《異動股》前海健康（００９１１）漲逾３５％，報０﹒１４２元

《經濟通通訊社１日專訊》前海健康（００９１１）升３５﹒２４％，報０﹒１４２元，最

高價０﹒１４９元，創５２周新高，最低價０﹒１１６元；成交４２５﹒５萬股，成交金額

５３﹒１１萬元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１９﹒６５萬元。現時最大淨被動

買入券商為富途證券國際，金額６﹒９８萬元，加權平均成交價０﹒１２２元；現時最大淨被動

賣出券商為輝立證券香港，金額９﹒２２萬元，加權平均成交價０﹒１２元。以現價計，該股暫

連升２日，累計升幅４４﹒９％。

現時，恒生指數報１９９７２，跌１８３點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報６８２４，

跌６１點或０﹒８９％；恒生科技指數報４２６８，跌６２點或１﹒４４％；主板成交

１２１﹒４６億元。

上證綜合指數報３２２９，跌２３點或０﹒７３％，成交５５２﹒４億元人民幣。

深證成份指數報１２１６８，跌９８點或０﹒８％，成交３２５﹒４９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１４２ 變動 ＋３５﹒２４％

最高價 ０﹒１４９ 最低價 ０﹒１１６

成交股數 ４２５﹒５萬股 成交金額 ５３﹒１１萬

１０天平均 ０﹒１０４ 歷史波幅％ ６５﹒７５０

２０天平均 ０﹒０９６ 加權平均價 ０﹒１２５

５０天平均 ０﹒０９８ ＲＳＩ１４ ８２﹒６５５

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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１９﹒６５萬元；暫連升

２日，累計升幅４４﹒９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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前海健康（００９１１） ０﹒１４２ ＋３５﹒２４

中國智能健康（００３４８） ０﹒２６５ ＋１﹒９２

澳至尊（０２０３１） ０﹒２１６ －６﹒０９

滿貫集團（０３３９０） １﹒６９０ ＋１﹒８１

衍生集團（０６８９３） ０﹒２９０ －１﹒６９

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（ｅｄ）

