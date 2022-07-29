《異動股》中國平安（０２３１８）跌逾３％，報４６﹒４元

《經濟通通訊社２９日專訊》中國平安（０２３１８）跌３﹒０３％，報４６﹒４元，最低

價４６﹒４元，創１個月新低，最高價４７﹒６５元；成交１７６０﹒９９萬股，成交金額

８﹒２７億元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１﹒１４億元。現時最大淨被動買入

券商為中銀國際證券，金額２０６９﹒９６萬元，加權平均成交價４６﹒７５８元；現時最大淨

被動賣出券商為美銀，金額７７２７﹒２３萬元，加權平均成交價４６﹒９４６元。以現價計，

該股暫連跌３日，累計跌幅４﹒９２％。

現時，恒生指數報２０１２５，跌４９６點或２﹒４１％；恒生中國企業指數報６８７０，

跌２１２點或３％；恒生科技指數報４３３０，跌２２２點或４﹒８８％；主板成交

８１７﹒１７億元。

上證綜合指數報３２６１，跌２１點或０﹒６５％，成交３２５０﹒０８億元人民幣。

深證成份指數報１２３１３，跌１１５點或０﹒９３％，成交２１１１﹒７２億元人民幣。



基本資料

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現價 ４６﹒４００ 變動 －３﹒０３％

最高價 ４７﹒６５０ 最低價 ４６﹒４００

成交股數 １７６０﹒９９萬股 成交金額 ８﹒２７億

１０天平均 ４７﹒９２５ 歷史波幅％ ３３﹒５３８

２０天平均 ４９﹒６１０ 加權平均價 ４６﹒９８１

５０天平均 ４９﹒３５４ ＲＳＩ１４ ３７﹒５２３

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１﹒１４億元；暫連跌３

日，累計跌幅４﹒９２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國平安（０２３１８） ４６﹒４０ －３﹒０３

匯控（００００５） ４９﹒３５ －０﹒５０

港交所（００３８８） ３５９﹒００ －２﹒３４

騰訊（００７００） ３０７﹒８０ －４﹒０５

建行（００９３９） ５﹒００ －０﹒２０

中移動（００９４１） ４９﹒３０ ＋０﹒１０

友邦（０１２９９） ７９﹒０５ －１﹒０６

藥明生物（０２２６９） ７３﹒５５ －４﹒４２

美團（０３６９０） １７６﹒６０ －６﹒０６

阿里（０９９８８） ９２﹒６０ －６﹒６１

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（ｅｄ）

