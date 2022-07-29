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01658 郵儲銀行
即時 按盤價 跌5.190 -0.080 (-1.518%)
大手異動

29/07/2022 15:49

《大手成交》郵儲行一手４０９萬股交叉盤，涉資２１２１萬元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》郵儲行（０１６５８）於３：４８ｐｍ錄得１手４０９萬股交
叉盤，每股造５﹒１８５元，較上日收市價低１﹒６１％，涉資２１２０﹒６６萬元。
　　郵儲行現價跌１﹒５２％，報５﹒１９元；成交３１５４﹒６６萬股，成交金額１﹒６４億
元，主動買沽比率５０：５０，資金淨主動買入８０﹒１８萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
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