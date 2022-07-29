《異動股》聯眾升逾倍突破１００天線，報０﹒３９元

《經濟通通訊社２９日專訊》聯眾（０６８９９）升１０４﹒１９％，報０﹒３９元，升穿

１００天線（０﹒２０６元），最高價０﹒３９元，創１個月新高，最低價０﹒１９４元；成交

９３７﹒３萬股，成交金額２６９﹒６４萬元；主動買沽比率８６：１４，資金淨主動買入

１９２﹒６６萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額４﹒０５萬元，加權平均成

交價０﹒３０３元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１６﹒２１萬元，加權平均

成交價０﹒２９９元。

現時，恒生指數報２０１２０，跌５０２點或２﹒４４％；恒生中國企業指數報６８７１，

跌２１０點或２﹒９７％；恒生科技指數報４３２２，跌２２９點或５﹒０５％；主板成交

１１７７﹒６７億元。

上證綜合指數報３２５３，跌２９點或０﹒８９％，成交４１０５﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報１２２６６，跌１６１點或１﹒３％，成交２６４６﹒１５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３９０ 變動 ＋１０４﹒１９％

最高價 ０﹒３９０ 最低價 ０﹒１９４

成交股數 ９３７﹒３萬股 成交金額 ２６９﹒６４萬

１０天平均 ０﹒１９７ 歷史波幅％ １０５﹒８２５

２０天平均 ０﹒１７９ 加權平均價 ０﹒２８８

５０天平均 ０﹒１７１ ＲＳＩ１４ ８５﹒０７２

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率８６：１４，資金淨主動買入

１９２﹒６６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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聯眾（０６８９９） ０﹒３９ ＋１０４﹒１９

中手游（００３０２） ２﹒１５ －０﹒９２

騰訊（００７００） ３０７﹒００ －４﹒３０

網龍（００７７７） １５﹒５８ －２﹒１４

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１５ －３﹒３７

創夢天地（０１１１９） ４﹒６９ －１﹒２６

心動公司（０２４００） １８﹒７２ －５﹒７４

金山軟件（０３８８８） ２６﹒２０ －３﹒６８

祖龍娛樂（０９９９０） ４﹒８３ －４﹒３６

網易（０９９９９） １４４﹒７０ －４﹒１７

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（ｅｄ）

