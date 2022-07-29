《經濟通通訊社２９日專訊》郵儲行（０１６５８）於３：４８ｐｍ錄得１手４０９萬股交
叉盤，每股造５﹒１８５元，較上日收市價低１﹒６１％，涉資２１２０﹒６６萬元。
郵儲行現價跌１﹒５２％，報５﹒１９元；成交３１５４﹒６６萬股，成交金額１﹒６４億
元，主動買沽比率５０：５０，資金淨主動買入８０﹒１８萬元。（ｒｗ）
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29/07/2022 15:49
《大手成交》郵儲行一手４０９萬股交叉盤，涉資２１２１萬元
《經濟通通訊社２９日專訊》郵儲行（０１６５８）於３：４８ｐｍ錄得１手４０９萬股交
叉盤，每股造５﹒１８５元，較上日收市價低１﹒６１％，涉資２１２０﹒６６萬元。
郵儲行現價跌１﹒５２％，報５﹒１９元；成交３１５４﹒６６萬股，成交金額１﹒６４億
元，主動買沽比率５０：５０，資金淨主動買入８０﹒１８萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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