《異動股》中國平安（０２３１８）跌逾３％，報４６﹒４元

《經濟通通訊社２９日專訊》中國平安（０２３１８）跌３﹒０３％，報４６﹒４元，最低
價４６﹒４元，創１個月新低，最高價４７﹒６５元；成交１７６０﹒９９萬股，成交金額
８﹒２７億元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１﹒１４億元。現時最大淨被動買入
券商為中銀國際證券，金額２０６９﹒９６萬元，加權平均成交價４６﹒７５８元；現時最大淨
被動賣出券商為美銀，金額７７２７﹒２３萬元，加權平均成交價４６﹒９４６元。以現價計，
該股暫連跌３日，累計跌幅４﹒９２％。
現時，恒生指數報２０１２５，跌４９６點或２﹒４１％；恒生中國企業指數報６８７０，
跌２１２點或３％；恒生科技指數報４３３０，跌２２２點或４﹒８８％；主板成交
８１７﹒１７億元。
上證綜合指數報３２６１，跌２１點或０﹒６５％，成交３２５０﹒０８億元人民幣。
深證成份指數報１２３１３，跌１１５點或０﹒９３％，成交２１１１﹒７２億元人民幣。
基本資料
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現價 ４６﹒４００ 變動 －３﹒０３％
最高價 ４７﹒６５０ 最低價 ４６﹒４００
成交股數 １７６０﹒９９萬股 成交金額 ８﹒２７億
１０天平均 ４７﹒９２５ 歷史波幅％ ３３﹒５３８
２０天平均 ４９﹒６１０ 加權平均價 ４６﹒９８１
５０天平均 ４９﹒３５４ ＲＳＩ１４ ３７﹒５２３
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１﹒１４億元；暫連跌３
日，累計跌幅４﹒９２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國平安（０２３１８） ４６﹒４０ －３﹒０３
匯控（００００５） ４９﹒３５ －０﹒５０
港交所（００３８８） ３５９﹒００ －２﹒３４
騰訊（００７００） ３０７﹒８０ －４﹒０５
建行（００９３９） ５﹒００ －０﹒２０
中移動（００９４１） ４９﹒３０ ＋０﹒１０
友邦（０１２９９） ７９﹒０５ －１﹒０６
藥明生物（０２２６９） ７３﹒５５ －４﹒４２
美團（０３６９０） １７６﹒６０ －６﹒０６
阿里（０９９８８） ９２﹒６０ －６﹒６１
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（ｅｄ）
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