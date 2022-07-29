《中概異動》小鵬汽車（０９８６８）跌近５％，報９１﹒３元

《經濟通通訊社２９日專訊》小鵬汽車（０９８６８）跌４﹒８５％，報９１﹒３元，較

ＡＤＲ收市低４﹒１６％，最低價９１﹒１５元，創１個月新低，最高價９６﹒９元；成交

５１１﹒７５萬股，成交金額４﹒７８億元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入

２６８２﹒６２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１３６４﹒６８萬元，加

權平均成交價９３﹒１７元；現時最大淨被動賣出券商為華興證券香港，金額２５４７﹒７萬元

，加權平均成交價９２﹒０１元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒５４％。

現時，恒生指數報２０１２７，跌４９４點或２﹒４％；恒生中國企業指數報６８６６，跌

２１６點或３﹒０６％；恒生科技指數報４３２４，跌２２８點或５﹒０１％；主板成交

８６９﹒１３億元。

上證綜合指數報３２５４，跌２８點或０﹒８６％，成交３４８３﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１２２８４，跌１４４點或１﹒１６％，成交２２５７﹒０９億元人民幣。



基本資料

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現價 ９１﹒３００ 變動 －４﹒８５％

最高價 ９６﹒９００ 最低價 ９１﹒１５０

成交股數 ５１１﹒７５萬股 成交金額 ４﹒７８億

１０天平均 １０１﹒０８０ 歷史波幅％ ４４﹒４１７

２０天平均 １１０﹒５００ 加權平均價 ９３﹒３６０

５０天平均 １０７﹒２１４ ＲＳＩ１４ ３１﹒４３０

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２６８２﹒６２萬元；暫

連跌３日，累計跌幅７﹒５４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小鵬汽車（０９８６８） ９１﹒３０ －４﹒８５

騰訊（００７００） ３０８﹒４０ －３﹒８７

快手（０１０２４） ７７﹒３５ －９﹒０５

小米（０１８１０） １２﹒４０ －４﹒６２

理想汽車（０２０１５） １２６﹒４０ －２﹒８４

美團（０３６９０） １７６﹒３０ －６﹒１７

京東集團（０９６１８） ２３３﹒８０ －４﹒５７

百度（０９８８８） １３１﹒４０ －５﹒１９

阿里（０９９８８） ９２﹒５５ －６﹒６６

網易（０９９９９） １４４﹒７０ －４﹒１７

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（ｅｄ）

