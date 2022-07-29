《中資異動》潤藥（３３２０）跌近５％失守５０天線，報４﹒７元

《經濟通通訊社２９日專訊》潤藥（０３３２０）跌４﹒６７％，報４﹒７元，跌穿５０天
線（４﹒７９９元），最低價４﹒６８元，創１個月新低，最高價４﹒９２元；成交
８２３﹒３５萬股，成交金額３９３５﹒５５萬元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出
４２２﹒２９萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１３８﹒３２萬元，加權平均
成交價４﹒７４１元；現時最大淨被動賣出券商為法國巴黎證券，金額２０５﹒９８萬元，加權
平均成交價４﹒７６８元。
現時，恒生指數報２００９３，跌５２９點或２﹒５７％；恒生中國企業指數報６８６０，
跌２２２點或３﹒１４％；恒生科技指數報４３１６，跌２３５點或５﹒１８％；主板成交
９５５﹒０６億元。
上證綜合指數報３２５２，跌３０點或０﹒９１％，成交３９５８﹒７１億元人民幣。
深證成份指數報１２２７２，跌１５６點或１﹒２６％，成交２５５３﹒０８億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ４﹒７００ 變動 －４﹒６７％
最高價 ４﹒９２０ 最低價 ４﹒６８０
成交股數 ８２３﹒３５萬股 成交金額 ３９３５﹒５５萬
１０天平均 ４﹒９１３ 歷史波幅％ ３９﹒３２４
２０天平均 ５﹒０９３ 加權平均價 ４﹒７８０
５０天平均 ４﹒７９９ ＲＳＩ１４ ４０﹒５４４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線，創１個月新低；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出
４２２﹒２９萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
潤藥（０３３２０） ４﹒７０ －４﹒６７
阿里健康（００２４１） ４﹒６３ －７﹒７７
中國生物製藥（０１１７７） ４﹒５２ －３﹒４２
信達生物（０１８０１） ３２﹒７０ －３﹒４０
錦欣生殖（０１９５１） ６﹒０２ －５﹒３５
復星醫藥（０２１９６） ２８﹒２５ －４﹒０７
藥明生物（０２２６９） ７３﹒２５ －４﹒８１
海吉亞醫療（０６０７８） ４４﹒９５ －６﹒３５
京東健康（０６６１８） ５９﹒００ －９﹒７２
康方生物（０９９２６） ２１﹒２０ －５﹒７８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動