《中概異動》網易跌近５％失守２５０天線，報１４３﹒５元

《經濟通通訊社２９日專訊》網易（０９９９９）跌４﹒９７％，報１４３﹒５元，較
ＡＤＲ收市低４﹒９％，跌穿２５０天線（１４８﹒７９９元），最低價１４３﹒４元，最高價
１５０﹒３元；成交４１６﹒１７萬股，成交金額６﹒０９億元；主動買沽比率５３：４７，資
金淨主動買入２９６５﹒６９萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１７１１﹒２２
萬元，加權平均成交價１４６﹒１０８元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額
３９６８﹒５萬元，加權平均成交價１４６﹒３５２元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
５﹒４７％。
現時，恒生指數報２００５３，跌５６９點或２﹒７６％；恒生中國企業指數報６８４０，
跌２４２點或３﹒４２％；恒生科技指數報４２９７，跌２５５點或５﹒６％；主板成交
１００４﹒９８億元。
上證綜合指數報３２５３，跌２９點或０﹒８９％，成交４１０５﹒５３億元人民幣。
深證成份指數報１２２６６，跌１６１點或１﹒３％，成交２６４６﹒１５億元人民幣。
基本資料
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現價 １４３﹒５００ 變動 －４﹒９７％
最高價 １５０﹒３００ 最低價 １４３﹒４００
成交股數 ４１６﹒１７萬股 成交金額 ６﹒０９億
１０天平均 １４７﹒１３０ 歷史波幅％ ３５﹒２３３
２０天平均 １４３﹒５８５ 加權平均價 １４６﹒２８８
５０天平均 １５０﹒９０９ ＲＳＩ１４ ４６﹒２７４
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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２９６５﹒６９萬元；
暫連跌３日，累計跌幅５﹒４７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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網易（０９９９９） １４３﹒５０ －４﹒９７
騰訊（００７００） ３０５﹒２０ －４﹒８６
快手（０１０２４） ７７﹒８０ －８﹒５２
小米（０１８１０） １２﹒３０ －５﹒３８
理想汽車（０２０１５） １２５﹒２０ －３﹒７７
美團（０３６９０） １７３﹒６０ －７﹒６６
京東集團（０９６１８） ２３１﹒６０ －５﹒４７
小鵬汽車（０９８６８） ９０﹒８５ －５﹒３２
百度（０９８８８） １３０﹒４０ －５﹒９２
阿里（０９９８８） ９１﹒９５ －７﹒２６
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（ｅｄ）
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