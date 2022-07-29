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01269 首控集團
即時 按盤價 跌0.180 -0.056 (-23.729%)
大手異動

29/07/2022 14:08

《異動股》首控集團跌逾２０％創新低，報０﹒１８８元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》首控集團（０１２６９）跌２０﹒３４％，報０﹒１８８元，
最低價０﹒１８８元，創上市新低，最高價０﹒２３８元；成交２１３５萬股，成交金額
４３８﹒１３萬元；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出２７０﹒１４萬元。現時最大淨
被動買入券商為富途證券國際，金額２７﹒５１萬元，加權平均成交價０﹒２０６元；現時最大
淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額８﹒６９萬元，加權平均成交價０﹒２１６元。以現價計
，該股暫連跌４日，累計跌幅６０﹒４２％。
　　現時，恒生指數報２０１１７，跌５０５點或２﹒４５％；恒生中國企業指數報６８６２，
跌２１９點或３﹒１％；恒生科技指數報４３２０，跌２３１點或５﹒０９％；主板成交
８３０﹒９１億元。
　　上證綜合指數報３２５８，跌２４點或０﹒７４％，成交３３０７﹒２４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９７，跌１３１點或１﹒０６％，成交２１４７﹒５７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒１８８　變動　　　　－２０﹒３４％
　　最高價　　　　０﹒２３８　最低價　　　　　０﹒１８８
　　成交股數　　２１３５萬股　成交金額　　４３８﹒１３萬
　　１０天平均　　０﹒３９０　歷史波幅％　２２３﹒３９６
　　２０天平均　　０﹒３８０　加權平均價　　　０﹒２０５
　　５０天平均　　０﹒３１２　ＲＳＩ１４　　３０﹒５１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出２７０﹒１４萬元；暫連跌
４日，累計跌幅６０﹒４２％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　首控集團（０１２６９）　　０﹒１８８　－２０﹒３４
　　德昌（００１７９）　　　１０﹒１４０　　＋１﹒９１
　　五菱汽車（００３０５）　　１﹒０７０　　－２﹒７３
　　敏實集團（００４２５）　２１﹒１００　　－１﹒６３
　　鄭煤機（００５６４）　　１１﹒１２０　　－３﹒４７
　　浙江世寶（０１０５７）　　１﹒９４０　　－１﹒０２
　　耐世特（０１３１６）　　　６﹒５１０　　＋７﹒９６
　　英恒科技（０１７６０）　　７﹒２７０　　＋１﹒３９
　　福耀玻璃（０３６０６）　３８﹒１５０　　－２﹒９３
　　華眾車載（０６８３０）　　２﹒６００　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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