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00268 金蝶國際
即時 按盤價 跌16.960 -0.760 (-4.289%)
大手異動

29/07/2022 15:55

《異動股》金蝶國際挫逾５％失守５０天線，報１６﹒８２元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》金蝶國際（００２６８）跌５﹒０８％，報１６﹒８２元，跌
穿５０天線（１７﹒００６元），最低價１６﹒８２元，最高價１８﹒１４元；成交
６５０﹒４５萬股，成交金額１﹒１３億元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入
７９２﹒９９萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額１００３﹒０９萬元，加權平均成交
價１７﹒３８１元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額１０２７﹒９６萬元，加權平均
成交價１７﹒１８元。
　　現時，恒生指數報２０１０２，跌５２０點或２﹒５２％；恒生中國企業指數報６８６６，
跌２１５點或３﹒０５％；恒生科技指數報４３１９，跌２３３點或５﹒１２％；主板成交
１１５９﹒７７億元。
　　上證綜合指數報３２５３，跌２９點或０﹒８９％，成交４１０５﹒５３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６６，跌１６１點或１﹒３％，成交２６４６﹒１５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１６﹒８２０　變動　　　　－５﹒０８％
　　最高價　　　　　１８﹒１４０　最低價　　　１６﹒８２０
　　成交股數　　６５０﹒４５萬股　成交金額　　　１﹒１３億
　　１０天平均　　　１７﹒５３８　歷史波幅％　４２﹒５３３
　　２０天平均　　　１７﹒８８８　加權平均價　１７﹒３０５
　　５０天平均　　　１７﹒００６　ＲＳＩ１４　４２﹒８７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入７９２﹒９９萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金蝶國際（００２６８）　　１６﹒８２　－５﹒０８
　　中手游（００３０２）　　　　２﹒１５　－０﹒９２
　　騰訊（００７００）　　　３０７﹒００　－４﹒３０
　　網龍（００７７７）　　　　１５﹒５８　－２﹒１４
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　３﹒１５　－３﹒３７
　　創夢天地（０１１１９）　　　４﹒７０　－１﹒０５
　　天鴿互動（０１９８０）　　　０﹒９０　＋２﹒２７
　　心動公司（０２４００）　　１８﹒７４　－５﹒６４
　　金山軟件（０３８８８）　　２６﹒２５　－３﹒４９
　　網易（０９９９９）　　　１４４﹒５０　－４﹒３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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