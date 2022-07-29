  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00981 中芯國際
即時 按盤價 跌16.380 -0.360 (-2.151%)
大手異動

29/07/2022 14:39

《異動股》中芯跌逾３％失守１０天線，報１６﹒２２元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中芯（００９８１）跌３﹒１１％，報１６﹒２２元，跌穿
１０天線（１６﹒６８４元），最低價１６﹒２２元，最高價１６﹒８４元；成交９２９﹒８９
萬股，成交金額１﹒５３億元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出４２２９﹒０４萬元
。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額６９３﹒７８萬元，加權平均成交價
１６﹒４５元；現時最大淨被動賣出券商為建銀國際證券，金額９１６﹒９７萬元，加權平均成
交價１６﹒３８８元。
　　現時，恒生指數報２００７９，跌５４２點或２﹒６３％；恒生中國企業指數報６８４８，
跌２３３點或３﹒３％；恒生科技指數報４３１０，跌２４１點或５﹒３１％；主板成交
９１０﹒５５億元。
　　上證綜合指數報３２４９，跌３２點或０﹒９９％，成交３７０２﹒４２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６２，跌１６６點或１﹒３４％，成交２３９５﹒１６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１６﹒２２０　變動　　　　－３﹒１１％
　　最高價　　　　　１６﹒８４０　最低價　　　１６﹒２２０
　　成交股數　　９２９﹒８９萬股　成交金額　　　１﹒５３億
　　１０天平均　　　１６﹒６８４　歷史波幅％　３０﹒８５９
　　２０天平均　　　１６﹒７９３　加權平均價　１６﹒４８６
　　５０天平均　　　１７﹒３２０　ＲＳＩ１４　４０﹒５４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出４２２９﹒０４萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯（００９８１）　　　　　　１６﹒２２０　－３﹒１１
　　金蝶國際（００２６８）　　　　１６﹒９８０　－４﹒１８
　　中國軟件國際（００３５４）　　　６﹒８６０　－４﹒８５
　　騰訊（００７００）　　　　　３０７﹒２００　－４﹒２４
　　中興（００７６３）　　　　　　１６﹒９２０　－１﹒９７
　　網龍（００７７７）　　　　　　１５﹒６６０　－１﹒６３
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　　　３﹒１６０　－３﹒０７
　　聯想集團（００９９２）　　　　　７﹒５８０　－０﹒９２
　　百奧家庭互動（０２１００）　　　０﹒４９５　－２﹒９４
　　金山軟件（０３８８８）　　　　２６﹒２００　－３﹒６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰28/07/2022 09:30  《異動股》中芯（００９８１）開升１％，美國參議院通過晶片法案

其他大手異動
More

27/07/2022 14:30  《異動股》中芯（９８１）跌近３％失守１０天線，報１６﹒５元

22/07/2022 09:28  《異動股》中芯升２％，據報正交付７納米技術製造比特幣挖礦芯片

21/07/2022 09:27  《異動股》ＡＳＭＰＴ高開近２％，次季多賺２４％，派息１﹒３元

18/07/2022 11:26  《異動股》新城發展等３家公司上午１１：２５異動

13/07/2022 14:19  《異動股》中芯（００９８１）跌近３％，報１６﹒０４元

備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金