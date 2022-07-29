《異動股》寶龍商業跌近７％穿１０天線兼創新低，報４﹒０８元

《經濟通通訊社２９日專訊》寶龍商業（０９９０９）跌６﹒８５％，報４﹒０８元，跌穿

１０天線（４﹒３５７元），最低價４﹒０８元，創上市新低，最高價４﹒３元；成交６５萬股

，成交金額２７１﹒５萬元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出５４﹒０１萬元。現時

最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額７８﹒３５萬元，加權平均成交價４﹒１７５元

；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１７﹒９５萬元，加權平均成交價４﹒１８４元。

現時，恒生指數報２００７９，跌５４３點或２﹒６３％；恒生中國企業指數報６８４９，

跌２３３點或３﹒２９％；恒生科技指數報４３０９，跌２４２點或５﹒３３％；主板成交

９１５億元。

上證綜合指數報３２５０，跌３２點或０﹒９９％，成交３７１８﹒８億元人民幣。

深證成份指數報１２２６３，跌１６５點或１﹒３３％，成交２４０４﹒８８億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒０８０ 變動 －６﹒８５％

最高價 ４﹒３００ 最低價 ４﹒０８０

成交股數 ６５萬股 成交金額 ２７１﹒５萬

１０天平均 ４﹒３５７ 歷史波幅％ ７３﹒８７８

２０天平均 ４﹒５４３ 加權平均價 ４﹒１７７

５０天平均 ５﹒４３０ ＲＳＩ１４ ３５﹒８２９

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股份狀態：跌穿１０天線，創上市新低；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出５４﹒０１

萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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寶龍商業（０９９０９） ４﹒０８ －６﹒８５

世茂服務（００８７３） ２﹒６２ －２﹒９６

華潤萬象生活（０１２０９） ３３﹒６０ －６﹒９３

融創服務（０１５１６） ３﹒３３ －５﹒４０

旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒７６ －５﹒１１

中海物業（０２６６９） ８﹒２１ －１﹒０８

綠城服務（０２８６９） ７﹒０２ －１﹒６８

保利物業（０６０４９） ４５﹒６０ －２﹒３６

碧桂園服務（０６０９８） １７﹒４０ －６﹒２５

金科服務（０９６６６） １５﹒５０ －４﹒０８

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（ｅｄ）

