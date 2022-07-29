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09909 寶龍商業
即時 按盤價 跌4.100 -0.280 (-6.393%)
大手異動

29/07/2022 14:40

《異動股》寶龍商業跌近７％穿１０天線兼創新低，報４﹒０８元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》寶龍商業（０９９０９）跌６﹒８５％，報４﹒０８元，跌穿
１０天線（４﹒３５７元），最低價４﹒０８元，創上市新低，最高價４﹒３元；成交６５萬股
，成交金額２７１﹒５萬元；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出５４﹒０１萬元。現時
最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額７８﹒３５萬元，加權平均成交價４﹒１７５元
；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１７﹒９５萬元，加權平均成交價４﹒１８４元。
　　現時，恒生指數報２００７９，跌５４３點或２﹒６３％；恒生中國企業指數報６８４９，
跌２３３點或３﹒２９％；恒生科技指數報４３０９，跌２４２點或５﹒３３％；主板成交
９１５億元。
　　上證綜合指數報３２５０，跌３２點或０﹒９９％，成交３７１８﹒８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６３，跌１６５點或１﹒３３％，成交２４０４﹒８８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　４﹒０８０　變動　　　　－６﹒８５％
　　最高價　　　４﹒３００　最低價　　　　４﹒０８０
　　成交股數　　　６５萬股　成交金額　　２７１﹒５萬
　　１０天平均　４﹒３５７　歷史波幅％　７３﹒８７８
　　２０天平均　４﹒５４３　加權平均價　　４﹒１７７
　　５０天平均　５﹒４３０　ＲＳＩ１４　３５﹒８２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線，創上市新低；主動買沽比率３９：６１，資金淨主動賣出５４﹒０１
萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寶龍商業（０９９０９）　　　　４﹒０８　－６﹒８５
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒６２　－２﹒９６
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３３﹒６０　－６﹒９３
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒３３　－５﹒４０
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　５﹒７６　－５﹒１１
　　中海物業（０２６６９）　　　　８﹒２１　－１﹒０８
　　綠城服務（０２８６９）　　　　７﹒０２　－１﹒６８
　　保利物業（０６０４９）　　　４５﹒６０　－２﹒３６
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１７﹒４０　－６﹒２５
　　金科服務（０９６６６）　　　１５﹒５０　－４﹒０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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