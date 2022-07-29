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02318 中國平安
即時 按盤價 跌46.200 -1.650 (-3.448%)
大手異動

29/07/2022 14:03

《異動股》中國平安（０２３１８）跌逾３％，報４６﹒４元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國平安（０２３１８）跌３﹒０３％，報４６﹒４元，最低
價４６﹒４元，創１個月新低，最高價４７﹒６５元；成交１７６０﹒９９萬股，成交金額
８﹒２７億元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１﹒１４億元。現時最大淨被動買入
券商為中銀國際證券，金額２０６９﹒９６萬元，加權平均成交價４６﹒７５８元；現時最大淨
被動賣出券商為美銀，金額７７２７﹒２３萬元，加權平均成交價４６﹒９４６元。以現價計，
該股暫連跌３日，累計跌幅４﹒９２％。
　　現時，恒生指數報２０１２５，跌４９６點或２﹒４１％；恒生中國企業指數報６８７０，
跌２１２點或３％；恒生科技指數報４３３０，跌２２２點或４﹒８８％；主板成交
８１７﹒１７億元。
　　上證綜合指數報３２６１，跌２１點或０﹒６５％，成交３２５０﹒０８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３１３，跌１１５點或０﹒９３％，成交２１１１﹒７２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　４６﹒４００　變動　　　　－３﹒０３％
　　最高價　　　　　　４７﹒６５０　最低價　　　４６﹒４００
　　成交股數　　１７６０﹒９９萬股　成交金額　　　８﹒２７億
　　１０天平均　　　　４７﹒９２５　歷史波幅％　３３﹒５３８
　　２０天平均　　　　４９﹒６１０　加權平均價　４６﹒９８１
　　５０天平均　　　　４９﹒３５４　ＲＳＩ１４　３７﹒５２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１﹒１４億元；暫連跌３
日，累計跌幅４﹒９２％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國平安（０２３１８）　　４６﹒４０　－３﹒０３
　　匯控（００００５）　　　　４９﹒３５　－０﹒５０
　　港交所（００３８８）　　３５９﹒００　－２﹒３４
　　騰訊（００７００）　　　３０７﹒８０　－４﹒０５
　　建行（００９３９）　　　　　５﹒００　－０﹒２０
　　中移動（００９４１）　　　４９﹒３０　＋０﹒１０
　　友邦（０１２９９）　　　　７９﹒０５　－１﹒０６
　　藥明生物（０２２６９）　　７３﹒５５　－４﹒４２
　　美團（０３６９０）　　　１７６﹒６０　－６﹒０６
　　阿里（０９９８８）　　　　９２﹒６０　－６﹒６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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