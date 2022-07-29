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03320 華潤醫藥
即時 按盤價 跌4.700 -0.230 (-4.665%)
大手異動

29/07/2022 14:53

《中資異動》潤藥（３３２０）跌近５％失守５０天線，報４﹒７元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》潤藥（０３３２０）跌４﹒６７％，報４﹒７元，跌穿５０天
線（４﹒７９９元），最低價４﹒６８元，創１個月新低，最高價４﹒９２元；成交
８２３﹒３５萬股，成交金額３９３５﹒５５萬元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出
４２２﹒２９萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１３８﹒３２萬元，加權平均
成交價４﹒７４１元；現時最大淨被動賣出券商為法國巴黎證券，金額２０５﹒９８萬元，加權
平均成交價４﹒７６８元。
　　現時，恒生指數報２００９３，跌５２９點或２﹒５７％；恒生中國企業指數報６８６０，
跌２２２點或３﹒１４％；恒生科技指數報４３１６，跌２３５點或５﹒１８％；主板成交
９５５﹒０６億元。
　　上證綜合指數報３２５２，跌３０點或０﹒９１％，成交３９５８﹒７１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２７２，跌１５６點或１﹒２６％，成交２５５３﹒０８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　４﹒７００　變動　　　　　　－４﹒６７％
　　最高價　　　　　　４﹒９２０　最低價　　　　　　４﹒６８０
　　成交股數　　８２３﹒３５萬股　成交金額　　３９３５﹒５５萬
　　１０天平均　　　　４﹒９１３　歷史波幅％　　　３９﹒３２４
　　２０天平均　　　　５﹒０９３　加權平均價　　　　４﹒７８０
　　５０天平均　　　　４﹒７９９　ＲＳＩ１４　　　４０﹒５４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線，創１個月新低；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出
４２２﹒２９萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤藥（０３３２０）　　　　　　４﹒７０　－４﹒６７
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒６３　－７﹒７７
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒５２　－３﹒４２
　　信達生物（０１８０１）　　　３２﹒７０　－３﹒４０
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　６﹒０２　－５﹒３５
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２８﹒２５　－４﹒０７
　　藥明生物（０２２６９）　　　７３﹒２５　－４﹒８１
　　海吉亞醫療（０６０７８）　　４４﹒９５　－６﹒３５
　　京東健康（０６６１８）　　　５９﹒００　－９﹒７２
　　康方生物（０９９２６）　　　２１﹒２０　－５﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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