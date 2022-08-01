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00700 騰訊控股
即時 按盤價 跌291.600 -8.000 (-2.670%)
大手異動

01/08/2022 09:31

《大手成交》騰訊一手約２３萬股交叉盤，涉資６９４３萬元

　　《經濟通通訊社１日專訊》騰訊（００７００）於９：３０ａｍ錄得１手２２﹒９９萬股交
叉盤，每股造３０２元，較上日收市價低１﹒５６％，涉資６９４２﹒９８萬元。
　　騰訊現價跌０﹒９８％，報３０３﹒８元；成交３０３﹒９５萬股，成交金額９﹒２３億元
，主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１９９１﹒８９萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:53
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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