《異動股》世茂服務（８７３）跌逾３％創新低，報２﹒５６元

《經濟通通訊社１日專訊》世茂服務（００８７３）跌３﹒４％，報２﹒５６元，最低價

２﹒５６元，創上市新低，最高價２﹒６５元；成交３２３﹒６２萬股，成交金額８４９﹒０８

萬元；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出８２﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為

瑞士信貸證券香港，金額４７﹒９３萬元，加權平均成交價２﹒５８８元；現時最大淨被動賣出

券商為美銀，金額８﹒８３萬元，加權平均成交價２﹒５８５元。以現價計，該股暫連跌２日，

累計跌幅５﹒１９％。

現時，恒生指數報２０００１，跌１５４點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報６８４０，

跌４４點或０﹒６５％；恒生科技指數報４２７６，跌５４點或１﹒２６％；主板成交７６﹒９

億元。

上證綜合指數報３２３１，跌２２點或０﹒６８％，成交３０２﹒２７億元人民幣。

深證成份指數報１２１６８，跌９８點或０﹒８％，成交１８４﹒３６億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒５６０ 變動 －３﹒４０％

最高價 ２﹒６５０ 最低價 ２﹒５６０

成交股數 ３２３﹒６２萬股 成交金額 ８４９﹒０８萬

１０天平均 ２﹒７１１ 歷史波幅％ ５６﹒４１９

２０天平均 ２﹒８５５ 加權平均價 ２﹒６２４

５０天平均 ３﹒６７１ ＲＳＩ１４ ２４﹒０４１

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出８２﹒３６萬元；暫連跌２

日，累計跌幅５﹒１９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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世茂服務（００８７３） ２﹒５６ －３﹒４０

華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒３５ ＋３﹒１５

融創服務（０１５１６） ３﹒２９ －２﹒３７

旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒５２ －２﹒４７

雅生活（０３３１９） ９﹒５１ －０﹒８３

保利物業（０６０４９） ４５﹒００ －０﹒７７

碧桂園服務（０６０９８） １６﹒４６ －５﹒８４

金科服務（０９６６６） １２﹒９０ －１６﹒８８

寶龍商業（０９９０９） ３﹒９７ －３﹒１７

建業新生活（０９９８３） ３﹒３０ －０﹒９０

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（ｅｄ）

