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09868 小鵬汽車－Ｗ
即時 按盤價 跌92.000 -3.950 (-4.117%)
大手異動

29/07/2022 14:22

《中概異動》小鵬汽車（０９８６８）跌近５％，報９１﹒３元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》小鵬汽車（０９８６８）跌４﹒８５％，報９１﹒３元，較
ＡＤＲ收市低４﹒１６％，最低價９１﹒１５元，創１個月新低，最高價９６﹒９元；成交
５１１﹒７５萬股，成交金額４﹒７８億元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入
２６８２﹒６２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１３６４﹒６８萬元，加
權平均成交價９３﹒１７元；現時最大淨被動賣出券商為華興證券香港，金額２５４７﹒７萬元
，加權平均成交價９２﹒０１元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒５４％。
　　現時，恒生指數報２０１２７，跌４９４點或２﹒４％；恒生中國企業指數報６８６６，跌
２１６點或３﹒０６％；恒生科技指數報４３２４，跌２２８點或５﹒０１％；主板成交
８６９﹒１３億元。
　　上證綜合指數報３２５４，跌２８點或０﹒８６％，成交３４８３﹒８６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２８４，跌１４４點或１﹒１６％，成交２２５７﹒０９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　９１﹒３００　變動　　　　－４﹒８５％
　　最高價　　　　　９６﹒９００　最低價　　　９１﹒１５０
　　成交股數　　５１１﹒７５萬股　成交金額　　　４﹒７８億
　　１０天平均　　１０１﹒０８０　歷史波幅％　４４﹒４１７
　　２０天平均　　１１０﹒５００　加權平均價　９３﹒３６０
　　５０天平均　　１０７﹒２１４　ＲＳＩ１４　３１﹒４３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２６８２﹒６２萬元；暫
連跌３日，累計跌幅７﹒５４％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９１﹒３０　－４﹒８５
　　騰訊（００７００）　　　３０８﹒４０　－３﹒８７
　　快手（０１０２４）　　　　７７﹒３５　－９﹒０５
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒４０　－４﹒６２
　　理想汽車（０２０１５）　１２６﹒４０　－２﹒８４
　　美團（０３６９０）　　　１７６﹒３０　－６﹒１７
　　京東集團（０９６１８）　２３３﹒８０　－４﹒５７
　　百度（０９８８８）　　　１３１﹒４０　－５﹒１９
　　阿里（０９９８８）　　　　９２﹒５５　－６﹒６６
　　網易（０９９９９）　　　１４４﹒７０　－４﹒１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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