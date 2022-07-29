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09999 網易－Ｓ
即時 按盤價 跌144.700 -6.300 (-4.172%)
大手異動

29/07/2022 15:10

《中概異動》網易跌近５％失守２５０天線，報１４３﹒５元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》網易（０９９９９）跌４﹒９７％，報１４３﹒５元，較
ＡＤＲ收市低４﹒９％，跌穿２５０天線（１４８﹒７９９元），最低價１４３﹒４元，最高價
１５０﹒３元；成交４１６﹒１７萬股，成交金額６﹒０９億元；主動買沽比率５３：４７，資
金淨主動買入２９６５﹒６９萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１７１１﹒２２
萬元，加權平均成交價１４６﹒１０８元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額
３９６８﹒５萬元，加權平均成交價１４６﹒３５２元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
５﹒４７％。
　　現時，恒生指數報２００５３，跌５６９點或２﹒７６％；恒生中國企業指數報６８４０，
跌２４２點或３﹒４２％；恒生科技指數報４２９７，跌２５５點或５﹒６％；主板成交
１００４﹒９８億元。
　　上證綜合指數報３２５３，跌２９點或０﹒８９％，成交４１０５﹒５３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６６，跌１６１點或１﹒３％，成交２６４６﹒１５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１４３﹒５００　變動　　　　　－４﹒９７％
　　最高價　　　　１５０﹒３００　最低價　　　１４３﹒４００
　　成交股數　　４１６﹒１７萬股　成交金額　　　　６﹒０９億
　　１０天平均　　１４７﹒１３０　歷史波幅％　　３５﹒２３３
　　２０天平均　　１４３﹒５８５　加權平均價　１４６﹒２８８
　　５０天平均　　１５０﹒９０９　ＲＳＩ１４　　４６﹒２７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２９６５﹒６９萬元；
暫連跌３日，累計跌幅５﹒４７％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　網易（０９９９９）　　　１４３﹒５０　－４﹒９７
　　騰訊（００７００）　　　３０５﹒２０　－４﹒８６
　　快手（０１０２４）　　　　７７﹒８０　－８﹒５２
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒３０　－５﹒３８
　　理想汽車（０２０１５）　１２５﹒２０　－３﹒７７
　　美團（０３６９０）　　　１７３﹒６０　－７﹒６６
　　京東集團（０９６１８）　２３１﹒６０　－５﹒４７
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９０﹒８５　－５﹒３２
　　百度（０９８８８）　　　１３０﹒４０　－５﹒９２
　　阿里（０９９８８）　　　　９１﹒９５　－７﹒２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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