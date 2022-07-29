《異動股》聯眾升逾倍突破１００天線，報０﹒３９元

《經濟通通訊社２９日專訊》聯眾（０６８９９）升１０４﹒１９％，報０﹒３９元，升穿
１００天線（０﹒２０６元），最高價０﹒３９元，創１個月新高，最低價０﹒１９４元；成交
９３７﹒３萬股，成交金額２６９﹒６４萬元；主動買沽比率８６：１４，資金淨主動買入
１９２﹒６６萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額４﹒０５萬元，加權平均成
交價０﹒３０３元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１６﹒２１萬元，加權平均
成交價０﹒２９９元。
現時，恒生指數報２０１２０，跌５０２點或２﹒４４％；恒生中國企業指數報６８７１，
跌２１０點或２﹒９７％；恒生科技指數報４３２２，跌２２９點或５﹒０５％；主板成交
１１７７﹒６７億元。
上證綜合指數報３２５３，跌２９點或０﹒８９％，成交４１０５﹒５３億元人民幣。
深證成份指數報１２２６６，跌１６１點或１﹒３％，成交２６４６﹒１５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒３９０ 變動 ＋１０４﹒１９％
最高價 ０﹒３９０ 最低價 ０﹒１９４
成交股數 ９３７﹒３萬股 成交金額 ２６９﹒６４萬
１０天平均 ０﹒１９７ 歷史波幅％ １０５﹒８２５
２０天平均 ０﹒１７９ 加權平均價 ０﹒２８８
５０天平均 ０﹒１７１ ＲＳＩ１４ ８５﹒０７２
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率８６：１４，資金淨主動買入
１９２﹒６６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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聯眾（０６８９９） ０﹒３９ ＋１０４﹒１９
中手游（００３０２） ２﹒１５ －０﹒９２
騰訊（００７００） ３０７﹒００ －４﹒３０
網龍（００７７７） １５﹒５８ －２﹒１４
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１５ －３﹒３７
創夢天地（０１１１９） ４﹒６９ －１﹒２６
心動公司（０２４００） １８﹒７２ －５﹒７４
金山軟件（０３８８８） ２６﹒２０ －３﹒６８
祖龍娛樂（０９９９０） ４﹒８３ －４﹒３６
網易（０９９９９） １４４﹒７０ －４﹒１７
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（ｅｄ）
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