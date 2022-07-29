《異動股》聯眾漲逾２９％突破１００天線，報０﹒２４７元

《經濟通通訊社２９日專訊》聯眾（０６８９９）升２９﹒３２％，報０﹒２４７元，升穿
１００天線（０﹒２０５元），最高價０﹒２８元，創１個月新高，最低價０﹒１９４元；成交
２３９﹒７萬股，成交金額５２﹒６３萬元；主動買沽比率９７：３，資金淨主動買入
４８﹒６２萬元。現時最大淨被動買入券商為哈富證券，金額８２０８元，加權平均成交價
０﹒２１６元；現時最大淨被動賣出券商為國都證券香港，金額３﹒３２萬元，加權平均成交價
０﹒２２２元。
現時，恒生指數報２００５９，跌５６３點或２﹒７３％；恒生中國企業指數報６８４５，
跌２３７點或３﹒３５％；恒生科技指數報４３０３，跌２４９點或５﹒４７％；主板成交
９９９﹒０５億元。
上證綜合指數報３２５３，跌２９點或０﹒８９％，成交４１０５﹒５３億元人民幣。
深證成份指數報１２２６６，跌１６１點或１﹒３％，成交２６４６﹒１５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２４７ 變動 ＋２９﹒３２％
最高價 ０﹒２８０ 最低價 ０﹒１９４
成交股數 ２３９﹒７萬股 成交金額 ５２﹒６３萬
１０天平均 ０﹒１８３ 歷史波幅％ １０５﹒８２５
２０天平均 ０﹒１７２ 加權平均價 ０﹒２２０
５０天平均 ０﹒１６８ ＲＳＩ１４ ７２﹒６３８
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率９７：３，資金淨主動買入
４８﹒６２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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聯眾（０６８９９） ０﹒２４７ ＋２９﹒３２
中手游（００３０２） ２﹒１４０ －１﹒３８
騰訊（００７００） ３０５﹒８００ －４﹒６８
網龍（００７７７） １５﹒７４０ －１﹒１３
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１５０ －３﹒３７
創夢天地（０１１１９） ４﹒６７０ －１﹒６８
心動公司（０２４００） １８﹒６００ －６﹒３４
金山軟件（０３８８８） ２６﹒１５０ －３﹒８６
祖龍娛樂（０９９９０） ４﹒８３０ －４﹒３６
網易（０９９９９） １４４﹒０００ －４﹒６４
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（ｅｄ）
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