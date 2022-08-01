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00873 世茂服務
即時 按盤價 跌2.370 -0.040 (-1.660%)
大手異動

01/08/2022 09:34

《異動股》世茂服務（８７３）跌逾３％創新低，報２﹒５６元

　　《經濟通通訊社１日專訊》世茂服務（００８７３）跌３﹒４％，報２﹒５６元，最低價
２﹒５６元，創上市新低，最高價２﹒６５元；成交３２３﹒６２萬股，成交金額８４９﹒０８
萬元；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出８２﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為
瑞士信貸證券香港，金額４７﹒９３萬元，加權平均成交價２﹒５８８元；現時最大淨被動賣出
券商為美銀，金額８﹒８３萬元，加權平均成交價２﹒５８５元。以現價計，該股暫連跌２日，
累計跌幅５﹒１９％。
　　現時，恒生指數報２０００１，跌１５４點或０﹒７７％；恒生中國企業指數報６８４０，
跌４４點或０﹒６５％；恒生科技指數報４２７６，跌５４點或１﹒２６％；主板成交７６﹒９
億元。
　　上證綜合指數報３２３１，跌２２點或０﹒６８％，成交３０２﹒２７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１６８，跌９８點或０﹒８％，成交１８４﹒３６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２﹒５６０　變動　　　　　－３﹒４０％
　　最高價　　　　　　２﹒６５０　最低價　　　　　２﹒５６０
　　成交股數　　３２３﹒６２萬股　成交金額　　８４９﹒０８萬
　　１０天平均　　　　２﹒７１１　歷史波幅％　　５６﹒４１９
　　２０天平均　　　　２﹒８５５　加權平均價　　　２﹒６２４
　　５０天平均　　　　３﹒６７１　ＲＳＩ１４　　２４﹒０４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２０：８０，資金淨主動賣出８２﹒３６萬元；暫連跌２
日，累計跌幅５﹒１９％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒５６　　－３﹒４０
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３４﹒３５　　＋３﹒１５
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒２９　　－２﹒３７
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　５﹒５２　　－２﹒４７
　　雅生活（０３３１９）　　　　　９﹒５１　　－０﹒８３
　　保利物業（０６０４９）　　　４５﹒００　　－０﹒７７
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１６﹒４６　　－５﹒８４
　　金科服務（０９６６６）　　　１２﹒９０　－１６﹒８８
　　寶龍商業（０９９０９）　　　　３﹒９７　　－３﹒１７
　　建業新生活（０９９８３）　　　３﹒３０　　－０﹒９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:53
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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