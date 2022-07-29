《經濟通通訊社２９日專訊》招行（０３９６８）於１：５９ｐｍ錄得１手２５０萬股交叉
盤，每股造４２﹒２２５元，較上日收市價低１﹒９２％，涉資１﹒０６億元。
招行現價跌１﹒８６％，報４２﹒２５元；成交１６７５﹒０８萬股，成交金額７﹒１４億
元，主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入２０２７﹒０６萬元。（ｒｗ）
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29/07/2022 14:00
《大手成交》招行一手２５０萬股交叉盤，涉資１﹒０６億元
《經濟通通訊社２９日專訊》招行（０３９６８）於１：５９ｐｍ錄得１手２５０萬股交叉
盤，每股造４２﹒２２５元，較上日收市價低１﹒９２％，涉資１﹒０６億元。
招行現價跌１﹒８６％，報４２﹒２５元；成交１６７５﹒０８萬股，成交金額７﹒１４億
元，主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入２０２７﹒０６萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
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