《異動股》中安控股集團跌近１９％創新低，報０﹒０９元

《經濟通通訊社２９日專訊》中安控股集團（０８４６２）跌１８﹒９２％，報０﹒０９元

，最低價０﹒０９元，創上市新低，最高價０﹒１０４元；成交２３３﹒５萬股，成交金額

２３﹒２４萬元；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出２０﹒１５萬元。現時最大淨被動買

入券商為中銀國際證券，金額７﹒８９萬元，加權平均成交價０﹒１０２元；現時最大淨被動賣

出券商為光大證券投資服務，金額１﹒５４萬元，加權平均成交價０﹒１０３元。以現價計，該

股暫連跌４日，累計跌幅３０﹒７７％。

現時，恒生指數報２００７５，跌５４７點或２﹒６５％；恒生中國企業指數報６８４８，

跌２３３點或３﹒３％；恒生科技指數報４３０７，跌２４５點或５﹒３９％；主板成交

１０３２﹒３９億元。

上證綜合指數報３２５３，跌２９點或０﹒８９％，成交４１０５﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報１２２６６，跌１６１點或１﹒３％，成交２６４６﹒１５億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒０９０ 變動 －１８﹒９２％

最高價 ０﹒１０４ 最低價 ０﹒０９０

成交股數 ２３３﹒５萬股 成交金額 ２３﹒２４萬

１０天平均 ０﹒１２１ 歷史波幅％ ８５﹒１４２

２０天平均 ０﹒１２７ 加權平均價 ０﹒１００

５０天平均 ０﹒１４２ ＲＳＩ１４ ２１﹒３７０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出２０﹒１５萬元；暫連跌４日

，累計跌幅３０﹒７７％



（ｅｄ）

