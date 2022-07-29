《異動股》寶龍商業跌近７％穿１０天線兼創新低，報４﹒０８元

《經濟通通訊社２９日專訊》寶龍商業（０９９０９）跌６﹒８５％，報４﹒０８元，跌穿
１０天線（４﹒３５７元），最低價４﹒０８元，創上市新低，最高價４﹒３元；成交６５萬股
，成交金額２７１﹒５萬元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出５４﹒０１萬元。現時
最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額７８﹒３５萬元，加權平均成交價４﹒１７５元
；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１７﹒９５萬元，加權平均成交價４﹒１８４元。
現時，恒生指數報２００７９，跌５４３點或２﹒６３％；恒生中國企業指數報６８４９，
跌２３３點或３﹒２９％；恒生科技指數報４３０９，跌２４２點或５﹒３３％；主板成交
９１５億元。
上證綜合指數報３２５０，跌３２點或０﹒９９％，成交３７１８﹒８億元人民幣。
深證成份指數報１２２６３，跌１６５點或１﹒３３％，成交２４０４﹒８８億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒０８０ 變動 －６﹒８５％
最高價 ４﹒３００ 最低價 ４﹒０８０
成交股數 ６５萬股 成交金額 ２７１﹒５萬
１０天平均 ４﹒３５７ 歷史波幅％ ７３﹒８７８
２０天平均 ４﹒５４３ 加權平均價 ４﹒１７７
５０天平均 ５﹒４３０ ＲＳＩ１４ ３５﹒８２９
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股份狀態：跌穿１０天線，創上市新低；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出５４﹒０１
萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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寶龍商業（０９９０９） ４﹒０８ －６﹒８５
世茂服務（００８７３） ２﹒６２ －２﹒９６
華潤萬象生活（０１２０９） ３３﹒６０ －６﹒９３
融創服務（０１５１６） ３﹒３３ －５﹒４０
旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒７６ －５﹒１１
中海物業（０２６６９） ８﹒２１ －１﹒０８
綠城服務（０２８６９） ７﹒０２ －１﹒６８
保利物業（０６０４９） ４５﹒６０ －２﹒３６
碧桂園服務（０６０９８） １７﹒４０ －６﹒２５
金科服務（０９６６６） １５﹒５０ －４﹒０８
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（ｅｄ）
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