹒１５　－４﹒９４
　　匯控（００００５）　　　　４９﹒１５　－０﹒９１
　　港交所（００３８８）　　３５８﹒２０　－２﹒５６
　　騰訊（００７００）　　　３０８﹒２０　－３﹒９３
　　建行（００９３９）　　　　　４﹒９８　－０﹒６０
　　中移動（００９４１）　　　４９﹒２５　　　無升跌
　　友邦（０１２９９）　　　　７９﹒０５　－１﹒０６
　　中國平安（０２３１８）　　４６﹒５０　－２﹒８２
　　美團（０３６９０）　　　１７６﹒６０　－６﹒０６
　　阿里（０９９８８）　　　　９２﹒８５　－６﹒３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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