《異動股》藥明生物（０２２６９）跌近５％，報７３﹒１５元

《經濟通通訊社２９日專訊》藥明生物（０２２６９）跌４﹒９４％，報７３﹒１５元，最
低價７３﹒１元，最高價７７﹒３５元；成交１１７７﹒５８萬股，成交金額８﹒８２億元；主
動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出１﹒６２億元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額
４９６２﹒１６萬元，加權平均成交價７４﹒４２３元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信
息，金額３３２４﹒３４萬元，加權平均成交價７４﹒９８３元。以現價計，該股暫連跌３日，
累計跌幅９﹒８６％。
現時，恒生指數報２００９７，跌５２５點或２﹒５５％；恒生中國企業指數報６８６２，
跌２２０點或３﹒１１％；恒生科技指數報４３３５，跌２１７點或４﹒７７％；主板成交
６７２﹒１３億元。
上證綜合指數報３２５１，跌３１點或０﹒９６％，成交２６３６﹒８７億元人民幣。
深證成份指數報１２２６１，跌１６７點或１﹒３５％，成交１７１７﹒３１億元人民幣。
基本資料
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現價 ７３﹒１５０ 變動 －４﹒９４％
最高價 ７７﹒３５０ 最低價 ７３﹒１００
成交股數 １１７７﹒５８萬股 成交金額 ８﹒８２億
１０天平均 ７８﹒３７０ 歷史波幅％ ５４﹒８０８
２０天平均 ７８﹒６４５ 加權平均價 ７４﹒９２２
５０天平均 ６９﹒９２２ ＲＳＩ１４ ４５﹒６３８
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股份狀態：主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出１﹒６２億元；暫連跌３日，累計跌幅
９﹒８６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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藥明生物（０２２６９） ７３﹒１５ －４﹒９４
匯控（００００５） ４９﹒１５ －０﹒９１
港交所（００３８８） ３５８﹒２０ －２﹒５６
騰訊（００７００） ３０８﹒２０ －３﹒９３
建行（００９３９） ４﹒９８ －０﹒６０
中移動（００９４１） ４９﹒２５ 無升跌
友邦（０１２９９） ７９﹒０５ －１﹒０６
中國平安（０２３１８） ４６﹒５０ －２﹒８２
美團（０３６９０） １７６﹒６０ －６﹒０６
阿里（０９９８８） ９２﹒８５ －６﹒３５
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（ｅｄ）
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