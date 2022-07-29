《異動股》金蝶國際挫逾５％失守５０天線，報１６﹒８２元

《經濟通通訊社２９日專訊》金蝶國際（００２６８）跌５﹒０８％，報１６﹒８２元，跌
穿５０天線（１７﹒００６元），最低價１６﹒８２元，最高價１８﹒１４元；成交
６５０﹒４５萬股，成交金額１﹒１３億元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入
７９２﹒９９萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額１００３﹒０９萬元，加權平均成交
價１７﹒３８１元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１０２７﹒９６萬元，加權平均
成交價１７﹒１８元。
現時，恒生指數報２０１０２，跌５２０點或２﹒５２％；恒生中國企業指數報６８６６，
跌２１５點或３﹒０５％；恒生科技指數報４３１９，跌２３３點或５﹒１２％；主板成交
１１５９﹒７７億元。
上證綜合指數報３２５３，跌２９點或０﹒８９％，成交４１０５﹒５３億元人民幣。
深證成份指數報１２２６６，跌１６１點或１﹒３％，成交２６４６﹒１５億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒８２０ 變動 －５﹒０８％
最高價 １８﹒１４０ 最低價 １６﹒８２０
成交股數 ６５０﹒４５萬股 成交金額 １﹒１３億
１０天平均 １７﹒５３８ 歷史波幅％ ４２﹒５３３
２０天平均 １７﹒８８８ 加權平均價 １７﹒３０５
５０天平均 １７﹒００６ ＲＳＩ１４ ４２﹒８７０
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入７９２﹒９９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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金蝶國際（００２６８） １６﹒８２ －５﹒０８
中手游（００３０２） ２﹒１５ －０﹒９２
騰訊（００７００） ３０７﹒００ －４﹒３０
網龍（００７７７） １５﹒５８ －２﹒１４
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１５ －３﹒３７
創夢天地（０１１１９） ４﹒７０ －１﹒０５
天鴿互動（０１９８０） ０﹒９０ ＋２﹒２７
心動公司（０２４００） １８﹒７４ －５﹒６４
金山軟件（０３８８８） ２６﹒２５ －３﹒４９
網易（０９９９９） １４４﹒５０ －４﹒３０
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（ｅｄ）
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