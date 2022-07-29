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06899 聯眾
即時 按盤價 升0.375 +0.184 (+96.335%)
大手異動

29/07/2022 15:58

《異動股》聯眾升逾倍突破１００天線，報０﹒３９元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》聯眾（０６８９９）升１０４﹒１９％，報０﹒３９元，升穿
１００天線（０﹒２０６元），最高價０﹒３９元，創１個月新高，最低價０﹒１９４元；成交
９３７﹒３萬股，成交金額２６９﹒６４萬元；主動買沽比率８６：１４，資金淨主動買入
１９２﹒６６萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額４﹒０５萬元，加權平均成
交價０﹒３０３元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１６﹒２１萬元，加權平均
成交價０﹒２９９元。
　　現時，恒生指數報２０１２０，跌５０２點或２﹒４４％；恒生中國企業指數報６８７１，
跌２１０點或２﹒９７％；恒生科技指數報４３２２，跌２２９點或５﹒０５％；主板成交
１１７７﹒６７億元。
　　上證綜合指數報３２５３，跌２９點或０﹒８９％，成交４１０５﹒５３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２６６，跌１６１點或１﹒３％，成交２６４６﹒１５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒３９０　變動　　　　＋１０４﹒１９％
　　最高價　　　　　０﹒３９０　最低價　　　　　　０﹒１９４
　　成交股數　　９３７﹒３萬股　成交金額　　　２６９﹒６４萬
　　１０天平均　　　０﹒１９７　歷史波幅％　　１０５﹒８２５
　　２０天平均　　　０﹒１７９　加權平均價　　　　０﹒２８８
　　５０天平均　　　０﹒１７１　ＲＳＩ１４　　　８５﹒０７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率８６：１４，資金淨主動買入
１９２﹒６６萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　聯眾（０６８９９）　　　　　０﹒３９　＋１０４﹒１９
　　中手游（００３０２）　　　　２﹒１５　　　－０﹒９２
　　騰訊（００７００）　　　３０７﹒００　　　－４﹒３０
　　網龍（００７７７）　　　　１５﹒５８　　　－２﹒１４
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　３﹒１５　　　－３﹒３７
　　創夢天地（０１１１９）　　　４﹒６９　　　－１﹒２６
　　心動公司（０２４００）　　１８﹒７２　　　－５﹒７４
　　金山軟件（０３８８８）　　２６﹒２０　　　－３﹒６８
　　祖龍娛樂（０９９９０）　　　４﹒８３　　　－４﹒３６
　　網易（０９９９９）　　　１４４﹒７０　　　－４﹒１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 29/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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