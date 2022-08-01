《異動股》研祥智能等８家公司上午９：３０異動

《經濟通通訊社１日專訊》８家上市公司於９：３０ａｍ錄得異動紀錄：
上市公司 現價 變幅 股份狀態
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
阿里健康 ４﹒５６元 －３﹒３９％ 創１個月新低，主動買沽比
（００２４１） 率５６：４４，暫連跌４日
，累計跌幅１２﹒３１％
藥明生物 ７２﹒８０元 －２﹒３５％ 主動買沽比率５３：４７，
（０２２６９） 暫連跌４日，累計跌幅
１０﹒２９％
研祥智能 １﹒５７元 ＋３６﹒５２％ 創５２周新高，主動買沽比
（０２３０８） 率７２：２８
中國罕王 ０﹒８０元 －２４﹒５３％ 創５２周新低，主動買沽比
（０３７８８） 率６８：３２，暫連跌２日
，累計跌幅２７﹒２７％
合景悠活 １﹒５５元 －３﹒１２％ 創上市新低，主動買沽比率
（０３９１３） ５６：４４，暫連跌２日，
累計跌幅８﹒８２％
聯眾 ０﹒３９元 ＋４﹒００％ 主動買沽比率７９：２１，
（０６８９９） 暫連升２日，累計升幅
１０４﹒１９％
金科服務 １３﹒０８元 －１５﹒７２％ 創上市新低，主動買沽比率
（０９６６６） ５０：５０，暫連跌２日，
累計跌幅１９﹒０６％
泡泡瑪特 １７﹒８２元 －１﹒００％ 創上市新低，主動買沽比率
（０９９９２） ７２：２８，暫連跌４日，
累計跌幅１５﹒３４％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動