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08462 中安控股集團
即時 按盤價 跌0.100 -0.011 (-9.910%)
大手異動

29/07/2022 15:19

《異動股》中安控股集團跌近１９％創新低，報０﹒０９元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中安控股集團（０８４６２）跌１８﹒９２％，報０﹒０９元
，最低價０﹒０９元，創上市新低，最高價０﹒１０４元；成交２３３﹒５萬股，成交金額
２３﹒２４萬元；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出２０﹒１５萬元。現時最大淨被動買
入券商為中銀國際證券，金額７﹒８９萬元，加權平均成交價０﹒１０２元；現時最大淨被動賣
出券商為光大證券投資服務，金額１﹒５４萬元，加權平均成交價０﹒１０３元。以現價計，該
股暫連跌４日，累計跌幅３０﹒７７％。
　　現時，恒生指數報２００７５，跌５４７點或２﹒６５％；恒生中國企業指數報６８４８，
跌２３３點或３﹒３％；恒生科技指數報４３０７，跌２４５點或５﹒３９％；主板成交
１０３２﹒３９億元。
　　上證綜合指數報３２５３，跌２９點或０﹒８９％，成交４１０５﹒５３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６６，跌１６１點或１﹒３％，成交２６４６﹒１５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒０９０　變動　　　　－１８﹒９２％
　　最高價　　　　　０﹒１０４　最低價　　　　　０﹒０９０
　　成交股數　　２３３﹒５萬股　成交金額　　　２３﹒２４萬
　　１０天平均　　　０﹒１２１　歷史波幅％　　８５﹒１４２
　　２０天平均　　　０﹒１２７　加權平均價　　　０﹒１００
　　５０天平均　　　０﹒１４２　ＲＳＩ１４　　２１﹒３７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出２０﹒１５萬元；暫連跌４日
，累計跌幅３０﹒７７％
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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