《異動股》金蝶國際挫逾５％失守５０天線，報１６﹒８２元

《經濟通通訊社２９日專訊》金蝶國際（００２６８）跌５﹒０８％，報１６﹒８２元，跌

穿５０天線（１７﹒００６元），最低價１６﹒８２元，最高價１８﹒１４元；成交

６５０﹒４５萬股，成交金額１﹒１３億元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入

７９２﹒９９萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額１００３﹒０９萬元，加權平均成交

價１７﹒３８１元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１０２７﹒９６萬元，加權平均

成交價１７﹒１８元。

現時，恒生指數報２０１０２，跌５２０點或２﹒５２％；恒生中國企業指數報６８６６，

跌２１５點或３﹒０５％；恒生科技指數報４３１９，跌２３３點或５﹒１２％；主板成交

１１５９﹒７７億元。

上證綜合指數報３２５３，跌２９點或０﹒８９％，成交４１０５﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報１２２６６，跌１６１點或１﹒３％，成交２６４６﹒１５億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒８２０ 變動 －５﹒０８％

最高價 １８﹒１４０ 最低價 １６﹒８２０

成交股數 ６５０﹒４５萬股 成交金額 １﹒１３億

１０天平均 １７﹒５３８ 歷史波幅％ ４２﹒５３３

２０天平均 １７﹒８８８ 加權平均價 １７﹒３０５

５０天平均 １７﹒００６ ＲＳＩ１４ ４２﹒８７０

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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入７９２﹒９９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金蝶國際（００２６８） １６﹒８２ －５﹒０８

中手游（００３０２） ２﹒１５ －０﹒９２

騰訊（００７００） ３０７﹒００ －４﹒３０

網龍（００７７７） １５﹒５８ －２﹒１４

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１５ －３﹒３７

創夢天地（０１１１９） ４﹒７０ －１﹒０５

天鴿互動（０１９８０） ０﹒９０ ＋２﹒２７

心動公司（０２４００） １８﹒７４ －５﹒６４

金山軟件（０３８８８） ２６﹒２５ －３﹒４９

網易（０９９９９） １４４﹒５０ －４﹒３０

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（ｅｄ）

