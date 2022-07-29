《異動股》首控集團跌逾２０％創新低，報０﹒１８８元

《經濟通通訊社２９日專訊》首控集團（０１２６９）跌２０﹒３４％，報０﹒１８８元，
最低價０﹒１８８元，創上市新低，最高價０﹒２３８元；成交２１３５萬股，成交金額
４３８﹒１３萬元；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出２７０﹒１４萬元。現時最大淨
被動買入券商為富途證券國際，金額２７﹒５１萬元，加權平均成交價０﹒２０６元；現時最大
淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額８﹒６９萬元，加權平均成交價０﹒２１６元。以現價計
，該股暫連跌４日，累計跌幅６０﹒４２％。
現時，恒生指數報２０１１７，跌５０５點或２﹒４５％；恒生中國企業指數報６８６２，
跌２１９點或３﹒１％；恒生科技指數報４３２０，跌２３１點或５﹒０９％；主板成交
８３０﹒９１億元。
上證綜合指數報３２５８，跌２４點或０﹒７４％，成交３３０７﹒２４億元人民幣。
深證成份指數報１２２９７，跌１３１點或１﹒０６％，成交２１４７﹒５７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１８８ 變動 －２０﹒３４％
最高價 ０﹒２３８ 最低價 ０﹒１８８
成交股數 ２１３５萬股 成交金額 ４３８﹒１３萬
１０天平均 ０﹒３９０ 歷史波幅％ ２２３﹒３９６
２０天平均 ０﹒３８０ 加權平均價 ０﹒２０５
５０天平均 ０﹒３１２ ＲＳＩ１４ ３０﹒５１４
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出２７０﹒１４萬元；暫連跌
４日，累計跌幅６０﹒４２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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首控集團（０１２６９） ０﹒１８８ －２０﹒３４
德昌（００１７９） １０﹒１４０ ＋１﹒９１
五菱汽車（００３０５） １﹒０７０ －２﹒７３
敏實集團（００４２５） ２１﹒１００ －１﹒６３
鄭煤機（００５６４） １１﹒１２０ －３﹒４７
浙江世寶（０１０５７） １﹒９４０ －１﹒０２
耐世特（０１３１６） ６﹒５１０ ＋７﹒９６
英恒科技（０１７６０） ７﹒２７０ ＋１﹒３９
福耀玻璃（０３６０６） ３８﹒１５０ －２﹒９３
華眾車載（０６８３０） ２﹒６００ 無升跌
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（ｅｄ）
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