《異動股》嘉耀控股漲逾４６％突破１０天線，報０﹒９８元

《經濟通通訊社２９日專訊》嘉耀控股（０１６２６）升４６﹒２７％，報０﹒９８元，升
穿１０天線（０﹒９０７元），最高價０﹒９８元，最低價０﹒６８元；成交１６﹒６萬股，成
交金額１２﹒９３萬元；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出６﹒９３萬元。現時最大淨被
動買入券商為昌利證券，金額７﹒４８萬元，加權平均成交價０﹒６８元；現時最大淨被動賣出
券商為盈透證券香港，金額５４６０元，加權平均成交價０﹒９１元。
現時，恒生指數報２０１３７，跌４８５點或２﹒３５％；恒生中國企業指數報６８６８，
跌２１４點或３﹒０３％；恒生科技指數報４３２４，跌２２８點或５﹒０１％；主板成交
８６２﹒５８億元。
上證綜合指數報３２５４，跌２８點或０﹒８７％，成交３４４９﹒６３億元人民幣。
深證成份指數報１２２８０，跌１４８點或１﹒１９％，成交２２３６﹒２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒９８０ 變動 ＋４６﹒２７％
最高價 ０﹒９８０ 最低價 ０﹒６８０
成交股數 １６﹒６萬股 成交金額 １２﹒９３萬
１０天平均 ０﹒９０７ 歷史波幅％ ９４﹒７５３
２０天平均 １﹒２０６ 加權平均價 ０﹒７７９
５０天平均 １﹒５８９ ＲＳＩ１４ ３６﹒３２１
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出６﹒９３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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嘉耀控股（０１６２６） ０﹒９８０ ＋４６﹒２７
星光集團（００４０３） ０﹒２３０ －１﹒２９
紛美包裝（００４６８） １﹒４９０ －０﹒６７
錦勝集團（控股）（００７９４） ０﹒３６５ －７﹒５９
中糧包裝（００９０６） ３﹒１２０ －２﹒８０
透雲生物（０１３３２） ０﹒７４０ ＋５﹒７１
移動互聯（中國）（０１４３９） ０﹒０２５ －１３﹒７９
華禧控股（０１６８９） １﹒３３０ －１﹒４８
濟豐包裝（０１８２０） ６﹒２００ 無升跌
偉立控股（０２３７２） ０﹒４５０ －９﹒０９
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（ｅｄ）
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