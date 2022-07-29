《經濟通通訊社２９日專訊》信置（０００８３）於１：１０ｐｍ錄得１手１００萬股交叉
盤，每股造１１﹒６４元，較上日收市價低０﹒６８％，涉資１１６４萬元。
信置現價跌０﹒６８％，報１１﹒６４元；成交２１４﹒２萬股，成交金額２４９３﹒８９
萬元，主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１３４﹒３５萬元。（ｒｗ）
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29/07/2022 13:11
《大手成交》信置一手１００萬股交叉盤，涉資１１６４萬元
《經濟通通訊社２９日專訊》信置（０００８３）於１：１０ｐｍ錄得１手１００萬股交叉
盤，每股造１１﹒６４元，較上日收市價低０﹒６８％，涉資１１６４萬元。
信置現價跌０﹒６８％，報１１﹒６４元；成交２１４﹒２萬股，成交金額２４９３﹒８９
萬元，主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入１３４﹒３５萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
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