《中概異動》百度跌近５％失守１００天線，報１３１﹒８元

《經濟通通訊社２９日專訊》百度（０９８８８）跌４﹒９１％，報１３１﹒８元，較
ＡＤＲ收市低４﹒４７％，跌穿１００天線（１３４﹒８８６元），最低價１３１﹒６元，創１
個月新低，最高價１３９﹒２元；成交２４２﹒５４萬股，成交金額３﹒２８億元；主動買沽比
率５４：４６，資金淨主動買入２６６２﹒４２萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券
，金額１６６８﹒５１萬元，加權平均成交價１３５﹒２５８元；現時最大淨被動賣出券商為高
盛亞洲證券，金額４２７０﹒６６萬元，加權平均成交價１３４﹒３０５元。
現時，恒生指數報２０１２４，跌４９７點或２﹒４１％；恒生中國企業指數報６８６６，
跌２１６點或３﹒０５％；恒生科技指數報４３２５，跌２２６點或４﹒９８％；主板成交
８２５﹒７２億元。
上證綜合指數報３２６０，跌２２點或０﹒６８％，成交３２８２﹒０６億元人民幣。
深證成份指數報１２３０９，跌１１８點或０﹒９６％，成交２１３１﹒５７億元人民幣。
基本資料
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現價 １３１﹒８００ 變動 －４﹒９１％
最高價 １３９﹒２００ 最低價 １３１﹒６００
成交股數 ２４２﹒５４萬股 成交金額 ３﹒２８億
１０天平均 １３８﹒３３０ 歷史波幅％ ３５﹒６００
２０天平均 １４２﹒２２５ 加權平均價 １３５﹒２０９
５０天平均 １４０﹒１８２ ＲＳＩ１４ ４０﹒１１１
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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入
２６６２﹒４２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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百度（０９８８８） １３１﹒８０ －４﹒９１
騰訊（００７００） ３０７﹒８０ －４﹒０５
快手（０１０２４） ７７﹒５５ －８﹒８２
小米（０１８１０） １２﹒３６ －４﹒９２
理想汽車（０２０１５） １２６﹒３０ －２﹒９２
美團（０３６９０） １７６﹒４０ －６﹒１７
京東集團（０９６１８） ２３３﹒６０ －４﹒６５
小鵬汽車（０９８６８） ９１﹒６５ －４﹒４８
阿里（０９９８８） ９２﹒６５ －６﹒５６
網易（０９９９９） １４４﹒７０ －４﹒１７
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（ｅｄ）
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