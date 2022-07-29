《中概異動》網易跌近５％失守２５０天線，報１４３﹒５元

《經濟通通訊社２９日專訊》網易（０９９９９）跌４﹒９７％，報１４３﹒５元，較

ＡＤＲ收市低４﹒９％，跌穿２５０天線（１４８﹒７９９元），最低價１４３﹒４元，最高價

１５０﹒３元；成交４１６﹒１７萬股，成交金額６﹒０９億元；主動買沽比率５３：４７，資

金淨主動買入２９６５﹒６９萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１７１１﹒２２

萬元，加權平均成交價１４６﹒１０８元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額

３９６８﹒５萬元，加權平均成交價１４６﹒３５２元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅

５﹒４７％。

現時，恒生指數報２００５３，跌５６９點或２﹒７６％；恒生中國企業指數報６８４０，

跌２４２點或３﹒４２％；恒生科技指數報４２９７，跌２５５點或５﹒６％；主板成交

１００４﹒９８億元。

上證綜合指數報３２５３，跌２９點或０﹒８９％，成交４１０５﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報１２２６６，跌１６１點或１﹒３％，成交２６４６﹒１５億元人民幣。



基本資料

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現價 １４３﹒５００ 變動 －４﹒９７％

最高價 １５０﹒３００ 最低價 １４３﹒４００

成交股數 ４１６﹒１７萬股 成交金額 ６﹒０９億

１０天平均 １４７﹒１３０ 歷史波幅％ ３５﹒２３３

２０天平均 １４３﹒５８５ 加權平均價 １４６﹒２８８

５０天平均 １５０﹒９０９ ＲＳＩ１４ ４６﹒２７４

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股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２９６５﹒６９萬元；

暫連跌３日，累計跌幅５﹒４７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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網易（０９９９９） １４３﹒５０ －４﹒９７

騰訊（００７００） ３０５﹒２０ －４﹒８６

快手（０１０２４） ７７﹒８０ －８﹒５２

小米（０１８１０） １２﹒３０ －５﹒３８

理想汽車（０２０１５） １２５﹒２０ －３﹒７７

美團（０３６９０） １７３﹒６０ －７﹒６６

京東集團（０９６１８） ２３１﹒６０ －５﹒４７

小鵬汽車（０９８６８） ９０﹒８５ －５﹒３２

百度（０９８８８） １３０﹒４０ －５﹒９２

阿里（０９９８８） ９１﹒９５ －７﹒２６

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（ｅｄ）

