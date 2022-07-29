《異動股》海底撈跌近３％失守５０天線，報１５﹒５４元

《經濟通通訊社２９日專訊》海底撈（０６８６２）跌２﹒８８％，報１５﹒５４元，跌穿
５０天線（１５﹒７３２元），最低價１５﹒５２元，最高價１６﹒１６元；成交６９８﹒４２
萬股，成交金額１﹒１億元；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出２４０６﹒７４萬元。
現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額１５２１﹒８１萬元，加權平均成交價
１５﹒７０６元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額５５１﹒６萬元，加權平均成交價
１５﹒７３９元。
現時，恒生指數報２０１１１，跌５１０點或２﹒４８％；恒生中國企業指數報６８６５，
跌２１７點或３﹒０６％；恒生科技指數報４３３４，跌２１７點或４﹒７８％；主板成交
６８８﹒７億元。
上證綜合指數報３２５０，跌３１點或０﹒９７％，成交２７０８﹒４７億元人民幣。
深證成份指數報１２２５９，跌１６９點或１﹒３６％，成交１７７０億元人民幣。
基本資料
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現價 １５﹒５４０ 變動 －２﹒８８％
最高價 １６﹒１６０ 最低價 １５﹒５２０
成交股數 ６９８﹒４２萬股 成交金額 １﹒１億
１０天平均 １５﹒８７６ 歷史波幅％ ４４﹒５９８
２０天平均 １６﹒３５１ 加權平均價 １５﹒７０７
５０天平均 １５﹒７３２ ＲＳＩ１４ ４５﹒１２４
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出２４０６﹒７４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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海底撈（０６８６２） １５﹒５４ －２﹒８８
潤啤（００２９１） ５４﹒０５ －３﹒８３
特步國際（０１３６８） １２﹒５４ －３﹒８３
百威亞太（０１８７６） ２１﹒８５ －７﹒８１
安踏體育（０２０２０） ８５﹒６５ －３﹒３３
申洲國際（０２３１３） ８１﹒５５ －１﹒３３
蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒１５ －０﹒９６
李寧（０２３３１） ６２﹒７０ －５﹒５７
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９２ －１﹒５６
九毛九（０９９２２） １７﹒１６ －６﹒１３
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（ｅｄ）
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