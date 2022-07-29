《異動股》華夏文化科技挫近１１％創新低，報０﹒０７６元

《經濟通通訊社２９日專訊》華夏文化科技（０１５６６）跌１０﹒５９％，報０﹒０７６

元，最低價０﹒０７２元，創上市新低，最高價０﹒０８６元；成交４５７﹒７萬股，成交金額

３５﹒８１萬元；主動買沽比率９：９１，資金淨主動賣出２９﹒６６萬元。現時最大淨被動買

入券商為滙豐證券經紀，金額２﹒２１萬元，加權平均成交價０﹒０８元；現時最大淨被動賣出

券商為耀才證券國際，金額１﹒８５萬元，加權平均成交價０﹒０７７元。以現價計，該股暫連

跌２日，累計跌幅１４﹒６１％。

現時，恒生指數報２０１８７，跌４３５點或２﹒１１％；恒生中國企業指數報６８９７，

跌１８５點或２﹒６１％；恒生科技指數報４３５９，跌１９２點或４﹒２３％；主板成交

７６５﹒１７億元。

上證綜合指數報３２６１，跌２１點或０﹒６５％，成交３０１０﹒９６億元人民幣。

深證成份指數報１２３１２，跌１１５點或０﹒９３％，成交１９６３﹒０５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０７６ 變動 －１０﹒５９％

最高價 ０﹒０８６ 最低價 ０﹒０７２

成交股數 ４５７﹒７萬股 成交金額 ３５﹒８１萬

１０天平均 ０﹒０８６ 歷史波幅％ ７４﹒４９７

２０天平均 ０﹒０８８ 加權平均價 ０﹒０７８

５０天平均 ０﹒１１１ ＲＳＩ１４ ２５﹒３４７

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率９：９１，資金淨主動賣出２９﹒６６萬元；暫連跌２日

，累計跌幅１４﹒６１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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華夏文化科技（０１５６６） ０﹒０７６ －１０﹒５９

美麗華酒店（０００７１） １３﹒２８０ －０﹒７５

國家聯合資源（００２５４） ０﹒１５０ －１﹒９６

香港中旅（００３０８） １﹒４９０ －０﹒６７

同程旅行（００７８０） １４﹒９２０ －５﹒３３

太陽城集團（０１３８３） ０﹒１８４ －５﹒１５

飛揚集團（０１９０１） ０﹒６６０ 無升跌

海昌海洋公園（０２２５５） ８﹒０４０ －１﹒１１

縱橫遊控股（０８０６９） ０﹒４３０ －３﹒３７

攜程（０９９６１） １９８﹒４００ －４﹒５２

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（ｅｄ）

