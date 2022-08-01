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00558 力勁科技
即時 按盤價 跌12.040 -0.060 (-0.496%)
大手異動

01/08/2022 09:46

《異動股》力勁科技（００５５８）跌近１１％，報１２﹒２４元

　　《經濟通通訊社１日專訊》力勁科技（００５５８）跌１０﹒５３％，報１２﹒２４元，最
低價１２﹒２元，最高價１３﹒５元；成交１７７萬股，成交金額２２３１﹒９５萬元；主動買
沽比率３５：６５，資金淨主動賣出６７０﹒０３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市
場服務，金額１６６﹒４２萬元，加權平均成交價１２﹒５９６元；現時最大淨被動賣出券商為
極訊亞太，金額１１０﹒８７萬元，加權平均成交價１２﹒５３７元。以現價計，該股暫連跌２
日，累計跌幅１２﹒５７％。
　　現時，恒生指數報１９９４９，跌２０７點或１﹒０３％；恒生中國企業指數報６８１８，
跌６７點或０﹒９８％；恒生科技指數報４２６５，跌６５點或１﹒５１％；主板成交
１７２﹒３６億元。
　　上證綜合指數報３２３２，跌２０點或０﹒６４％，成交８１１﹒０６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２１２，跌５４點或０﹒４５％，成交４７３﹒８９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１２﹒２４０　變動　　　　　－１０﹒５３％
　　最高價　　　１３﹒５００　最低價　　　　　１２﹒２００
　　成交股數　　　１７７萬股　成交金額　　２２３１﹒９５萬
　　１０天平均　１３﹒８２６　歷史波幅％　　　６５﹒２３６
　　２０天平均　１３﹒５６２　加權平均價　　　１２﹒６１０
　　５０天平均　１３﹒９７２　ＲＳＩ１４　　　３８﹒４８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出６７０﹒０３萬元；暫連跌２日，累計跌
幅１２﹒５７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　力勁科技（００５５８）　　１２﹒２４　－１０﹒５３
　　吉利汽車（００１７５）　　１５﹒７２　　＋１﹒４２
　　億和控股（００８３８）　　　２﹒０８　　－１﹒４２
　　中升控股（００８８１）　　４４﹒８５　　　　無升跌
　　比亞迪（０１２１１）　　２８７﹒４０　　＋０﹒６３
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７１﹒３５　　＋０﹒５６
　　理想汽車（０２０１５）　１２８﹒７０　　＋２﹒０６
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒２７　　－１﹒０９
　　長汽（０２３３３）　　　　１２﹒２８　　－０﹒８１
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９５﹒７０　　＋４﹒０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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04/07/2022 09:55  《異動股》力勁等２家公司上午９：５４異動

29/06/2022 14:52  《異動股》力勁等３家公司下午２：５１異動

29/06/2022 11:11  《大手成交》力勁一手１６０萬股交叉盤，涉資２８００萬元

備註： 即時報價更新時間為 02/08/2022 13:54
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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