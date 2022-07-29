《經濟通通訊社２９日專訊》藥明康德（０２３５９）於３：４６ｐｍ錄得１手１６﹒８萬
股交叉盤，每股造９４﹒５元，較上日收市價低１﹒２％，涉資１５８７﹒６萬元。
藥明康德現價跌０﹒９９％，報９４﹒７元；成交２５５﹒３５萬股，成交金額２﹒４２億
元，主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出３６３５﹒５萬元。（ｒｗ）
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29/07/2022 15:47
《大手成交》藥明康德一手約１７萬股交叉盤，涉資１５８８萬元
《經濟通通訊社２９日專訊》藥明康德（０２３５９）於３：４６ｐｍ錄得１手１６﹒８萬
股交叉盤，每股造９４﹒５元，較上日收市價低１﹒２％，涉資１５８７﹒６萬元。
藥明康德現價跌０﹒９９％，報９４﹒７元；成交２５５﹒３５萬股，成交金額２﹒４２億
元，主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出３６３５﹒５萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
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