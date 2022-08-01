《異動股》力勁科技（００５５８）跌近１１％，報１２﹒２４元

《經濟通通訊社１日專訊》力勁科技（００５５８）跌１０﹒５３％，報１２﹒２４元，最

低價１２﹒２元，最高價１３﹒５元；成交１７７萬股，成交金額２２３１﹒９５萬元；主動買

沽比率３５：６５，資金淨主動賣出６７０﹒０３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市

場服務，金額１６６﹒４２萬元，加權平均成交價１２﹒５９６元；現時最大淨被動賣出券商為

極訊亞太，金額１１０﹒８７萬元，加權平均成交價１２﹒５３７元。以現價計，該股暫連跌２

日，累計跌幅１２﹒５７％。

現時，恒生指數報１９９４９，跌２０７點或１﹒０３％；恒生中國企業指數報６８１８，

跌６７點或０﹒９８％；恒生科技指數報４２６５，跌６５點或１﹒５１％；主板成交

１７２﹒３６億元。

上證綜合指數報３２３２，跌２０點或０﹒６４％，成交８１１﹒０６億元人民幣。

深證成份指數報１２２１２，跌５４點或０﹒４５％，成交４７３﹒８９億元人民幣。



基本資料

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現價 １２﹒２４０ 變動 －１０﹒５３％

最高價 １３﹒５００ 最低價 １２﹒２００

成交股數 １７７萬股 成交金額 ２２３１﹒９５萬

１０天平均 １３﹒８２６ 歷史波幅％ ６５﹒２３６

２０天平均 １３﹒５６２ 加權平均價 １２﹒６１０

５０天平均 １３﹒９７２ ＲＳＩ１４ ３８﹒４８３

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股份狀態：主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出６７０﹒０３萬元；暫連跌２日，累計跌

幅１２﹒５７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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力勁科技（００５５８） １２﹒２４ －１０﹒５３

吉利汽車（００１７５） １５﹒７２ ＋１﹒４２

億和控股（００８３８） ２﹒０８ －１﹒４２

中升控股（００８８１） ４４﹒８５ 無升跌

比亞迪（０１２１１） ２８７﹒４０ ＋０﹒６３

贛鋒鋰業（０１７７２） ７１﹒３５ ＋０﹒５６

理想汽車（０２０１５） １２８﹒７０ ＋２﹒０６

廣汽集團（０２２３８） ７﹒２７ －１﹒０９

長汽（０２３３３） １２﹒２８ －０﹒８１

小鵬汽車（０９８６８） ９５﹒７０ ＋４﹒０２

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（ｅｄ）

