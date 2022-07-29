《中概異動》京東集團挫逾５％失守５０天線，報２３２﹒２元

《經濟通通訊社２９日專訊》京東集團（０９６１８）跌５﹒２２％，報２３２﹒２元，較
ＡＤＲ收市低４﹒７８％，跌穿５０天線（２３９﹒２０８元），最低價２３２元，最高價
２４９元；成交５１７﹒１３萬股，成交金額１２﹒３１億元；主動買沽比率５１：４９，資金
淨主動買入１４３６﹒２８萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額
４７６１﹒１２萬元，加權平均成交價２３７﹒５１元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額
５９６９﹒０１萬元，加權平均成交價２３８﹒７６元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
７﹒６４％。
現時，恒生指數報２００５９，跌５６３點或２﹒７３％；恒生中國企業指數報６８４２，
跌２４０點或３﹒３９％；恒生科技指數報４３０３，跌２４８點或５﹒４６％；主板成交
９２８﹒８億元。
上證綜合指數報３２４６，跌３６點或１﹒１％，成交３７８７﹒８１億元人民幣。
深證成份指數報１２２４５，跌１８３點或１﹒４８％，成交２４５０﹒３９億元人民幣。
基本資料
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現價 ２３２﹒２００ 變動 －５﹒２２％
最高價 ２４９﹒０００ 最低價 ２３２﹒０００
成交股數 ５１７﹒１３萬股 成交金額 １２﹒３１億
１０天平均 ２４４﹒９４０ 歷史波幅％ ３６﹒２２７
２０天平均 ２４４﹒９３０ 加權平均價 ２３７﹒９６８
５０天平均 ２３９﹒２０８ ＲＳＩ１４ ４１﹒９４８
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率５１：４９，資金淨主動買入１４３６﹒２８萬元；暫
連跌３日，累計跌幅７﹒６４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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京東集團（０９６１８） ２３２﹒２０ －５﹒２２
騰訊（００７００） ３０６﹒６０ －４﹒４３
快手（０１０２４） ７７﹒３５ －９﹒０５
小米（０１８１０） １２﹒３２ －５﹒２３
理想汽車（０２０１５） １２６﹒００ －３﹒１５
美團（０３６９０） １７５﹒４０ －６﹒７０
小鵬汽車（０９８６８） ９１﹒１５ －５﹒００
百度（０９８８８） １３１﹒１０ －５﹒４１
阿里（０９９８８） ９１﹒８０ －７﹒４１
網易（０９９９９） １４３﹒９０ －４﹒７０
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（ｅｄ）
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