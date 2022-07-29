《中概異動》百度跌近５％失守１００天線，報１３１﹒８元

《經濟通通訊社２９日專訊》百度（０９８８８）跌４﹒９１％，報１３１﹒８元，較

ＡＤＲ收市低４﹒４７％，跌穿１００天線（１３４﹒８８６元），最低價１３１﹒６元，創１

個月新低，最高價１３９﹒２元；成交２４２﹒５４萬股，成交金額３﹒２８億元；主動買沽比

率５４：４６，資金淨主動買入２６６２﹒４２萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券

，金額１６６８﹒５１萬元，加權平均成交價１３５﹒２５８元；現時最大淨被動賣出券商為高

盛亞洲證券，金額４２７０﹒６６萬元，加權平均成交價１３４﹒３０５元。

現時，恒生指數報２０１２４，跌４９７點或２﹒４１％；恒生中國企業指數報６８６６，

跌２１６點或３﹒０５％；恒生科技指數報４３２５，跌２２６點或４﹒９８％；主板成交

８２５﹒７２億元。

上證綜合指數報３２６０，跌２２點或０﹒６８％，成交３２８２﹒０６億元人民幣。

深證成份指數報１２３０９，跌１１８點或０﹒９６％，成交２１３１﹒５７億元人民幣。



基本資料

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現價 １３１﹒８００ 變動 －４﹒９１％

最高價 １３９﹒２００ 最低價 １３１﹒６００

成交股數 ２４２﹒５４萬股 成交金額 ３﹒２８億

１０天平均 １３８﹒３３０ 歷史波幅％ ３５﹒６００

２０天平均 １４２﹒２２５ 加權平均價 １３５﹒２０９

５０天平均 １４０﹒１８２ ＲＳＩ１４ ４０﹒１１１

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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入

２６６２﹒４２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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百度（０９８８８） １３１﹒８０ －４﹒９１

騰訊（００７００） ３０７﹒８０ －４﹒０５

快手（０１０２４） ７７﹒５５ －８﹒８２

小米（０１８１０） １２﹒３６ －４﹒９２

理想汽車（０２０１５） １２６﹒３０ －２﹒９２

美團（０３６９０） １７６﹒４０ －６﹒１７

京東集團（０９６１８） ２３３﹒６０ －４﹒６５

小鵬汽車（０９８６８） ９１﹒６５ －４﹒４８

阿里（０９９８８） ９２﹒６５ －６﹒５６

網易（０９９９９） １４４﹒７０ －４﹒１７

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（ｅｄ）

