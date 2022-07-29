《異動股》首控集團跌逾２０％創新低，報０﹒１８８元

《經濟通通訊社２９日專訊》首控集團（０１２６９）跌２０﹒３４％，報０﹒１８８元，

最低價０﹒１８８元，創上市新低，最高價０﹒２３８元；成交２１３５萬股，成交金額

４３８﹒１３萬元；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出２７０﹒１４萬元。現時最大淨

被動買入券商為富途證券國際，金額２７﹒５１萬元，加權平均成交價０﹒２０６元；現時最大

淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額８﹒６９萬元，加權平均成交價０﹒２１６元。以現價計

，該股暫連跌４日，累計跌幅６０﹒４２％。

現時，恒生指數報２０１１７，跌５０５點或２﹒４５％；恒生中國企業指數報６８６２，

跌２１９點或３﹒１％；恒生科技指數報４３２０，跌２３１點或５﹒０９％；主板成交

８３０﹒９１億元。

上證綜合指數報３２５８，跌２４點或０﹒７４％，成交３３０７﹒２４億元人民幣。

深證成份指數報１２２９７，跌１３１點或１﹒０６％，成交２１４７﹒５７億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒１８８ 變動 －２０﹒３４％

最高價 ０﹒２３８ 最低價 ０﹒１８８

成交股數 ２１３５萬股 成交金額 ４３８﹒１３萬

１０天平均 ０﹒３９０ 歷史波幅％ ２２３﹒３９６

２０天平均 ０﹒３８０ 加權平均價 ０﹒２０５

５０天平均 ０﹒３１２ ＲＳＩ１４ ３０﹒５１４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出２７０﹒１４萬元；暫連跌

４日，累計跌幅６０﹒４２％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

首控集團（０１２６９） ０﹒１８８ －２０﹒３４

德昌（００１７９） １０﹒１４０ ＋１﹒９１

五菱汽車（００３０５） １﹒０７０ －２﹒７３

敏實集團（００４２５） ２１﹒１００ －１﹒６３

鄭煤機（００５６４） １１﹒１２０ －３﹒４７

浙江世寶（０１０５７） １﹒９４０ －１﹒０２

耐世特（０１３１６） ６﹒５１０ ＋７﹒９６

英恒科技（０１７６０） ７﹒２７０ ＋１﹒３９

福耀玻璃（０３６０６） ３８﹒１５０ －２﹒９３

華眾車載（０６８３０） ２﹒６００ 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

