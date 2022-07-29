  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00083 信和置業
即時 按盤價 跌11.660 -0.060 (-0.512%)
大手異動

29/07/2022 13:11

《大手成交》信置一手１００萬股交叉盤，涉資１１６４萬元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》信置（０００８３）於１：１０ｐｍ錄得１手１００萬股交叉
盤，每股造１１﹒６４元，較上日收市價低０﹒６８％，涉資１１６４萬元。
　　信置現價跌０﹒６８％，報１１﹒６４元；成交２１４﹒２萬股，成交金額２４９３﹒８９
萬元，主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１３４﹒３５萬元。（ｒｗ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰26/07/2022 09:31  《大手成交》信置一手９０萬股交叉盤，涉資１０２７萬元

其他大手異動
More

08/07/2022 11:47  《大手成交》信置一手約２０２萬股交叉盤，涉資２２９４萬元

04/07/2022 09:02  《大手成交》恒地等８家公司上午９：０１市前大手交易

23/06/2022 14:54  《大手成交》信置一手約９２萬股交叉盤，涉資１０２７萬元

09/06/2022 09:01  《大手成交》泰格醫藥等３家公司上午９：００大手交易

02/06/2022 14:35  《大手成交》信置一手１３６萬股交叉盤，涉資１５００萬元

備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金