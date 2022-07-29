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01810 小米集團－Ｗ
即時 按盤價 跌12.340 -0.660 (-5.077%)
大手異動

29/07/2022 13:19

《中概異動》小米挫逾５％失守１００天線，報１２﹒３２元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》小米（０１８１０）跌５﹒２３％，報１２﹒３２元，較
ＡＤＲ收市低４﹒７９％，跌穿１００天線（１２﹒５５７元），最低價１２﹒３２元，創１個
月新低，最高價１３﹒２４元；成交６０８５﹒３９萬股，成交金額７﹒７３億元；主動買沽比
率４８：５２，資金淨主動賣出２３２５﹒０７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息
，金額６３１７﹒３６萬元，加權平均成交價１２﹒６８５元；現時最大淨被動賣出券商為高盛
亞洲證券，金額７１１３﹒３２萬元，加權平均成交價１２﹒７元。
　　現時，恒生指數報２０１２６，跌４９５點或２﹒４％；恒生中國企業指數報６８６８，跌
２１４點或３﹒０２％；恒生科技指數報４３３１，跌２２１點或４﹒８６％；主板成交
６９８﹒６４億元。
　　上證綜合指數報３２５０，跌３２點或０﹒９７％，成交２７４４﹒７７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２５８，跌１７０點或１﹒３７％，成交１７９６﹒６１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１２﹒３２０　變動　　　　－５﹒２３％
　　最高價　　　　　　１３﹒２４０　最低價　　　１２﹒３２０
　　成交股數　　６０８５﹒３９萬股　成交金額　　　７﹒７３億
　　１０天平均　　　　１２﹒８７６　歷史波幅％　３４﹒５４２
　　２０天平均　　　　１２﹒９８１　加權平均價　１２﹒７０２
　　５０天平均　　　　１２﹒４４４　ＲＳＩ１４　４３﹒６０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出
２３２５﹒０７萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒３２　－５﹒２３
　　騰訊（００７００）　　　３０８﹒００　－３﹒９９
　　快手（０１０２４）　　　　７８﹒４５　－７﹒７６
　　理想汽車（０２０１５）　１２６﹒５０　－２﹒７７
　　美團（０３６９０）　　　１７６﹒７０　－６﹒０１
　　京東集團（０９６１８）　２３４﹒２０　－４﹒４１
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９１﹒４０　－４﹒７４
　　百度（０９８８８）　　　１３３﹒００　－４﹒０４
　　阿里（０９９８８）　　　　９２﹒９０　－６﹒３０
　　網易（０９９９９）　　　１４４﹒６０　－４﹒２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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