《中概異動》京東集團挫逾５％失守５０天線，報２３２﹒２元

《經濟通通訊社２９日專訊》京東集團（０９６１８）跌５﹒２２％，報２３２﹒２元，較

ＡＤＲ收市低４﹒７８％，跌穿５０天線（２３９﹒２０８元），最低價２３２元，最高價

２４９元；成交５１７﹒１３萬股，成交金額１２﹒３１億元；主動買沽比率５１：４９，資金

淨主動買入１４３６﹒２８萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額

４７６１﹒１２萬元，加權平均成交價２３７﹒５１元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額

５９６９﹒０１萬元，加權平均成交價２３８﹒７６元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅

７﹒６４％。

現時，恒生指數報２００５９，跌５６３點或２﹒７３％；恒生中國企業指數報６８４２，

跌２４０點或３﹒３９％；恒生科技指數報４３０３，跌２４８點或５﹒４６％；主板成交

９２８﹒８億元。

上證綜合指數報３２４６，跌３６點或１﹒１％，成交３７８７﹒８１億元人民幣。

深證成份指數報１２２４５，跌１８３點或１﹒４８％，成交２４５０﹒３９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２３２﹒２００ 變動 －５﹒２２％

最高價 ２４９﹒０００ 最低價 ２３２﹒０００

成交股數 ５１７﹒１３萬股 成交金額 １２﹒３１億

１０天平均 ２４４﹒９４０ 歷史波幅％ ３６﹒２２７

２０天平均 ２４４﹒９３０ 加權平均價 ２３７﹒９６８

５０天平均 ２３９﹒２０８ ＲＳＩ１４ ４１﹒９４８

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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入１４３６﹒２８萬元；暫

連跌３日，累計跌幅７﹒６４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） ２３２﹒２０ －５﹒２２

騰訊（００７００） ３０６﹒６０ －４﹒４３

快手（０１０２４） ７７﹒３５ －９﹒０５

小米（０１８１０） １２﹒３２ －５﹒２３

理想汽車（０２０１５） １２６﹒００ －３﹒１５

美團（０３６９０） １７５﹒４０ －６﹒７０

小鵬汽車（０９８６８） ９１﹒１５ －５﹒００

百度（０９８８８） １３１﹒１０ －５﹒４１

阿里（０９９８８） ９１﹒８０ －７﹒４１

網易（０９９９９） １４３﹒９０ －４﹒７０

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（ｅｄ）

