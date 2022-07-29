《異動股》中安控股集團跌近１９％創新低，報０﹒０９元

《經濟通通訊社２９日專訊》中安控股集團（０８４６２）跌１８﹒９２％，報０﹒０９元
，最低價０﹒０９元，創上市新低，最高價０﹒１０４元；成交２３３﹒５萬股，成交金額
２３﹒２４萬元；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出２０﹒１５萬元。現時最大淨被動買
入券商為中銀國際證券，金額７﹒８９萬元，加權平均成交價０﹒１０２元；現時最大淨被動賣
出券商為光大證券投資服務，金額１﹒５４萬元，加權平均成交價０﹒１０３元。以現價計，該
股暫連跌４日，累計跌幅３０﹒７７％。
現時，恒生指數報２００７５，跌５４７點或２﹒６５％；恒生中國企業指數報６８４８，
跌２３３點或３﹒３％；恒生科技指數報４３０７，跌２４５點或５﹒３９％；主板成交
１０３２﹒３９億元。
上證綜合指數報３２５３，跌２９點或０﹒８９％，成交４１０５﹒５３億元人民幣。
深證成份指數報１２２６６，跌１６１點或１﹒３％，成交２６４６﹒１５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０９０ 變動 －１８﹒９２％
最高價 ０﹒１０４ 最低價 ０﹒０９０
成交股數 ２３３﹒５萬股 成交金額 ２３﹒２４萬
１０天平均 ０﹒１２１ 歷史波幅％ ８５﹒１４２
２０天平均 ０﹒１２７ 加權平均價 ０﹒１００
５０天平均 ０﹒１４２ ＲＳＩ１４ ２１﹒３７０
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出２０﹒１５萬元；暫連跌４日
，累計跌幅３０﹒７７％
（ｅｄ）
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