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09888 百度集團－ＳＷ
即時 按盤價 跌132.500 -6.100 (-4.401%)
大手異動

29/07/2022 14:06

《中概異動》百度跌近５％失守１００天線，報１３１﹒８元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》百度（０９８８８）跌４﹒９１％，報１３１﹒８元，較
ＡＤＲ收市低４﹒４７％，跌穿１００天線（１３４﹒８８６元），最低價１３１﹒６元，創１
個月新低，最高價１３９﹒２元；成交２４２﹒５４萬股，成交金額３﹒２８億元；主動買沽比
率５４：４６，資金淨主動買入２６６２﹒４２萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券
，金額１６６８﹒５１萬元，加權平均成交價１３５﹒２５８元；現時最大淨被動賣出券商為高
盛亞洲證券，金額４２７０﹒６６萬元，加權平均成交價１３４﹒３０５元。
　　現時，恒生指數報２０１２４，跌４９７點或２﹒４１％；恒生中國企業指數報６８６６，
跌２１６點或３﹒０５％；恒生科技指數報４３２５，跌２２６點或４﹒９８％；主板成交
８２５﹒７２億元。
　　上證綜合指數報３２６０，跌２２點或０﹒６８％，成交３２８２﹒０６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３０９，跌１１８點或０﹒９６％，成交２１３１﹒５７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１３１﹒８００　變動　　　　　－４﹒９１％
　　最高價　　　　１３９﹒２００　最低價　　　１３１﹒６００
　　成交股數　　２４２﹒５４萬股　成交金額　　　　３﹒２８億
　　１０天平均　　１３８﹒３３０　歷史波幅％　　３５﹒６００
　　２０天平均　　１４２﹒２２５　加權平均價　１３５﹒２０９
　　５０天平均　　１４０﹒１８２　ＲＳＩ１４　　４０﹒１１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入
２６６２﹒４２萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百度（０９８８８）　　　１３１﹒８０　－４﹒９１
　　騰訊（００７００）　　　３０７﹒８０　－４﹒０５
　　快手（０１０２４）　　　　７７﹒５５　－８﹒８２
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒３６　－４﹒９２
　　理想汽車（０２０１５）　１２６﹒３０　－２﹒９２
　　美團（０３６９０）　　　１７６﹒４０　－６﹒１７
　　京東集團（０９６１８）　２３３﹒６０　－４﹒６５
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９１﹒６５　－４﹒４８
　　阿里（０９９８８）　　　　９２﹒６５　－６﹒５６
　　網易（０９９９９）　　　１４４﹒７０　－４﹒１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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