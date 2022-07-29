《中資異動》潤藥（３３２０）跌近５％失守５０天線，報４﹒７元

《經濟通通訊社２９日專訊》潤藥（０３３２０）跌４﹒６７％，報４﹒７元，跌穿５０天

線（４﹒７９９元），最低價４﹒６８元，創１個月新低，最高價４﹒９２元；成交

８２３﹒３５萬股，成交金額３９３５﹒５５萬元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出

４２２﹒２９萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額１３８﹒３２萬元，加權平均

成交價４﹒７４１元；現時最大淨被動賣出券商為法國巴黎證券，金額２０５﹒９８萬元，加權

平均成交價４﹒７６８元。

現時，恒生指數報２００９３，跌５２９點或２﹒５７％；恒生中國企業指數報６８６０，

跌２２２點或３﹒１４％；恒生科技指數報４３１６，跌２３５點或５﹒１８％；主板成交

９５５﹒０６億元。

上證綜合指數報３２５２，跌３０點或０﹒９１％，成交３９５８﹒７１億元人民幣。

深證成份指數報１２２７２，跌１５６點或１﹒２６％，成交２５５３﹒０８億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒７００ 變動 －４﹒６７％

最高價 ４﹒９２０ 最低價 ４﹒６８０

成交股數 ８２３﹒３５萬股 成交金額 ３９３５﹒５５萬

１０天平均 ４﹒９１３ 歷史波幅％ ３９﹒３２４

２０天平均 ５﹒０９３ 加權平均價 ４﹒７８０

５０天平均 ４﹒７９９ ＲＳＩ１４ ４０﹒５４４

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股份狀態：跌穿５０天線，創１個月新低；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出

４２２﹒２９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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潤藥（０３３２０） ４﹒７０ －４﹒６７

阿里健康（００２４１） ４﹒６３ －７﹒７７

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒５２ －３﹒４２

信達生物（０１８０１） ３２﹒７０ －３﹒４０

錦欣生殖（０１９５１） ６﹒０２ －５﹒３５

復星醫藥（０２１９６） ２８﹒２５ －４﹒０７

藥明生物（０２２６９） ７３﹒２５ －４﹒８１

海吉亞醫療（０６０７８） ４４﹒９５ －６﹒３５

京東健康（０６６１８） ５９﹒００ －９﹒７２

康方生物（０９９２６） ２１﹒２０ －５﹒７８

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（ｅｄ）

