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06996 德琪醫藥－Ｂ
即時 按盤價 跌5.220 -0.290 (-5.263%)
大手異動

01/08/2022 09:44

《異動股》德琪醫藥（０６９９６）微跌創新低，報５﹒１６元

　　《經濟通通訊社１日專訊》德琪醫藥（０６９９６）跌０﹒５８％，報５﹒１６元，最低價
５﹒１６元，創上市新低，最高價５﹒２元；成交８０００股，成交金額４﹒１３萬元；主動買
沽比率１４：８６，資金淨主動賣出２﹒５８萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，
金額１﹒４２萬元，加權平均成交價５﹒１６元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港
，金額２５８５元，加權平均成交價５﹒１７元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅
５﹒６７％。
　　現時，恒生指數報１９９３３，跌２２３點或１﹒１１％；恒生中國企業指數報６８１５，
跌７０點或１﹒０２％；恒生科技指數報４２６３，跌６７點或１﹒５５％；主板成交
１５８﹒５４億元。
　　上證綜合指數報３２２９，跌２３點或０﹒７３％，成交７４２﹒５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１８９，跌７７點或０﹒６３％，成交４３０﹒５１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　５﹒１６０　變動　　　　－０﹒５８％
　　最高價　　　５﹒２００　最低價　　　　５﹒１６０
　　成交股數　　８０００股　成交金額　　　４﹒１３萬
　　１０天平均　５﹒４３０　歷史波幅％　４１﹒５４３
　　２０天平均　５﹒９０６　加權平均價　　５﹒１６５
　　５０天平均　６﹒５７４　ＲＳＩ１４　２５﹒７３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１４：８６，資金淨主動賣出２﹒５８萬元；暫連跌４日
，累計跌幅５﹒６７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　德琪醫藥（０６９９６）　　　　　５﹒１６　－０﹒５８
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　２８﹒１０　－１﹒０６
　　信達生物（０１８０１）　　　　３１﹒９０　－２﹒６０
　　君實生物（０１８７７）　　　　３２﹒６０　－０﹒７６
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　　５﹒９０　－３﹒２８
　　騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）　　　８﹒９７　－２﹒５０
　　藥明生物（０２２６９）　　　　７３﹒１０　－１﹒９４
　　康希諾（０６１８５）　　　　　６４﹒８５　－１﹒４４
　　康方生物（０９９２６）　　　　２０﹒２５　－３﹒５７
　　榮昌生物（０９９９５）　　　　４４﹒１５　－１﹒６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:54
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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