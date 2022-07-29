《異動股》藥明生物（０２２６９）跌近５％，報７３﹒１５元

《經濟通通訊社２９日專訊》藥明生物（０２２６９）跌４﹒９４％，報７３﹒１５元，最

低價７３﹒１元，最高價７７﹒３５元；成交１１７７﹒５８萬股，成交金額８﹒８２億元；主

動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出１﹒６２億元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額

４９６２﹒１６萬元，加權平均成交價７４﹒４２３元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信

息，金額３３２４﹒３４萬元，加權平均成交價７４﹒９８３元。以現價計，該股暫連跌３日，

累計跌幅９﹒８６％。

現時，恒生指數報２００９７，跌５２５點或２﹒５５％；恒生中國企業指數報６８６２，

跌２２０點或３﹒１１％；恒生科技指數報４３３５，跌２１７點或４﹒７７％；主板成交

６７２﹒１３億元。

上證綜合指數報３２５１，跌３１點或０﹒９６％，成交２６３６﹒８７億元人民幣。

深證成份指數報１２２６１，跌１６７點或１﹒３５％，成交１７１７﹒３１億元人民幣。



基本資料

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現價 ７３﹒１５０ 變動 －４﹒９４％

最高價 ７７﹒３５０ 最低價 ７３﹒１００

成交股數 １１７７﹒５８萬股 成交金額 ８﹒８２億

１０天平均 ７８﹒３７０ 歷史波幅％ ５４﹒８０８

２０天平均 ７８﹒６４５ 加權平均價 ７４﹒９２２

５０天平均 ６９﹒９２２ ＲＳＩ１４ ４５﹒６３８

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股份狀態：主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出１﹒６２億元；暫連跌３日，累計跌幅

９﹒８６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ７３﹒１５ －４﹒９４

匯控（００００５） ４９﹒１５ －０﹒９１

港交所（００３８８） ３５８﹒２０ －２﹒５６

騰訊（００７００） ３０８﹒２０ －３﹒９３

建行（００９３９） ４﹒９８ －０﹒６０

中移動（００９４１） ４９﹒２５ 無升跌

友邦（０１２９９） ７９﹒０５ －１﹒０６

中國平安（０２３１８） ４６﹒５０ －２﹒８２

美團（０３６９０） １７６﹒６０ －６﹒０６

阿里（０９９８８） ９２﹒８５ －６﹒３５

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（ｅｄ）

