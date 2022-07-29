《異動股》中芯跌逾３％失守１０天線，報１６﹒２２元

《經濟通通訊社２９日專訊》中芯（００９８１）跌３﹒１１％，報１６﹒２２元，跌穿

１０天線（１６﹒６８４元），最低價１６﹒２２元，最高價１６﹒８４元；成交９２９﹒８９

萬股，成交金額１﹒５３億元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出４２２９﹒０４萬元

。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額６９３﹒７８萬元，加權平均成交價

１６﹒４５元；現時最大淨被動賣出券商為建銀國際證券，金額９１６﹒９７萬元，加權平均成

交價１６﹒３８８元。

現時，恒生指數報２００７９，跌５４２點或２﹒６３％；恒生中國企業指數報６８４８，

跌２３３點或３﹒３％；恒生科技指數報４３１０，跌２４１點或５﹒３１％；主板成交

９１０﹒５５億元。

上證綜合指數報３２４９，跌３２點或０﹒９９％，成交３７０２﹒４２億元人民幣。

深證成份指數報１２２６２，跌１６６點或１﹒３４％，成交２３９５﹒１６億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒２２０ 變動 －３﹒１１％

最高價 １６﹒８４０ 最低價 １６﹒２２０

成交股數 ９２９﹒８９萬股 成交金額 １﹒５３億

１０天平均 １６﹒６８４ 歷史波幅％ ３０﹒８５９

２０天平均 １６﹒７９３ 加權平均價 １６﹒４８６

５０天平均 １７﹒３２０ ＲＳＩ１４ ４０﹒５４４

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出４２２９﹒０４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中芯（００９８１） １６﹒２２０ －３﹒１１

金蝶國際（００２６８） １６﹒９８０ －４﹒１８

中國軟件國際（００３５４） ６﹒８６０ －４﹒８５

騰訊（００７００） ３０７﹒２００ －４﹒２４

中興（００７６３） １６﹒９２０ －１﹒９７

網龍（００７７７） １５﹒６６０ －１﹒６３

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１６０ －３﹒０７

聯想集團（００９９２） ７﹒５８０ －０﹒９２

百奧家庭互動（０２１００） ０﹒４９５ －２﹒９４

金山軟件（０３８８８） ２６﹒２００ －３﹒６８

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（ｅｄ）

