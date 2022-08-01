《異動股》研祥智能等８家公司上午９：３０異動

《經濟通通訊社１日專訊》８家上市公司於９：３０ａｍ錄得異動紀錄：



上市公司 現價 變幅 股份狀態

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阿里健康 ４﹒５６元 －３﹒３９％ 創１個月新低，主動買沽比

（００２４１） 率５６：４４，暫連跌４日

，累計跌幅１２﹒３１％

藥明生物 ７２﹒８０元 －２﹒３５％ 主動買沽比率５３：４７，

（０２２６９） 暫連跌４日，累計跌幅

１０﹒２９％

研祥智能 １﹒５７元 ＋３６﹒５２％ 創５２周新高，主動買沽比

（０２３０８） 率７２：２８

中國罕王 ０﹒８０元 －２４﹒５３％ 創５２周新低，主動買沽比

（０３７８８） 率６８：３２，暫連跌２日

，累計跌幅２７﹒２７％

合景悠活 １﹒５５元 －３﹒１２％ 創上市新低，主動買沽比率

（０３９１３） ５６：４４，暫連跌２日，

累計跌幅８﹒８２％

聯眾 ０﹒３９元 ＋４﹒００％ 主動買沽比率７９：２１，

（０６８９９） 暫連升２日，累計升幅

１０４﹒１９％

金科服務 １３﹒０８元 －１５﹒７２％ 創上市新低，主動買沽比率

（０９６６６） ５０：５０，暫連跌２日，

累計跌幅１９﹒０６％

泡泡瑪特 １７﹒８２元 －１﹒００％ 創上市新低，主動買沽比率

（０９９９２） ７２：２８，暫連跌４日，

累計跌幅１５﹒３４％

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（ｅｄ）

