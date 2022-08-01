《異動股》力勁科技（００５５８）跌近１１％，報１２﹒２４元

《經濟通通訊社１日專訊》力勁科技（００５５８）跌１０﹒５３％，報１２﹒２４元，最
低價１２﹒２元，最高價１３﹒５元；成交１７７萬股，成交金額２２３１﹒９５萬元；主動買
沽比率３５：６５，資金淨主動賣出６７０﹒０３萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市
場服務，金額１６６﹒４２萬元，加權平均成交價１２﹒５９６元；現時最大淨被動賣出券商為
極訊亞太，金額１１０﹒８７萬元，加權平均成交價１２﹒５３７元。以現價計，該股暫連跌２
日，累計跌幅１２﹒５７％。
現時，恒生指數報１９９４９，跌２０７點或１﹒０３％；恒生中國企業指數報６８１８，
跌６７點或０﹒９８％；恒生科技指數報４２６５，跌６５點或１﹒５１％；主板成交
１７２﹒３６億元。
上證綜合指數報３２３２，跌２０點或０﹒６４％，成交８１１﹒０６億元人民幣。
深證成份指數報１２２１２，跌５４點或０﹒４５％，成交４７３﹒８９億元人民幣。
基本資料
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現價 １２﹒２４０ 變動 －１０﹒５３％
最高價 １３﹒５００ 最低價 １２﹒２００
成交股數 １７７萬股 成交金額 ２２３１﹒９５萬
１０天平均 １３﹒８２６ 歷史波幅％ ６５﹒２３６
２０天平均 １３﹒５６２ 加權平均價 １２﹒６１０
５０天平均 １３﹒９７２ ＲＳＩ１４ ３８﹒４８３
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股份狀態：主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出６７０﹒０３萬元；暫連跌２日，累計跌
幅１２﹒５７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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力勁科技（００５５８） １２﹒２４ －１０﹒５３
吉利汽車（００１７５） １５﹒７２ ＋１﹒４２
億和控股（００８３８） ２﹒０８ －１﹒４２
中升控股（００８８１） ４４﹒８５ 無升跌
比亞迪（０１２１１） ２８７﹒４０ ＋０﹒６３
贛鋒鋰業（０１７７２） ７１﹒３５ ＋０﹒５６
理想汽車（０２０１５） １２８﹒７０ ＋２﹒０６
廣汽集團（０２２３８） ７﹒２７ －１﹒０９
長汽（０２３３３） １２﹒２８ －０﹒８１
小鵬汽車（０９８６８） ９５﹒７０ ＋４﹒０２
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（ｅｄ）
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