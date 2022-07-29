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00916 龍源電力
即時 按盤價 跌12.560 -0.260 (-2.028%)
大手異動

29/07/2022 14:11

《大手成交》龍源電力一手９２萬股交叉盤，涉資１１６２萬元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》龍源電力（００９１６）於２：１０ｐｍ錄得１手９２萬股交
叉盤，每股造１２﹒６３元，較上日收市價低１﹒４８％，涉資１１６１﹒９６萬元。
　　龍源電力現價跌１﹒５６％，報１２﹒６２元；成交１６７１﹒１８萬股，成交金額
２﹒１３億元，主動買沽比率５０：５０，資金淨主動賣出５２﹒１９萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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