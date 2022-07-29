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01626 嘉耀控股
即時 按盤價 跌0.660 -0.010 (-1.493%)
大手異動

29/07/2022 14:19

《異動股》嘉耀控股漲逾４６％突破１０天線，報０﹒９８元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》嘉耀控股（０１６２６）升４６﹒２７％，報０﹒９８元，升
穿１０天線（０﹒９０７元），最高價０﹒９８元，最低價０﹒６８元；成交１６﹒６萬股，成
交金額１２﹒９３萬元；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出６﹒９３萬元。現時最大淨被
動買入券商為昌利證券，金額７﹒４８萬元，加權平均成交價０﹒６８元；現時最大淨被動賣出
券商為盈透證券香港，金額５４６０元，加權平均成交價０﹒９１元。
　　現時，恒生指數報２０１３７，跌４８５點或２﹒３５％；恒生中國企業指數報６８６８，
跌２１４點或３﹒０３％；恒生科技指數報４３２４，跌２２８點或５﹒０１％；主板成交
８６２﹒５８億元。
　　上證綜合指數報３２５４，跌２８點或０﹒８７％，成交３４４９﹒６３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２８０，跌１４８點或１﹒１９％，成交２２３６﹒２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒９８０　變動　　　　＋４６﹒２７％
　　最高價　　　　０﹒９８０　最低價　　　　　０﹒６８０
　　成交股數　　１６﹒６萬股　成交金額　　　１２﹒９３萬
　　１０天平均　　０﹒９０７　歷史波幅％　　９４﹒７５３
　　２０天平均　　１﹒２０６　加權平均價　　　０﹒７７９
　　５０天平均　　１﹒５８９　ＲＳＩ１４　　３６﹒３２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出６﹒９３萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　嘉耀控股（０１６２６）　　　　　０﹒９８０　＋４６﹒２７
　　星光集團（００４０３）　　　　　０﹒２３０　　－１﹒２９
　　紛美包裝（００４６８）　　　　　１﹒４９０　　－０﹒６７
　　錦勝集團（控股）（００７９４）　０﹒３６５　　－７﹒５９
　　中糧包裝（００９０６）　　　　　３﹒１２０　　－２﹒８０
　　透雲生物（０１３３２）　　　　　０﹒７４０　　＋５﹒７１
　　移動互聯（中國）（０１４３９）　０﹒０２５　－１３﹒７９
　　華禧控股（０１６８９）　　　　　１﹒３３０　　－１﹒４８
　　濟豐包裝（０１８２０）　　　　　６﹒２００　　　　無升跌
　　偉立控股（０２３７２）　　　　　０﹒４５０　　－９﹒０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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