  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00911 前海健康
即時 按盤價 升0.110 +0.005 (+4.762%)
大手異動

01/08/2022 09:39

《異動股》前海健康（００９１１）漲逾３５％，報０﹒１４２元

　　《經濟通通訊社１日專訊》前海健康（００９１１）升３５﹒２４％，報０﹒１４２元，最
高價０﹒１４９元，創５２周新高，最低價０﹒１１６元；成交４２５﹒５萬股，成交金額
５３﹒１１萬元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１９﹒６５萬元。現時最大淨被動
買入券商為富途證券國際，金額６﹒９８萬元，加權平均成交價０﹒１２２元；現時最大淨被動
賣出券商為輝立證券香港，金額９﹒２２萬元，加權平均成交價０﹒１２元。以現價計，該股暫
連升２日，累計升幅４４﹒９％。
　　現時，恒生指數報１９９７２，跌１８３點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報６８２４，
跌６１點或０﹒８９％；恒生科技指數報４２６８，跌６２點或１﹒４４％；主板成交
１２１﹒４６億元。
　　上證綜合指數報３２２９，跌２３點或０﹒７３％，成交５５２﹒４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１６８，跌９８點或０﹒８％，成交３２５﹒４９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒１４２　變動　　　　＋３５﹒２４％
　　最高價　　　　　０﹒１４９　最低價　　　　　０﹒１１６
　　成交股數　　４２５﹒５萬股　成交金額　　　５３﹒１１萬
　　１０天平均　　　０﹒１０４　歷史波幅％　　６５﹒７５０
　　２０天平均　　　０﹒０９６　加權平均價　　　０﹒１２５
　　５０天平均　　　０﹒０９８　ＲＳＩ１４　　８２﹒６５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１９﹒６５萬元；暫連升
２日，累計升幅４４﹒９％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　前海健康（００９１１）　　　０﹒１４２　＋３５﹒２４
　　中國智能健康（００３４８）　０﹒２６５　　＋１﹒９２
　　澳至尊（０２０３１）　　　　０﹒２１６　　－６﹒０９
　　滿貫集團（０３３９０）　　　１﹒６９０　　＋１﹒８１
　　衍生集團（０６８９３）　　　０﹒２９０　　－１﹒６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰01/08/2022 09:37  《異動股》前海健康等２家公司上午９：３６異動

其他大手異動
More

24/03/2022 09:39  《異動股》前海健康等２家公司上午９：３８異動

21/03/2022 10:15  《異動股》前海健康漲近４１％突破２５０天線，報０﹒１２４元

11/03/2022 15:56  《異動股》前海健康挫逾２２％穿５０天線兼創新低

備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:53
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金