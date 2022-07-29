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02359 藥明康德
即時 按盤價 跌95.000 -0.650 (-0.680%)
大手異動

29/07/2022 15:47

《大手成交》藥明康德一手約１７萬股交叉盤，涉資１５８８萬元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》藥明康德（０２３５９）於３：４６ｐｍ錄得１手１６﹒８萬
股交叉盤，每股造９４﹒５元，較上日收市價低１﹒２％，涉資１５８７﹒６萬元。
　　藥明康德現價跌０﹒９９％，報９４﹒７元；成交２５５﹒３５萬股，成交金額２﹒４２億
元，主動買沽比率４１：５９，資金淨主動賣出３６３５﹒５萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
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