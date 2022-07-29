《中概異動》小米挫逾５％失守１００天線，報１２﹒３２元

《經濟通通訊社２９日專訊》小米（０１８１０）跌５﹒２３％，報１２﹒３２元，較
ＡＤＲ收市低４﹒７９％，跌穿１００天線（１２﹒５５７元），最低價１２﹒３２元，創１個
月新低，最高價１３﹒２４元；成交６０８５﹒３９萬股，成交金額７﹒７３億元；主動買沽比
率４８：５２，資金淨主動賣出２３２５﹒０７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息
，金額６３１７﹒３６萬元，加權平均成交價１２﹒６８５元；現時最大淨被動賣出券商為高盛
亞洲證券，金額７１１３﹒３２萬元，加權平均成交價１２﹒７元。
現時，恒生指數報２０１２６，跌４９５點或２﹒４％；恒生中國企業指數報６８６８，跌
２１４點或３﹒０２％；恒生科技指數報４３３１，跌２２１點或４﹒８６％；主板成交
６９８﹒６４億元。
上證綜合指數報３２５０，跌３２點或０﹒９７％，成交２７４４﹒７７億元人民幣。
深證成份指數報１２２５８，跌１７０點或１﹒３７％，成交１７９６﹒６１億元人民幣。
基本資料
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現價 １２﹒３２０ 變動 －５﹒２３％
最高價 １３﹒２４０ 最低價 １２﹒３２０
成交股數 ６０８５﹒３９萬股 成交金額 ７﹒７３億
１０天平均 １２﹒８７６ 歷史波幅％ ３４﹒５４２
２０天平均 １２﹒９８１ 加權平均價 １２﹒７０２
５０天平均 １２﹒４４４ ＲＳＩ１４ ４３﹒６０４
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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出
２３２５﹒０７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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小米（０１８１０） １２﹒３２ －５﹒２３
騰訊（００７００） ３０８﹒００ －３﹒９９
快手（０１０２４） ７８﹒４５ －７﹒７６
理想汽車（０２０１５） １２６﹒５０ －２﹒７７
美團（０３６９０） １７６﹒７０ －６﹒０１
京東集團（０９６１８） ２３４﹒２０ －４﹒４１
小鵬汽車（０９８６８） ９１﹒４０ －４﹒７４
百度（０９８８８） １３３﹒００ －４﹒０４
阿里（０９９８８） ９２﹒９０ －６﹒３０
網易（０９９９９） １４４﹒６０ －４﹒２４
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（ｅｄ）
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