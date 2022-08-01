《經濟通通訊社１日專訊》農行（０１２８８）於市前９：０４ａｍ錄得１手８８８﹒７萬
股市前交易，每股造２﹒５９元，與上日收市價相同，涉資２３０１﹒７３萬元。（ｒｗ）
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01/08/2022 09:05
《大手成交》農行一手約８８９萬股市前交易，涉資２３０２萬元
《經濟通通訊社１日專訊》農行（０１２８８）於市前９：０４ａｍ錄得１手８８８﹒７萬
股市前交易，每股造２﹒５９元，與上日收市價相同，涉資２３０１﹒７３萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 02/08/2022 13:52
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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