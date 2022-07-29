《異動股》海底撈跌近３％失守５０天線，報１５﹒５４元

《經濟通通訊社２９日專訊》海底撈（０６８６２）跌２﹒８８％，報１５﹒５４元，跌穿

５０天線（１５﹒７３２元），最低價１５﹒５２元，最高價１６﹒１６元；成交６９８﹒４２

萬股，成交金額１﹒１億元；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出２４０６﹒７４萬元。

現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額１５２１﹒８１萬元，加權平均成交價

１５﹒７０６元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額５５１﹒６萬元，加權平均成交價

１５﹒７３９元。

現時，恒生指數報２０１１１，跌５１０點或２﹒４８％；恒生中國企業指數報６８６５，

跌２１７點或３﹒０６％；恒生科技指數報４３３４，跌２１７點或４﹒７８％；主板成交

６８８﹒７億元。

上證綜合指數報３２５０，跌３１點或０﹒９７％，成交２７０８﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１２２５９，跌１６９點或１﹒３６％，成交１７７０億元人民幣。



基本資料

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現價 １５﹒５４０ 變動 －２﹒８８％

最高價 １６﹒１６０ 最低價 １５﹒５２０

成交股數 ６９８﹒４２萬股 成交金額 １﹒１億

１０天平均 １５﹒８７６ 歷史波幅％ ４４﹒５９８

２０天平均 １６﹒３５１ 加權平均價 １５﹒７０７

５０天平均 １５﹒７３２ ＲＳＩ１４ ４５﹒１２４

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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出２４０６﹒７４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海底撈（０６８６２） １５﹒５４ －２﹒８８

潤啤（００２９１） ５４﹒０５ －３﹒８３

特步國際（０１３６８） １２﹒５４ －３﹒８３

百威亞太（０１８７６） ２１﹒８５ －７﹒８１

安踏體育（０２０２０） ８５﹒６５ －３﹒３３

申洲國際（０２３１３） ８１﹒５５ －１﹒３３

蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒１５ －０﹒９６

李寧（０２３３１） ６２﹒７０ －５﹒５７

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９２ －１﹒５６

九毛九（０９９２２） １７﹒１６ －６﹒１３

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（ｅｄ）

