《經濟通通訊社１日專訊》財險（０２３２８）於市前９：０２ａｍ錄得１手１３３﹒８４
萬股市前交易，每股造８﹒０９１元，較上日收市價高０﹒３８％，涉資１０８２﹒９萬元。
（ｒｗ）
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01/08/2022 09:03
《大手成交》財險一手約１３４萬股市前交易，涉資１０８３萬元
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萬股市前交易，每股造８﹒０９１元，較上日收市價高０﹒３８％，涉資１０８２﹒９萬元。
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上一篇新聞︰01/08/2022 09:06 《大手成交》友邦等３家公司上午９：０５市前大手交易
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26/07/2022 09:06 《大手成交》騰訊等４家公司上午９：０５市前大手交易
25/07/2022 14:48 《大手成交》財險一手２００萬股交叉盤，涉資１６３５萬元
25/07/2022 14:47 《大手成交》財險一手約１５５萬股交叉盤，涉資１２６５萬元
22/07/2022 15:26 《大手成交》財險一手１９０萬股交叉盤，涉資１５７２萬元
18/07/2022 13:04 《大手成交》財險一手約１７５萬股交叉盤，涉資１４２９萬元
|備註：
|即時報價更新時間為 02/08/2022 13:52
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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