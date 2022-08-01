《異動股》前海健康（００９１１）漲逾３５％，報０﹒１４２元

《經濟通通訊社１日專訊》前海健康（００９１１）升３５﹒２４％，報０﹒１４２元，最
高價０﹒１４９元，創５２周新高，最低價０﹒１１６元；成交４２５﹒５萬股，成交金額
５３﹒１１萬元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１９﹒６５萬元。現時最大淨被動
買入券商為富途證券國際，金額６﹒９８萬元，加權平均成交價０﹒１２２元；現時最大淨被動
賣出券商為輝立證券香港，金額９﹒２２萬元，加權平均成交價０﹒１２元。以現價計，該股暫
連升２日，累計升幅４４﹒９％。
現時，恒生指數報１９９７２，跌１８３點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報６８２４，
跌６１點或０﹒８９％；恒生科技指數報４２６８，跌６２點或１﹒４４％；主板成交
１２１﹒４６億元。
上證綜合指數報３２２９，跌２３點或０﹒７３％，成交５５２﹒４億元人民幣。
深證成份指數報１２１６８，跌９８點或０﹒８％，成交３２５﹒４９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１４２ 變動 ＋３５﹒２４％
最高價 ０﹒１４９ 最低價 ０﹒１１６
成交股數 ４２５﹒５萬股 成交金額 ５３﹒１１萬
１０天平均 ０﹒１０４ 歷史波幅％ ６５﹒７５０
２０天平均 ０﹒０９６ 加權平均價 ０﹒１２５
５０天平均 ０﹒０９８ ＲＳＩ１４ ８２﹒６５５
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股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１９﹒６５萬元；暫連升
２日，累計升幅４４﹒９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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前海健康（００９１１） ０﹒１４２ ＋３５﹒２４
中國智能健康（００３４８） ０﹒２６５ ＋１﹒９２
澳至尊（０２０３１） ０﹒２１６ －６﹒０９
滿貫集團（０３３９０） １﹒６９０ ＋１﹒８１
衍生集團（０６８９３） ０﹒２９０ －１﹒６９
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（ｅｄ）
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