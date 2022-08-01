《異動股》德琪醫藥（０６９９６）微跌創新低，報５﹒１６元

《經濟通通訊社１日專訊》德琪醫藥（０６９９６）跌０﹒５８％，報５﹒１６元，最低價

５﹒１６元，創上市新低，最高價５﹒２元；成交８０００股，成交金額４﹒１３萬元；主動買

沽比率１４：８６，資金淨主動賣出２﹒５８萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，

金額１﹒４２萬元，加權平均成交價５﹒１６元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港

，金額２５８５元，加權平均成交價５﹒１７元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅

５﹒６７％。

現時，恒生指數報１９９３３，跌２２３點或１﹒１１％；恒生中國企業指數報６８１５，

跌７０點或１﹒０２％；恒生科技指數報４２６３，跌６７點或１﹒５５％；主板成交

１５８﹒５４億元。

上證綜合指數報３２２９，跌２３點或０﹒７３％，成交７４２﹒５億元人民幣。

深證成份指數報１２１８９，跌７７點或０﹒６３％，成交４３０﹒５１億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ５﹒１６０ 變動 －０﹒５８％

最高價 ５﹒２００ 最低價 ５﹒１６０

成交股數 ８０００股 成交金額 ４﹒１３萬

１０天平均 ５﹒４３０ 歷史波幅％ ４１﹒５４３

２０天平均 ５﹒９０６ 加權平均價 ５﹒１６５

５０天平均 ６﹒５７４ ＲＳＩ１４ ２５﹒７３７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１４：８６，資金淨主動賣出２﹒５８萬元；暫連跌４日

，累計跌幅５﹒６７％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

德琪醫藥（０６９９６） ５﹒１６ －０﹒５８

金斯瑞生物科技（０１５４８） ２８﹒１０ －１﹒０６

信達生物（０１８０１） ３１﹒９０ －２﹒６０

君實生物（０１８７７） ３２﹒６０ －０﹒７６

錦欣生殖（０１９５１） ５﹒９０ －３﹒２８

騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） ８﹒９７ －２﹒５０

藥明生物（０２２６９） ７３﹒１０ －１﹒９４

康希諾（０６１８５） ６４﹒８５ －１﹒４４

康方生物（０９９２６） ２０﹒２５ －３﹒５７

榮昌生物（０９９９５） ４４﹒１５ －１﹒６７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

