《異動股》聯眾漲逾２９％突破１００天線，報０﹒２４７元

《經濟通通訊社２９日專訊》聯眾（０６８９９）升２９﹒３２％，報０﹒２４７元，升穿

１００天線（０﹒２０５元），最高價０﹒２８元，創１個月新高，最低價０﹒１９４元；成交

２３９﹒７萬股，成交金額５２﹒６３萬元；主動買沽比率９７：３，資金淨主動買入

４８﹒６２萬元。現時最大淨被動買入券商為哈富證券，金額８２０８元，加權平均成交價

０﹒２１６元；現時最大淨被動賣出券商為國都證券香港，金額３﹒３２萬元，加權平均成交價

０﹒２２２元。

現時，恒生指數報２００５９，跌５６３點或２﹒７３％；恒生中國企業指數報６８４５，

跌２３７點或３﹒３５％；恒生科技指數報４３０３，跌２４９點或５﹒４７％；主板成交

９９９﹒０５億元。

上證綜合指數報３２５３，跌２９點或０﹒８９％，成交４１０５﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報１２２６６，跌１６１點或１﹒３％，成交２６４６﹒１５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２４７ 變動 ＋２９﹒３２％

最高價 ０﹒２８０ 最低價 ０﹒１９４

成交股數 ２３９﹒７萬股 成交金額 ５２﹒６３萬

１０天平均 ０﹒１８３ 歷史波幅％ １０５﹒８２５

２０天平均 ０﹒１７２ 加權平均價 ０﹒２２０

５０天平均 ０﹒１６８ ＲＳＩ１４ ７２﹒６３８

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率９７：３，資金淨主動買入

４８﹒６２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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聯眾（０６８９９） ０﹒２４７ ＋２９﹒３２

中手游（００３０２） ２﹒１４０ －１﹒３８

騰訊（００７００） ３０５﹒８００ －４﹒６８

網龍（００７７７） １５﹒７４０ －１﹒１３

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１５０ －３﹒３７

創夢天地（０１１１９） ４﹒６７０ －１﹒６８

心動公司（０２４００） １８﹒６００ －６﹒３４

金山軟件（０３８８８） ２６﹒１５０ －３﹒８６

祖龍娛樂（０９９９０） ４﹒８３０ －４﹒３６

網易（０９９９９） １４４﹒０００ －４﹒６４

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（ｅｄ）

