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06862 海底撈
即時 按盤價 跌15.660 -0.340 (-2.125%)
大手異動

29/07/2022 13:16

《異動股》海底撈跌近３％失守５０天線，報１５﹒５４元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》海底撈（０６８６２）跌２﹒８８％，報１５﹒５４元，跌穿
５０天線（１５﹒７３２元），最低價１５﹒５２元，最高價１６﹒１６元；成交６９８﹒４２
萬股，成交金額１﹒１億元；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出２４０６﹒７４萬元。
現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額１５２１﹒８１萬元，加權平均成交價
１５﹒７０６元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額５５１﹒６萬元，加權平均成交價
１５﹒７３９元。
　　現時，恒生指數報２０１１１，跌５１０點或２﹒４８％；恒生中國企業指數報６８６５，
跌２１７點或３﹒０６％；恒生科技指數報４３３４，跌２１７點或４﹒７８％；主板成交
６８８﹒７億元。
　　上證綜合指數報３２５０，跌３１點或０﹒９７％，成交２７０８﹒４７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２５９，跌１６９點或１﹒３６％，成交１７７０億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１５﹒５４０　變動　　　　－２﹒８８％
　　最高價　　　　　１６﹒１６０　最低價　　　１５﹒５２０
　　成交股數　　６９８﹒４２萬股　成交金額　　　　１﹒１億
　　１０天平均　　　１５﹒８７６　歷史波幅％　４４﹒５９８
　　２０天平均　　　１６﹒３５１　加權平均價　１５﹒７０７
　　５０天平均　　　１５﹒７３２　ＲＳＩ１４　４５﹒１２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出２４０６﹒７４萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒５４　－２﹒８８
　　潤啤（００２９１）　　　５４﹒０５　－３﹒８３
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒５４　－３﹒８３
　　百威亞太（０１８７６）　２１﹒８５　－７﹒８１
　　安踏體育（０２０２０）　８５﹒６５　－３﹒３３
　　申洲國際（０２３１３）　８１﹒５５　－１﹒３３
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３６﹒１５　－０﹒９６
　　李寧（０２３３１）　　　６２﹒７０　－５﹒５７
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒９２　－１﹒５６
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒１６　－６﹒１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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