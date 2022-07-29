《異動股》聯眾漲近７３％突破１００天線，報０﹒３３元

《經濟通通訊社２９日專訊》聯眾（０６８９９）升７２﹒７７％，報０﹒３３元，升穿

１００天線（０﹒２０６元），最高價０﹒３３元，創１個月新高，最低價０﹒１９４元；成交

６１２﹒４萬股，成交金額１６１﹒０８萬元；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入

１２２﹒１１萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額６﹒７５萬元，加權平均成

交價０﹒２８９元；現時最大淨被動賣出券商為滙信理財，金額５﹒４２萬元，加權平均成交價

０﹒２７２元。

現時，恒生指數報２０１２７，跌４９５點或２﹒４％；恒生中國企業指數報６８７３，跌

２０９點或２﹒９６％；恒生科技指數報４３３１，跌２２０點或４﹒８５％；主板成交

１０７９億元。

上證綜合指數報３２５３，跌２９點或０﹒８９％，成交４１０５﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報１２２６６，跌１６１點或１﹒３％，成交２６４６﹒１５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３３０ 變動 ＋７２﹒７７％

最高價 ０﹒３３０ 最低價 ０﹒１９４

成交股數 ６１２﹒４萬股 成交金額 １６１﹒０８萬

１０天平均 ０﹒１９１ 歷史波幅％ １０５﹒８２５

２０天平均 ０﹒１７６ 加權平均價 ０﹒２６３

５０天平均 ０﹒１７０ ＲＳＩ１４ ８１﹒５５５

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入

１２２﹒１１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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聯眾（０６８９９） ０﹒３３ ＋７２﹒７７

中手游（００３０２） ２﹒１５ －０﹒９２

騰訊（００７００） ３０６﹒６０ －４﹒４３

網龍（００７７７） １５﹒７２ －１﹒２６

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１５ －３﹒３７

創夢天地（０１１１９） ４﹒７２ －０﹒６３

心動公司（０２４００） １８﹒７４ －５﹒６４

金山軟件（０３８８８） ２６﹒４０ －２﹒９４

祖龍娛樂（０９９９０） ４﹒８２ －４﹒５５

網易（０９９９９） １４４﹒７０ －４﹒１７

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（ｅｄ）

