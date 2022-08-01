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02308 研祥智能
即時 按盤價 不變1.520 0.000 (0.000%)
大手異動

01/08/2022 09:31

《異動股》研祥智能等８家公司上午９：３０異動

　　《經濟通通訊社１日專訊》８家上市公司於９：３０ａｍ錄得異動紀錄：
　
上市公司　　　　　　　　　現價　　　　　　　　　變幅　　　　　　　　股份狀態　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
阿里健康　　　　　　　　　　４﹒５６元　　　　－３﹒３９％　創１個月新低，主動買沽比
（００２４１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率５６：４４，暫連跌４日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，累計跌幅１２﹒３１％　
藥明生物　　　　　　　　　７２﹒８０元　　　　－２﹒３５％　主動買沽比率５３：４７，
（０２２６９）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暫連跌４日，累計跌幅　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０﹒２９％　　　　　　
研祥智能　　　　　　　　　　１﹒５７元　　　＋３６﹒５２％　創５２周新高，主動買沽比
（０２３０８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率７２：２８　　　　　　
中國罕王　　　　　　　　　　０﹒８０元　　　－２４﹒５３％　創５２周新低，主動買沽比
（０３７８８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率６８：３２，暫連跌２日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，累計跌幅２７﹒２７％　
合景悠活　　　　　　　　　　１﹒５５元　　　　－３﹒１２％　創上市新低，主動買沽比率
（０３９１３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５６：４４，暫連跌２日，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累計跌幅８﹒８２％　　　
聯眾　　　　　　　　　　　　０﹒３９元　　　　＋４﹒００％　主動買沽比率７９：２１，
（０６８９９）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暫連升２日，累計升幅　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０４﹒１９％　　　　　
金科服務　　　　　　　　　１３﹒０８元　　　－１５﹒７２％　創上市新低，主動買沽比率
（０９６６６）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０：５０，暫連跌２日，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累計跌幅１９﹒０６％　　
泡泡瑪特　　　　　　　　　１７﹒８２元　　　　－１﹒００％　創上市新低，主動買沽比率
（０９９９２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７２：２８，暫連跌４日，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累計跌幅１５﹒３４％　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:53
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