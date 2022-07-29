《中概異動》小鵬汽車（０９８６８）跌近５％，報９１﹒３元

《經濟通通訊社２９日專訊》小鵬汽車（０９８６８）跌４﹒８５％，報９１﹒３元，較
ＡＤＲ收市低４﹒１６％，最低價９１﹒１５元，創１個月新低，最高價９６﹒９元；成交
５１１﹒７５萬股，成交金額４﹒７８億元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入
２６８２﹒６２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１３６４﹒６８萬元，加
權平均成交價９３﹒１７元；現時最大淨被動賣出券商為華興證券香港，金額２５４７﹒７萬元
，加權平均成交價９２﹒０１元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒５４％。
現時，恒生指數報２０１２７，跌４９４點或２﹒４％；恒生中國企業指數報６８６６，跌
２１６點或３﹒０６％；恒生科技指數報４３２４，跌２２８點或５﹒０１％；主板成交
８６９﹒１３億元。
上證綜合指數報３２５４，跌２８點或０﹒８６％，成交３４８３﹒８６億元人民幣。
深證成份指數報１２２８４，跌１４４點或１﹒１６％，成交２２５７﹒０９億元人民幣。
基本資料
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現價 ９１﹒３００ 變動 －４﹒８５％
最高價 ９６﹒９００ 最低價 ９１﹒１５０
成交股數 ５１１﹒７５萬股 成交金額 ４﹒７８億
１０天平均 １０１﹒０８０ 歷史波幅％ ４４﹒４１７
２０天平均 １１０﹒５００ 加權平均價 ９３﹒３６０
５０天平均 １０７﹒２１４ ＲＳＩ１４ ３１﹒４３０
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２６８２﹒６２萬元；暫
連跌３日，累計跌幅７﹒５４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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小鵬汽車（０９８６８） ９１﹒３０ －４﹒８５
騰訊（００７００） ３０８﹒４０ －３﹒８７
快手（０１０２４） ７７﹒３５ －９﹒０５
小米（０１８１０） １２﹒４０ －４﹒６２
理想汽車（０２０１５） １２６﹒４０ －２﹒８４
美團（０３６９０） １７６﹒３０ －６﹒１７
京東集團（０９６１８） ２３３﹒８０ －４﹒５７
百度（０９８８８） １３１﹒４０ －５﹒１９
阿里（０９９８８） ９２﹒５５ －６﹒６６
網易（０９９９９） １４４﹒７０ －４﹒１７
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（ｅｄ）
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